Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватися Конвенції проти катувань, - Лубінець

Світова спільнота має посилити тиск на Росію та змусити її дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Конвенції проти катувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що цього дня 1984 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, що набула чинності три роки потому.



"Проблема катувань украй актуальна під час війни, розв’язаної РФ проти нашої держави. Відомі факти про тортури над українськими військовополоненими, цивільними, зокрема дітьми та жінками.

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Також маємо свідчення про знущання над українськими політв’язнями, незаконно поневоленими Росією", - написав Лубінець.



Він наголосив, що це є неприпустимим порушенням прав людини, норм міжнародного гуманітарного права.



"Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі й Конвенції проти катувань", - закликав Лубінець.

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