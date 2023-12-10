Скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради, - Зеленський провів бесіду з фон дер Ляєн
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі президента Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Підтримую постійний контакт із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради.
Дякую за високу оцінку нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.
Розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення €50 млрд та початку переговорів про вступ України до ЄС.
Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому".
Будь ласка, зачекайте...
"Падающая звезда украинского президента во многом потеряла свою высоту и блеск по мере того, как российское вторжение приближается к двухлетней отметке."
"Мир, похоже, устал от Украины. Хуже того, скучно."
Это беда, большая беда для Зеленского. Я подозреваю, что он знает, что время и обстоятельства ему не союзники. Скоро, очень скоро его благопогодные друзья в Европе и Вашингтоне, озабоченные, как всегда, настоящим, потеряют интерес к быстро удаляющемуся прошлому. Их «железная воля» медленно, но верно вытесняется отставкой.
Панконтинентальная казна быстро закрывается. Настолько, что одному обезумевшему «сотруднику администрации Байдена» пришлось, по сути, просить милостыню.
Это большая беда для Украины.
Російське ІПСО працює
І ту кординувати щось недоречно
А досі вони були невідомі?
Чи щодня мінялися?
Слово ЗЄ взагалі нічого не значить. І це вже знають та розуміють і у США, і у ЄС.
В мене дупа дерьма...