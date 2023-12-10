Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватися Конвенції проти катувань, - Лубінець
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Світова спільнота має посилити тиск на Росію та змусити її дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Конвенції проти катувань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Він нагадав, що цього дня 1984 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, що набула чинності три роки потому.
"Проблема катувань украй актуальна під час війни, розв’язаної РФ проти нашої держави. Відомі факти про тортури над українськими військовополоненими, цивільними, зокрема дітьми та жінками.
Також маємо свідчення про знущання над українськими політв’язнями, незаконно поневоленими Росією", - написав Лубінець.
Він наголосив, що це є неприпустимим порушенням прав людини, норм міжнародного гуманітарного права.
"Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі й Конвенції проти катувань", - закликав Лубінець.
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мусору, що не можна брати хабар
чиновнику, що кошторис має бути 100% від виконаних робіт а не 250
тоясніть боневтіку що він не Бог а всього лиш президент
а ***** що пояснбвати???
воно й так знає що воно *****
але ж наша сбу хвалиться ківою, а не отими покидьками!
кожний льотник, що кидає бомбт, кожний інженер, що програмує ракети, кожний кат наших полонених, повинен вмирати в тяжких муках, вже зараз, поки я це пишу!