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Сенатор Мерфі про допомогу Україні: Білий дім збирається бути більш активним цього тижня

Новини Цензор.НЕТ Події

дім,білий

Білий дім має намір посилити взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, якого цитує агентство Reuters.

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.

Двопартійна група сенаторів, які намагаються знайти компроміс, досягла незначного прогресу менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.

Також читайте: Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian

"Білий дім збирається бути більш активним цього тижня", – заявив сенатор Кріс Мерфі.

Він сказав, що важливо знати, чи підпише Джо Байден якусь перспективну угоду.

За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими, і Республіканська партія "грає в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

Читайте: Республіканці проголосують за пакет фінансової допомоги Україні лише після того, як демократи погодяться на посилення південного кордону

Автор: Наталя Джума
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Білий дім збирається бути більш активним цього тижня

Заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, развівающіє ігри...
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10.12.2023 22:17 Відповісти
То в тебе. А люди працюють
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10.12.2023 22:46 Відповісти
За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими

 Вельми цікаво: демократи говорять, що нізащо не закриють кордон для нелегалів, навіть коли через це путін пройде аж до Польщі, то що там таке страшно важливе на тім кордоні?
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10.12.2023 22:47 Відповісти
Імігранти з Мексики під час виборів завжди голосують за демократів, це їх електорат
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10.12.2023 23:02 Відповісти
А якщо все насправді ось так?

https://streamable.com/aj9bhe
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10.12.2023 23:20 Відповісти
Нелегали, тобто порушники закону, але не для "демократів"
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10.12.2023 23:55 Відповісти
 
 