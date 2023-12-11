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Ми справді цінуємо свободу, - Зеленський провів зустріч з новообраним президентом Аргентини Мілеєм. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Буенос-Айресі з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Буенос-Айрес. Зустрівся з Хав’єром Мілеєм та привітав його з офіційним вступом на посаду Президента Аргентини.
Сьогодні на площах і вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" – libertad. І це поєднує нас – Україну та Аргентину. Ми справді цінуємо свободу, ми справді її захищаємо й ми справді готові зміцнювати свободу разом".
Топ коментарі
+15 Алекс Скела
показати весь коментар11.12.2023 00:01
+14 Wlad West
показати весь коментар11.12.2023 00:03
+11 Виталий 6b40280c
показати весь коментар11.12.2023 00:10
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Будь ласка, зачекайте...
В Аргентині де нема війни мінімалка як у нас близько 200 ЮСД
І інфляція 200+ %. Доречі гарний приклад суто аграрної країни...
Щоб не казали що для України таке иайбутнє вигідне - без промисловості і іновацій...
чисто прагматичный подход.
Такой же подход у госпожи Меркель был к нашему Президенту " главное выполнит минские договоренности"
Інше питання, чому українська діаспора в США, все одно голосуватиме за Трампа, навіть якщо він оголосить про підтримку Росії. Тобто в Аргентині політики змушені звертати увагу на думки діаспори, а в США діаспора готова на руках носити антиукраїнського Трампа.
а добре розуміють що Мілеї та Трапм їм вигідні
та щоби політики інших країн подумали , що всі наші можновладці
сидять цілодобово в ОКОПАХ , перед поіздкою за кордон 🙁
Це на щось впливає? Ні.
Нам з цього є хоч якийсь зиск? Ні.
То нафіга нам це знати?
З нею зустріч була ?
Слава Україні!
Зеленский поехал не в кителе Сталина
Оно и понятно
Его уже ПОБЕДИТЕЛЕМ в мире не считают
И он наконец это понял
Переоделся в треники
Смешно,конечно
Но зато так естественно для Зеленского
Он - президент ТРЕНИКОВ
Ухилянту не прилично носить пиксель
А треники- в самый раз
Помощь - только после. посадки Ермака. Ермаку денег не дадут
Чим більше промовляють свобода, тим її ще меньше ніж було.
Червинського нащо мордуєте, цінителі моєї свободи?