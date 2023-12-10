Зеленський провів зустріч із президентом Уругваю Лакальє Поу: обговорили можливості проведення саміту Україна - Латинська Америка

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, провів зустріч із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Глава Української держави подякував за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої в грудні поточного року.

"Сьогодні я маю змогу особисто подякувати вам і людям вашої країни за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна нині веде складну битву з російськими військами на полі бою й паралельно працює над імплементацією Української формули миру, яка є одним із ключових політичних інструментів для закінчення війни.

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Президент України високо оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру.

Він висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Окрему увагу під час розмови було приділено можливості проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Зазначається, що Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.

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