УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини Події
1 193 12
Єврокомісія (945) допомога і підтримка (847) фон дер Ляєн Урсула (523)

Фон дер Ляєн про підтримку України: Наш обов’язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно

Новини Цензор.НЕТ Події

ляєн

Перемога Росії в Україні становить загрозу для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського Союзу, тому важливою є підтримка України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми завдячуємо нашим нинішнім миром і процвітанням перемозі союзників у Другій світовій війні, а також миру, який став можливий завдяки будівництву Європи і захисту НАТО. Українці борються за те ж саме, і наш обов'язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно", - заявила вона.

Фон дер Ляєн попередила, що перемога Росії в Україні становить загрозу для її європейських сусідів, деякі з яких є членами Європейського союзу.

"Російський диктатор Володимир Путін не приховує своїх амбіцій щодо відтворення Росії з імперськими масштабами минулого. Тому перемога Росії вплине на стабільність нашого континенту, нашу здатність жити в мирі та наше довгострокове процвітання", - наголосила вона, додавши, що "тільки українці повинні визначити умови для справедливого та міцного миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради, - Зеленський провів бесіду з фон дер Ляєн

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Так , треба підтримувати Україну...не дивлячись на злизьку та перелякану зелену зграю
показати весь коментар
10.12.2023 23:14
+4
І ані слова про те, що нібито, за словами ЗЄ, вони сьогодні спілкувалися.

Або Фон дер Ляєн настільки не придає цьому уваги, або ЗЄ, як завжди, збрехав.
показати весь коментар
10.12.2023 23:19
+3
Одне бла...бла...бла.... може краще не гучні заяви робити а приборкати злочинців й посібників рашистов які блокують України кордони?!
показати весь коментар
10.12.2023 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так , треба підтримувати Україну...не дивлячись на злизьку та перелякану зелену зграю
показати весь коментар
10.12.2023 23:14 Відповісти
І ані слова про те, що нібито, за словами ЗЄ, вони сьогодні спілкувалися.

Або Фон дер Ляєн настільки не придає цьому уваги, або ЗЄ, як завжди, збрехав.
показати весь коментар
10.12.2023 23:19 Відповісти
А РОССИЯНИ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ БУДУТ СОСАТЬ ДО СМЕРТИ !)
показати весь коментар
10.12.2023 23:23 Відповісти
"наш обов'язок і наші інтереси - стояти на їхньому боці стільки, скільки буде потрібно" - така формула зовсім не означає "бути на їх боці до їх перемоги" і припускає різні варіанти розвитку подій, до яких можна буде приліпити "ми зробили усе що могли і були з ними скільки було потрібно (нам, а не їм), але зараз ситуація змінилась і ми не бачимо далі можливості для (їх) підтримки".
показати весь коментар
10.12.2023 23:25 Відповісти
Одне бла...бла...бла.... може краще не гучні заяви робити а приборкати злочинців й посібників рашистов які блокують України кордони?!
показати весь коментар
10.12.2023 23:43 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2023 23:58 Відповісти
вместе с орбаном?
показати весь коментар
11.12.2023 00:44 Відповісти
Українці борються за те ж саме, і наш обов'язок і наші інтереси - стояти на боці мадярів,поляків, та словаків , а не на боці інтересів України і українців ,про що я тут лицемірно фантазую
показати весь коментар
11.12.2023 00:52 Відповісти
Поддержки Украины не будет, пока не посадят Ермака, и не уйдет в отставку Зеленский.

Два вора - утопленника списаны миром
показати весь коментар
11.12.2023 03:43 Відповісти
Точно, стояти і спостерігати можна скільки завгодно.
показати весь коментар
11.12.2023 04:17 Відповісти
Не треба«стояти на нашому боці».Нам потрібна ефективна допомога.Для початку зоча б польщу,угорщину і Словаччину на місце поставте.Особливо угорщину.
Перекрийте грошовий краник,і враз смирніші стануть.А так «за»ви на словах.
показати весь коментар
11.12.2023 05:29 Відповісти
Ви на швидкоруч думайте, як передати Україні ядерні боєголовки разом з літаками тому, що це була фатальна помилка України, яка повірила у ваш захист у випадку порушення наших кордонів. Польща заблокувала кордони, мільярнідні збитки, штати- зупинка фінансів, орбан блокує весь ЄС ?! І ви нічого з цим не робите , або робите але довгими, довгими місяцями, а москалі поставили на конвеєр шахеди, кожен день до нас почали летіти до50 шт, ЄС як фінансував росію, так і фінансує ні які ваші санкції не працюють пора це визнати. Потрібна зброя, зброя, зброя ракети на 1000 км, а не плачі куди вони будуть попадати чи летіти.
показати весь коментар
11.12.2023 06:31 Відповісти
 
 