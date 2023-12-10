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Наступного року Німеччина планує поставити Україні 200 тис. артснарядів, - генінспектор Бундесверу Броєр

Новини Цензор.НЕТ Події

німеччина

У 2024 році Німеччина планує поставити Україні майже 200 тисяч артилерійських снарядів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

"Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", - заявив він.

При цьому Броєр додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво.

Також читайте: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: боєприпаси 155 калібру, БпЛА, вантажівки та медичні аптечки

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ржати, срати, спати?
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10.12.2023 20:48
+12
Ти такий свіжий, а вже тухлятиною тхеш, таваґіщь!
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10.12.2023 20:44
+11
Зрозуміло, ти наголосувало по накурці, а мені за тебе з автоматом бігай...
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10.12.2023 20:42
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10.12.2023 20:34 Відповісти
Данке шон Великому германському народу !

поки на Землі є хоч один кацап, сталеливарні заводи Круппа без роботи не зостануться

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10.12.2023 21:00 Відповісти
Та і Diehl по сусідству тут непогані ніштячки робить...
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10.12.2023 22:12 Відповісти
Ключове слово - « планується»

А як буде с Таурусами у 2024?

А як буде з Леопардами 2 ?

Може літаки?

Ні? Нічого з цего не планується?!

Данке шон
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11.12.2023 02:56 Відповісти
Переклади на людську мову!
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10.12.2023 20:37 Відповісти
Ти такий свіжий, а вже тухлятиною тхеш, таваґіщь!
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10.12.2023 20:44 Відповісти
Свіжа тролятина повилазила . Не сперечайтесь з ними , це нічого не дасть .. Однаково їх зараз тут - підчистять .
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10.12.2023 20:51 Відповісти
Давай свою адресу, ну,куди тобі відповідь прислати!
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10.12.2023 20:46 Відповісти
Нарьян-Мар у нього адреса
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10.12.2023 20:49 Відповісти
М-да, це десь між Задріщєнском і Усть-піздюйском.
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10.12.2023 20:51 Відповісти
еге ж, на берегу Моржовой губы
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10.12.2023 20:55 Відповісти
🤔 нєожиданно
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10.12.2023 21:02 Відповісти
велика рассеюка, Больших Говнищ в ней немеряно, а Малых Говнищ еще поболе будет
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10.12.2023 21:07 Відповісти
Пакєтіруйся вже, уzzкій херой!
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10.12.2023 20:56 Відповісти
Ти чому таке не чемне, *****?
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10.12.2023 21:00 Відповісти
Це певно там, куди ходять русскіє караблі!? Ох і занесло ж тебе. 😁
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10.12.2023 21:17 Відповісти
ти мабуть вже збився з пантелику і рахунку , скільки ***********,чи дронів і лазнів "квартал " і "зе слуги" відвалили в ЗСУ???
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10.12.2023 20:58 Відповісти
давай вже поверни у війска чонгарські міни,котрих там Петро понаставляв,щоб куйло не перлося до Херсону,Маріуполя,Запоріжжя і т.д
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10.12.2023 21:05 Відповісти
Зє!лупа в пасть
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10.12.2023 20:38 Відповісти
сьогодні зареєструвався щоб перднути?
що Швидка настя напала ?

Конопляна Україна
Реєстрація: 10.12.2023
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10.12.2023 20:52 Відповісти
Зебіле, сподіваюся, ти з передка строчиш?
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10.12.2023 20:39 Відповісти
Зрозуміло, ти наголосувало по накурці, а мені за тебе з автоматом бігай...
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10.12.2023 20:42 Відповісти
Та ні, він просто руzzкій під@р!
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10.12.2023 20:48 Відповісти
Та ні. Щось у ньому знайоме. Нагадує користувача Леонид Днепр.
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10.12.2023 20:50 Відповісти
Це щось на підряді вилізло,типу продуктивне.
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10.12.2023 21:05 Відповісти
Ну, як я зрозумів, для тебе всі хто в ЗСУ- гниди. Бо ти майже вгадав. Не з окопів, а з бліндажа.
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10.12.2023 20:43 Відповісти
Ржати, срати, спати?
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10.12.2023 20:48 Відповісти
А ти хто таке?
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10.12.2023 20:50 Відповісти
він з пердака строчить
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11.12.2023 07:38 Відповісти
А від зебіла щось є? Завод дронів може?
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10.12.2023 20:43 Відповісти
Відосіки є.
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10.12.2023 20:46 Відповісти
Кажуть, що "Зірку Смерті" зібрали. Чи от-от мають зібрати.
Але це неточно.
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10.12.2023 20:50 Відповісти
мабуть на цей раз "яйцеклавішні" ,але "зелені" завалять ЗСУ ************ так само "успішно",як завалили куйлу Південі і Східні області куйлу...???
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10.12.2023 20:54 Відповісти
нєт, нєт, нєт!
ми хатім сєводня
нєт, нєт, нєт!
ми хатім січас!!!
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10.12.2023 20:37 Відповісти
Саша Барикін. Непоганий був співак, як для радянської естради.
Земля йому пухом.

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10.12.2023 21:49 Відповісти
Краще ще в цьому тисяч 100 б підкинули, але(((
Дякую за підтримку, надіюсь так і буде 200 000, це хороша кількість.
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10.12.2023 20:37 Відповісти
Поки що, в плані підтримки України і українців, обидві мої західноєвропейські країни йдуть правильним курсом.

Ну, майже. Але в цілому непогано. 🇩🇪🇫🇮🇺🇦
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10.12.2023 20:41 Відповісти
оказывается, каждый такой снаряд стоит под 8000 евро. дроны будет дешевле и точнее применять.
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10.12.2023 20:41 Відповісти
Я тоже обалдел от цены. Но бонус снаряда в том, что ему не страшен РЭБ. Плюс у германцев есть снаряды управляемые. Там вообще 🔥
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10.12.2023 20:50 Відповісти
если эти сверхточные, типа экскалибура, тогда да, а так больно смотреть на эти воронки по полю боя. столько денег на ветер!
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10.12.2023 20:55 Відповісти
один М982 коштує 120-130 тисяч $, залежно від конкретного контракту. Звісно для Пентагону - значно дешевше.
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10.12.2023 21:49 Відповісти
наразі звичайні L15A1, DM111 та DM121 коштують біля 4000 євро. У минулому році були трохи дешевше.
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10.12.2023 21:43 Відповісти
Если 3 из 10 дронов попадаю по цели, считаются очень хорошим результатом. Снаряд в отличие от дрона не перехватывается.
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11.12.2023 08:06 Відповісти
Аліса підтвердить, що "варення на сьогодні" не буває.
Тільки "варення на завтра".
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10.12.2023 20:47 Відповісти
На месяц
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10.12.2023 20:48 Відповісти
А що, обіцяний мільйон вже всьо?
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10.12.2023 21:40 Відповісти
немцы молодцы, если бы французы и британцы дали столько же...
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11.12.2023 09:55 Відповісти
 
 