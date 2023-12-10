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Зеленський (17463) Уругвай (6)

Зеленський провів зустріч із президентом Уругваю Лакальє Поу: обговорили можливості проведення саміту Україна - Латинська Америка

Новини Цензор.НЕТ Події

зеленський,лакальє,поу

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, провів зустріч із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Глава Української держави подякував за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої в грудні поточного року.

"Сьогодні я маю змогу особисто подякувати вам і людям вашої країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна нині веде складну битву з російськими військами на полі бою й паралельно працює над імплементацією Української формули миру, яка є одним із ключових політичних інструментів для закінчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і президент Парагваю Пенья обговорили імплементацію Формули миру та поглиблення торговельно-економічної співпраці

Президент України високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру.

Він висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Зазначається, що Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.

Читайте: Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Наступний французький оборонний пакет значно посилить вогневу міць України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
В Гондурас, *****, исчо скиздуй...
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10.12.2023 18:15
+13
В штати вже не ходок, тому що оманський поц
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10.12.2023 18:23
+9
Скільки снарядів, артсистем, танків, бтрів дасть Уругвай? Скільки, нарік ти ****? Ти, ****, знущаєшся над нами?
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10.12.2023 18:30
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В Гондурас, *****, исчо скиздуй...
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10.12.2023 18:15 Відповісти
В штати вже не ходок, тому що оманський поц
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10.12.2023 18:23 Відповісти
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10.12.2023 18:35 Відповісти
Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції.

Тобто запросив дозвіл Франції на реекспорт поставленої Аргентині зброї.
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10.12.2023 18:16 Відповісти
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10.12.2023 18:29 Відповісти
знову в піжамі.

там в південній америці боцові дії йдуть чи ****** він від когось кольором хакі там ховається ?
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10.12.2023 18:37 Відповісти
Це із з розряду "інвестиції з Оману" котрі хлинули в країну після пріснопам'ятного візиту? І що фото нижче повинно продемонструвати крім звичної зневаги до протоколу? Що в Зеленського крім запису гундосиків завжди є час на регулярний жим штанги від грудей? Цікаво хто його зустрічав в аєропорту крім співробітників посольства?
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10.12.2023 19:15 Відповісти
мухі
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10.12.2023 20:42 Відповісти
Ніфіга сібе. Так це просто міжгалактичний шаховий турнір.
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10.12.2023 18:17 Відповісти
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10.12.2023 18:17 Відповісти
Хто там наступний? Президент Зімбабве ?
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10.12.2023 18:20 Відповісти
мадура
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10.12.2023 18:29 Відповісти
важко коментувати.
в той час як під загрозою допомога США, як є можливість розширити співпрацю з Німеччиною, домовитись з ЄС.. на Чугавара подорожує південною Америкою, яка нам ніяк не допоможе
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10.12.2023 18:26 Відповісти
то його, хай спілкується, аби не ліз у справи ЗСУ
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10.12.2023 18:26 Відповісти
Амазонська платформа!!! 😁
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10.12.2023 18:27 Відповісти
В Колумбію іще заїдь.
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10.12.2023 18:27 Відповісти
І заїде. Без допомоги білого порошку невдячними гоями не покеруєш 😁
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10.12.2023 18:46 Відповісти
В конгресі він виступити не міг, а от на край світу, Уругвай він поперся. Де Україна, а де Уругвай?
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10.12.2023 18:27 Відповісти
Скільки снарядів, артсистем, танків, бтрів дасть Уругвай? Скільки, нарік ти ****? Ти, ****, знущаєшся над нами?
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10.12.2023 18:30 Відповісти
І цікаво, скільки коштувала його подорож бюджету? А потім немає грошей на армію, утримання армійців..
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10.12.2023 18:53 Відповісти
ха там залишиться для врегулюванн венесуельсько-гайянського конфлікту.
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10.12.2023 18:30 Відповісти
єрмак тут сам впорається.
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10.12.2023 18:32 Відповісти
Шукає притулку. На всяк випадок.
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10.12.2023 18:33 Відповісти
То він погано вивчив перелік країн, що підписали договори про екстрадицію.
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10.12.2023 18:54 Відповісти
а ви помітили, що після ІІ світової нацисти часто переховувались в Південній Америці - Бразилії, Аргентині, Парагваї, ці вже підшукують собі апартаменти в разі великого шухеру
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10.12.2023 18:34 Відповісти
ЖЕСТЬ! Уругвай , Аргентина, "...проведення саміту Україна - Латинська Америка ..." - у НЕГО все в ШОУ превращается ! Кому сейчас нужна эта Латинская Америка ? А в Польшу к Дуде поехать порешать с блокировкой дорог слабо ? Ты же с этой Дудой во Львове обнимался . А к Фицо в Словакию по этому же вопросу , а с с Орбаном разрешить проблемы припугнув его перекрытием подачи ордынского газа , а Брюссель мотнутся , чтобы там надавили на своих Польшу, Словакию, Венгрию ... неужели очень далеко ехать ? Какой еще Уругвай с Аргентиной , неадекватный ты наш ?! ОНО вообще не понимает , что творится сейчас в Украине , что нам грозит без денег США и ЕС ! А кто в Украине на хозяйстве - Татаров с Шурмой ? КАКОЙ БАРДАК ! Вот это наголосовали в 2019 году Бовдури та Телепні ( 73% / 43% ) !
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10.12.2023 18:40 Відповісти
таке враження,що цьому зеленому непорозумінню Україна вже набридла до чортиків,от воно й никає будь-де,аби не в Україні залишатися...
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10.12.2023 18:44 Відповісти
А чого цей могутній і мудрий діяч ЗЕленого кольору,базікає з різними далекими латиносами,а до Гайани не їде? Думаю,саме там є про що поговорити.. Але діячу Йермак,мабуть,заборонив спілкуватися з Гайаною...
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10.12.2023 18:42 Відповісти
Там війна за Єсейксюібо назріває, США та Брити вписуються на стороні Гайани, можливо нам ще менш будє військової допомог. А побазікати там дійсно було б про що, Гайана показує найбільші досягнення в єкономіці в Півден. Америці.
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10.12.2023 18:53 Відповісти
думаю з урізанням грошей врізали й дозу марафєту....приходтся свої шляхи логістики зілля налогодити.
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10.12.2023 19:27 Відповісти
рукостискання "зедента" , вказує на велику кількість рашистського лайна, на його руках,котре більше не дозволяє з ним вітатися "великих і сильних" цього світу."корона короля" ,котру він приміряв ,так і залишилася рашистською Jester's Crown із кварталу...
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10.12.2023 18:44 Відповісти
Людина явно не розуміє що і для чого вона робить. Ну воно і ясно-з чужою рукою в дупі і порожнечею в голові не сильно то й порипаєшся
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10.12.2023 18:45 Відповісти
Оце псіханув кордуель-коксоюх, нах йому конгрес, блокада... залишилось тільки "потужно і незламно" до*батсь до Еритреї і Габона
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10.12.2023 18:48 Відповісти
сьогодня звичного відосіка перед сном не буде.
Ось вам заставка:
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10.12.2023 18:53 Відповісти
в Україні війна і кожен день гинуть люди,а воно свайбувать полетіло на інагураціях.куди ми рухаємось,люди ?
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10.12.2023 19:25 Відповісти
Не ругайте президента
Буданов, наверное, разведал
Что в Уругвае и Парагвае
F16 - завались
А ракеты Атакмс просто некуда девать
А вы думали - нахера президент туда поперся?
Ну не на карнавал же
Хотя х...й его знает
Он так карнавалить любит
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10.12.2023 19:57 Відповісти
Аргентина ТАКОГО РІВНЯ ПРоРАШИСТСЬКА країна котра диплітаками кокаїн перевозить до Кремлівських
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10.12.2023 21:38 Відповісти
там Антарктида недалеко
Щитаю, Бубочке нужно обязательно там представить формулу
а там аэродромы есть? или только морем можно добраться?
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10.12.2023 22:44 Відповісти
Що робити? Кацапи виробляють дрони десятками тисяч і закупають в Китаї . В них цілі підприємства, а в нас дуже сумно. Нічого від держави, тільки кончений зелений піз*еж. Яка лють на Зе-мразь.
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10.12.2023 23:36 Відповісти
 
 