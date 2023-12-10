Зеленський провів зустріч із президентом Уругваю Лакальє Поу: обговорили можливості проведення саміту Україна - Латинська Америка
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Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, провів зустріч із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.
Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Глава Української держави подякував за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої в грудні поточного року.
"Сьогодні я маю змогу особисто подякувати вам і людям вашої країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", – сказав він.
Зеленський наголосив, що Україна нині веде складну битву з російськими військами на полі бою й паралельно працює над імплементацією Української формули миру, яка є одним із ключових політичних інструментів для закінчення війни.
Президент України високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру.
Він висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.
Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна – Латинська Америка.
Зазначається, що Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.
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Тобто запросив дозвіл Франції на реекспорт поставленої Аргентині зброї.
там в південній америці боцові дії йдуть чи ****** він від когось кольором хакі там ховається ?
в той час як під загрозою допомога США, як є можливість розширити співпрацю з Німеччиною, домовитись з ЄС.. на Чугавара подорожує південною Америкою, яка нам ніяк не допоможе
Ось вам заставка:
Буданов, наверное, разведал
Что в Уругвае и Парагвае
F16 - завались
А ракеты Атакмс просто некуда девать
А вы думали - нахера президент туда поперся?
Ну не на карнавал же
Хотя х...й его знает
Он так карнавалить любит
Щитаю, Бубочке нужно обязательно там представить формулу
а там аэродромы есть? или только морем можно добраться?