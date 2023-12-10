Протягом 10 грудня окупанти здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 52 вибухи

Упродовж дня російські війська здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумської області. Під обстрілами перебували Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська та Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

"Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).



Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл за допомогою FPV-дрону (1 вибух) та обстріл з автоматичної стрілкової зброї.



Великописарівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл з АГС (28 вибухів).



Новослобідська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.



Білопільська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (5 вибухів)", - йдеться в повідомленні.

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