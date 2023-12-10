Фон дер Ляєн про підтримку України: Наш обов’язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно
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Перемога Росії в Україні становить загрозу для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського Союзу, тому важливою є підтримка України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми завдячуємо нашим нинішнім миром і процвітанням перемозі союзників у Другій світовій війні, а також миру, який став можливий завдяки будівництву Європи і захисту НАТО. Українці борються за те ж саме, і наш обов'язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно", - заявила вона.
Фон дер Ляєн попередила, що перемога Росії в Україні становить загрозу для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського союзу.
"Російський диктатор Володимир Путін не приховує своїх амбіцій щодо відтворення Росії з імперськими масштабами минулого. Тому перемога Росії вплине на стабільність нашого континенту, нашу здатність жити в мирі та наше довгострокове процвітання", - наголосила вона, додавши, що "тільки українці повинні визначити умови для справедливого та міцного миру".
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Або Фон дер Ляєн настільки не придає цьому уваги, або ЗЄ, як завжди, збрехав.
Два вора - утопленника списаны миром
Перекрийте грошовий краник,і враз смирніші стануть.А так «за»ви на словах.