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алкоголь (862) Чернівці (374)

У Чернівцях затримали п’яного водія автобуса - алкоголь у його крові перевищував норму в 11 разів, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

автобус

У Чернівцях правоохоронці затримали п’яного водія маршрутного автобуса, який возив людей. Про те, що водій перебуває напідпитку, повідомили пасажири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Чернівецької області

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що водій порушує ПДР, у неділю приблизно о 15:00. Автобус зупинили на автовокзалі на вулиці Руській.

На час зупинки в салоні автобусу перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. А результат перевірки за допомогою "Драгера" показав позитивний результат — 2,28 проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Водія відсторонили від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські склали протоколи на 130 тисяч нетверезих водіїв з початку року

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Та в нас в державних органах наркомани роками керують і немає навіть статті, за якою їх можна відсторонити від керма
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11.12.2023 00:00
+7
"Добрые армянские блюстители морали не изнасиловали, а только обрили российскую блогершу, сходившую по нужде в центре Еревана. ВИДЕО

В Ереване местные жители, члены движения "Хайтарак", побрили наголо и облили марганцовкой блогершу Юлию Финесс.

"Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана", - приводит "Телеграм"-канал Baza слова активистов, недовольных поведением блогерши в столице Армении.
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11.12.2023 00:04
+6
автобус конфіскують на користь ЗСУ?
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10.12.2023 23:44
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60 років, а мізків - нуль
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10.12.2023 23:39 Відповісти
Правильно , так делают в Латвий . Никто там не интересуется сел за баранку выпивший ... автомобиль твой или друга, или компаний .... конфискация !. Атам твоё дела ,расплачиваися . И в Украине ,так надо делать. Быстро но поучительно.
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11.12.2023 02:02 Відповісти
автобус конфіскують на користь ЗСУ?
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10.12.2023 23:44 Відповісти
Досвід не проп'єш! Мій батя, на підпитку, геніальні діагнози ставив!
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10.12.2023 23:49 Відповісти
А лікарі тверезі бувають?))
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11.12.2023 00:50 Відповісти
Бувають) Деякі його коллеги, зовсім не пили. Але я не хотів би у них лікуватися)))
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11.12.2023 09:25 Відповісти
Мастерство позволяет.
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10.12.2023 23:59 Відповісти
Та в нас в державних органах наркомани роками керують і немає навіть статті, за якою їх можна відсторонити від керма
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11.12.2023 00:00 Відповісти
"Добрые армянские блюстители морали не изнасиловали, а только обрили российскую блогершу, сходившую по нужде в центре Еревана. ВИДЕО

В Ереване местные жители, члены движения "Хайтарак", побрили наголо и облили марганцовкой блогершу Юлию Финесс.

"Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана", - приводит "Телеграм"-канал Baza слова активистов, недовольных поведением блогерши в столице Армении.
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11.12.2023 00:04 Відповісти
"Я убью тебя, водочник!"
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11.12.2023 00:05 Відповісти
Кров хоть була в венах,чи тільки одна горілка?
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11.12.2023 00:07 Відповісти
А що, існує норма алкоголю? Яка?
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11.12.2023 00:17 Відповісти
0,2 промилле
Это в среднем бутылка пива или 100грамм водки. То есть это чудо выжрало примерно литр водяры
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11.12.2023 01:12 Відповісти
0,5 пива=0'05 водки
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11.12.2023 05:57 Відповісти
2.28 это средней тяжести опьянение.
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11.12.2023 02:07 Відповісти
Дивлячись на те як їздять по дорогах то у половини треба забрати права і ніколи їх не віддавати
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11.12.2023 04:15 Відповісти
Є такі: - дрон комікадзе, - з топтобусом на фронт, - протрезвіє. АРХ М
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11.12.2023 04:44 Відповісти
Така важлива новина.
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11.12.2023 04:52 Відповісти
Затримали під час спроби завести автобус до себе в гараж.
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11.12.2023 07:40 Відповісти
А ви бачили, шо на дорогах коїться? Я тверезий їздити боюся.
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11.12.2023 07:50 Відповісти
Так выпей для храбрости!😄
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11.12.2023 09:01 Відповісти
Я так і роблю
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11.12.2023 09:12 Відповісти
"автовокзале по улице Русской"

Ну и название...😕
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11.12.2023 08:20 Відповісти
Дислексия?

... на вулиці Руській
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11.12.2023 08:45 Відповісти
 
 