У Чернівцях затримали п’яного водія автобуса - алкоголь у його крові перевищував норму в 11 разів, - Нацполіція
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У Чернівцях правоохоронці затримали п’яного водія маршрутного автобуса, який возив людей. Про те, що водій перебуває напідпитку, повідомили пасажири.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Чернівецької області
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що водій порушує ПДР, у неділю приблизно о 15:00. Автобус зупинили на автовокзалі на вулиці Руській.
На час зупинки в салоні автобусу перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. А результат перевірки за допомогою "Драгера" показав позитивний результат — 2,28 проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.
Водія відсторонили від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
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Это в среднем бутылка пива или 100грамм водки. То есть это чудо выжрало примерно литр водяры
Ну и название...😕
... на вулиці Руській