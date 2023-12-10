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Зеленський (17463) фон дер Ляєн Урсула (523)

Скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради, - Зеленський провів бесіду з фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фон,дер,ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі президента Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підтримую постійний контакт із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради.

Дякую за високу оцінку нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС.

Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонна стратегія ЄС повинна враховувати військові потреби України, - фон дер Ляєн

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Це воно з Аргентини координує позиції з ЄС? Краще вже не повертайся, нещастя!
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10.12.2023 21:57
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От вже заступник дєрмака і розійшовся і в Аргентину і з Гандурасом і Нікарагуа перевів потужні переговори а в Сенат США ніт бо не начасі.
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10.12.2023 21:57
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10.12.2023 21:58
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Це воно з Аргентини координує позиції з ЄС? Краще вже не повертайся, нещастя!
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10.12.2023 21:57 Відповісти
стаття в Аль-Джазіра про ЗЄбєню та Україну. Погана...

"Падающая звезда украинского президента во многом потеряла свою высоту и блеск по мере того, как российское вторжение приближается к двухлетней отметке."

"Мир, похоже, устал от Украины. Хуже того, скучно."
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10.12.2023 22:07 Відповісти
Грубое, экзистенциальное последствие назревающего недовольства среди «чиновников администрации Байдена»? «…что коррупция может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины против вторжения России, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией».
Это беда, большая беда для Зеленского. Я подозреваю, что он знает, что время и обстоятельства ему не союзники. Скоро, очень скоро его благопогодные друзья в Европе и Вашингтоне, озабоченные, как всегда, настоящим, потеряют интерес к быстро удаляющемуся прошлому. Их «железная воля» медленно, но верно вытесняется отставкой.
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10.12.2023 22:11 Відповісти
Когда «воля» испаряется, неизбежно исчезают и деньги. А Зеленскому нужно много денег, чтобы сдерживать терпеливого Владимира Путина и его имперские планы. Неисчислимые миллиарды уже потрачены. Перспектива того, что Конгресс и Европейский Союз продолжат выступать в качестве накопительной копилки Украины, тускнеет.
Панконтинентальная казна быстро закрывается. Настолько, что одному обезумевшему «сотруднику администрации Байдена» пришлось, по сути, просить милостыню.
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10.12.2023 22:12 Відповісти
"Это беда, большая беда для Зеленского"?

Это большая беда для Украины.
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10.12.2023 22:27 Відповісти
а шо там на лєнтару пишуть?
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10.12.2023 22:13 Відповісти
Оце ж, мабуть і пишуть
Російське ІПСО працює
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10.12.2023 22:28 Відповісти
От вже заступник дєрмака і розійшовся і в Аргентину і з Гандурасом і Нікарагуа перевів потужні переговори а в Сенат США ніт бо не начасі.
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10.12.2023 21:57 Відповісти
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10.12.2023 21:58 Відповісти
підписує відомість на зарплату від куйла..?.
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10.12.2023 22:00 Відповісти
План капітуляції або по народному оманські угоди.
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10.12.2023 22:06 Відповісти
Смішно пересратися з основними союзниками перейти на країни третього світу потужно
І ту кординувати щось недоречно
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10.12.2023 22:09 Відповісти
Скоординували наші позиції

А досі вони були невідомі?
Чи щодня мінялися?
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10.12.2023 22:13 Відповісти
Хай краще розкаже, про що він з орбаном говорив? Може СБУ дрона-малюка повинна його перевірити та допитати?)
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10.12.2023 22:14 Відповісти
Ви ж розумієте, що ЗЄ ******** у телеграмі, що дурню у штору висякатися...

Слово ЗЄ взагалі нічого не значить. І це вже знають та розуміють і у США, і у ЄС.
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10.12.2023 22:16 Відповісти
Ляен, дай бабла
В мене дупа дерьма...
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10.12.2023 22:18 Відповісти
Ляен, дай бабла, ще не всі зелені як слід прибарахлилися
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10.12.2023 22:31 Відповісти
 
 