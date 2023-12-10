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Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватися Конвенції проти катувань, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Події

лубінець

Світова спільнота має посилити тиск на Росію та змусити її дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Конвенції проти катувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що цього дня 1984 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, що набула чинності три роки потому.

"Проблема катувань украй актуальна під час війни, розв’язаної РФ проти нашої держави. Відомі факти про тортури над українськими військовополоненими, цивільними, зокрема дітьми та жінками.

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Також маємо свідчення про знущання над українськими політв’язнями, незаконно поневоленими Росією", - написав Лубінець.

Він наголосив, що це є неприпустимим порушенням прав людини, норм міжнародного гуманітарного права.

"Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі й Конвенції проти катувань", - закликав Лубінець.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Яким чином?
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10.12.2023 17:24
+4
Може пора посилити обмін полоненими?! Скільки ми маємо відгодовувати кацапських окупантів?!!! Чого все затихло про обмін ''Азовців'' котрих зелена влада здала в полон? Може тут треба збільшувати тиск на всіх хто може сприяти обміну!!!
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10.12.2023 17:29
+4
поясніть злодію що не можна красти
мусору, що не можна брати хабар
чиновнику, що кошторис має бути 100% від виконаних робіт а не 250
тоясніть боневтіку що він не Бог а всього лиш президент
а ***** що пояснбвати???
воно й так знає що воно *****
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10.12.2023 17:31
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Наївні
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10.12.2023 17:24 Відповісти
Яким чином?
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10.12.2023 17:24 Відповісти
Тобто вбивати, нищити міста і села можна, тільки катувати їм заборонити? І як це зробити?
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10.12.2023 17:28 Відповісти
Може пора посилити обмін полоненими?! Скільки ми маємо відгодовувати кацапських окупантів?!!! Чого все затихло про обмін ''Азовців'' котрих зелена влада здала в полон? Може тут треба збільшувати тиск на всіх хто може сприяти обміну!!!
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10.12.2023 17:29 Відповісти
посилити обмін - це як, так типа напружитись щоб аж скули звело? а якщо кацапи не хочуть обмінюувати, їм посрати на своїх, а наших показово катують, то як ти "посилиш обмін" десять їхніх на на одного українця, можна, але кацапи не хочуть, ніяк, їм посрати.
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10.12.2023 19:30 Відповісти
поясніть злодію що не можна красти
мусору, що не можна брати хабар
чиновнику, що кошторис має бути 100% від виконаних робіт а не 250
тоясніть боневтіку що він не Бог а всього лиш президент
а ***** що пояснбвати???
воно й так знає що воно *****
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10.12.2023 17:31 Відповісти
РОДИЧІВ МОЖНОВЛАДЦІВ НА ФРОНТІ НЕМА... ТО Й ХТО БУДЕ ТИСНУТИ?
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10.12.2023 17:32 Відповісти
Світова спільнота має надати Україні достатньо озброєнь та *********** для перемоги над загарбниками, а не посилювати якійсь "тиск", та погрожувати пальцем більш завзято...
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10.12.2023 17:41 Відповісти
о, проснувся. а чого ж ти раніше мовчав? давно вже треба горлати скрізь, де тільки можна, про наших полонених, їх тисячі!
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10.12.2023 20:25 Відповісти
поменшити катування, полонених, повинна страшна та болісна смерть катів!
але ж наша сбу хвалиться ківою, а не отими покидьками!
кожний льотник, що кидає бомбт, кожний інженер, що програмує ракети, кожний кат наших полонених, повинен вмирати в тяжких муках, вже зараз, поки я це пишу!
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10.12.2023 20:49 Відповісти
Ну повинні жи ж усі бути за все хароше проти усього поганого!
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10.12.2023 21:06 Відповісти
 
 