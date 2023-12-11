НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію, відбувається нарощування сил, - посол США Сміт
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НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні, і забезпечить своїх членів та союзників усім необхідним для оборони.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві посла США у НАТО Джуліани Сміт.
За словами посла, навіть якщо відновлення збройних сил Росії після закінчення її війни проти України займе кілька років, НАТО потрібно виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію.
"Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджене на ваших (Латвії та інших країн Балтії. - Ред.) потребах безпеки просто зараз", - сказала Сміт.
За її словами, вже є добрі новини в галузі оборонної промисловості - у США вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм.
Вона також додала, що європейським країнам також вдалося збільшити виробництво.
Посол зазначила, що у багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу і застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україну всім, що їй необхідно".
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво а що ж це було досі?
повна пісдьож і профанація
***** можна закуярити лиш надавши Україні все що потрібно
і лиш зараз
в іншому випадку світ отримає ще одну корею
Доки Пухляш просто мовчки передав лям снарядiв своему союзниковi, НАТО до сих пiр щось там не збираеться, щось там плануе, щось там не чекатиме. Через два роки пiсля розв'язання вiйни в центрi Европи. Коли вже в принципi означено вiсь зла.
Вочевидь вся бравада НАТИ побудована на небажаннi Пу нападати на цих вбогих, а як до дiла, то "побоюемось ескалацii".
Одним словом, була б нас нормальна влада, це ми б мали прийняти НАТО до себе, а не шкребстись в iх дверi.
Их хотя бы можно понять, у них к нам территориальные претензии, как и к другим соседям. Поруганное имперское прошлое, знаете ли.
А вот Османская империя с РФией более глубоко дружна, и в отличие от маленькой ни на что не влияющей Венгрии, султанята имеют и более жирную экономику, и более жирную армию со своим производством, и ключики от Босфора. Вот с кем нам надо быть начеку.
Латвія та інші країни Балтії не в НАТО? Чи Сміт по фрейду обмовилась: у випадку чого воювати будете саме ви, як це зараз робить Україна.