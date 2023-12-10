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Наступного року Німеччина планує поставити Україні 200 тис. артснарядів, - генінспектор Бундесверу Броєр
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У 2024 році Німеччина планує поставити Україні майже 200 тисяч артилерійських снарядів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.
"Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", - заявив він.
При цьому Броєр додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво.
Топ коментарі
+13 Порохобандерівець
показати весь коментар10.12.2023 20:48
+12 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар10.12.2023 20:44
+11 Порохобандерівець
показати весь коментар10.12.2023 20:42
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Будь ласка, зачекайте...
поки на Землі є хоч один кацап, сталеливарні заводи Круппа без роботи не зостануться
А як буде с Таурусами у 2024?
А як буде з Леопардами 2 ?
Може літаки?
Ні? Нічого з цего не планується?!
Данке шон
що Швидка настя напала ?
Конопляна Україна
Реєстрація: 10.12.2023
Але це неточно.
ми хатім сєводня
нєт, нєт, нєт!
ми хатім січас!!!
Земля йому пухом.
Дякую за підтримку, надіюсь так і буде 200 000, це хороша кількість.
Ну, майже. Але в цілому непогано. 🇩🇪🇫🇮🇺🇦
Тільки "варення на завтра".