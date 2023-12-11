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НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію, відбувається нарощування сил, - посол США Сміт

Новини Цензор.НЕТ Події

нато

НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні, і забезпечить своїх членів та союзників усім необхідним для оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві посла США у НАТО Джуліани Сміт.

За словами посла, навіть якщо відновлення збройних сил Росії після закінчення її війни проти України займе кілька років, НАТО потрібно виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію.

"Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджене на ваших (Латвії та інших країн Балтії. - Ред.) потребах безпеки просто зараз", - сказала Сміт.

Також читайте: Східний фланг НАТО за три роки має бути готовим стримувати агресію Росії, - голова Бюро нацбезпеки Польщі Сєвєра

За її словами, вже є добрі новини в галузі оборонної промисловості - у США вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм.

Вона також додала, що європейським країнам також вдалося збільшити виробництво.

Посол зазначила, що у багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу і застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україну всім, що їй необхідно".

Читайте: Країни-члени НАТО мають збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Кемерон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію

Цікаво а що ж це було досі?
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11.12.2023 00:07
+6
Кацап детектед.
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11.12.2023 00:38
+5
США у лицi НАТО дуже палиться своею стратегiею - бросити пiд розрив буфернi краiни у випадку вiйни з РФiею та ii союзниками.

Доки Пухляш просто мовчки передав лям снарядiв своему союзниковi, НАТО до сих пiр щось там не збираеться, щось там плануе, щось там не чекатиме. Через два роки пiсля розв'язання вiйни в центрi Европи. Коли вже в принципi означено вiсь зла.

Вочевидь вся бравада НАТИ побудована на небажаннi Пу нападати на цих вбогих, а як до дiла, то "побоюемось ескалацii".

Одним словом, була б нас нормальна влада, це ми б мали прийняти НАТО до себе, а не шкребстись в iх дверi.
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11.12.2023 00:34
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НАТО не чекатиме, доки Росія відновить армію

Цікаво а що ж це було досі?
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11.12.2023 00:07 Відповісти
а на нато хтось має напасти???
повна пісдьож і профанація
***** можна закуярити лиш надавши Україні все що потрібно
і лиш зараз
в іншому випадку світ отримає ще одну корею
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11.12.2023 08:41 Відповісти
Думаю може.
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11.12.2023 10:16 Відповісти
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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11.12.2023 00:19 Відповісти
США у лицi НАТО дуже палиться своею стратегiею - бросити пiд розрив буфернi краiни у випадку вiйни з РФiею та ii союзниками.

Доки Пухляш просто мовчки передав лям снарядiв своему союзниковi, НАТО до сих пiр щось там не збираеться, щось там плануе, щось там не чекатиме. Через два роки пiсля розв'язання вiйни в центрi Европи. Коли вже в принципi означено вiсь зла.

Вочевидь вся бравада НАТИ побудована на небажаннi Пу нападати на цих вбогих, а як до дiла, то "побоюемось ескалацii".

Одним словом, була б нас нормальна влада, це ми б мали прийняти НАТО до себе, а не шкребстись в iх дверi.
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11.12.2023 00:34 Відповісти
Кацап детектед.
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11.12.2023 00:38 Відповісти
Детектор полагодь )))
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11.12.2023 00:51 Відповісти
Реєстрація 8 грудня, тобто, нехай 3 дні. Цікаво, скільки ти тут протримаєшся?
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11.12.2023 02:45 Відповісти
"Пу" - це путін-*****? Чому в тебе слово "РФiею" і "Пу"- написано з великої літери, якщо ці мерзенні слова - пишуть з маленької?
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11.12.2023 02:52 Відповісти
Логічно, колега 😂👍
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11.12.2023 04:52 Відповісти
Ви кого косплеїте з фільму Близнята - того шо більший чи того шо менший ( мені просто цікаво )?
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11.12.2023 05:15 Відповісти
"у лицi", "своею стратегiею", "бросити" і т.д. - касаб зовсім не палиться .
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11.12.2023 12:46 Відповісти
Правда але слово "касаб" він випадково - історично, слушно написав , - наші козаки саме так москвинів йменували, про це ще писав Дмитро Яворницький, що в документах 17 століття він читав, що козаки казали "касаб" а не "кацап", - а майже весь Схід - словом "касаб" називає досі м'ясника, різника м'яса, - навіть на гінді воно звучить, як "касаї" (kasaee - कसाई)
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11.12.2023 16:30 Відповісти
Ось цікаво шо по тому шо відбувається зараз в світі думають власники великих корпорація Заходу? Так кажуть гроші не пахнуть але - але китайцям до прикладу буде глибоко начхати на якійсь там закони, якшо вони захочуть приберуть до рук власність любої корпорації включно з технологіями - а власники ше можливо самі все віддадуть тіко шоб залишитись на волі до прикладу.
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11.12.2023 00:48 Відповісти
цікавлюсь запитати у того нато, чи воно в курсі про одного свого, м'яко кажучи, члена - мадярщину, яка відверто підтримує і працює на того самого ворога, якому оцеє мудре нато збирається протистояти? а ще є підозра, що мадярщина - далеко не остання гнида в тому самому нато.
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11.12.2023 01:12 Відповісти
Нет, Венгрия не последняя, и далеко не самая активная.
Их хотя бы можно понять, у них к нам территориальные претензии, как и к другим соседям. Поруганное имперское прошлое, знаете ли.

А вот Османская империя с РФией более глубоко дружна, и в отличие от маленькой ни на что не влияющей Венгрии, султанята имеют и более жирную экономику, и более жирную армию со своим производством, и ключики от Босфора. Вот с кем нам надо быть начеку.
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11.12.2023 05:20 Відповісти
яж так і написав - далеко не остання, маючи на увазі також і туреччину. але є ще мілкі пісюни по типу словаччини, словенії, чехії та болгарії. ше черногорію туди увіпхнути хочуть. по факту всі ці карїни роблять блок абсолютно нефункціональним.
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11.12.2023 11:13 Відповісти
Та ви що, не робіть ескалацію, почекайте...
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11.12.2023 09:29 Відповісти
НАТО дуже зосереджене на ваших (Латвії та інших країн Балтії. - Ред.) потребах безпеки просто зараз", - сказала Сміт.

Латвія та інші країни Балтії не в НАТО? Чи Сміт по фрейду обмовилась: у випадку чого воювати будете саме ви, як це зараз робить Україна.
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11.12.2023 09:45 Відповісти
Пи..еж, пи..еж, бесконечный пи..еж, не проще ли вот сейчас всё и закончить или это такая игра тяни-толкай, Украинцев не жалко же.
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11.12.2023 09:52 Відповісти
Это все дежурные слова. Против ядерной страны никто воевать не станет, даже имея свое Яо. Мы свое Яо просрали. Пора восстановить.и именно война нам развязывает руки. Мы похоже начнем это делать--- но! Но как всегда тоже поздно. Сегодня понедельник, день начинаний. Кому смешно смейтесь--- плакать бы не пришлось. Есть ещё и люди и места где сделают. Иран же делает? Или опять напомнить слова киевлянки Голды Меир?
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11.12.2023 09:55 Відповісти
Все що хоче нато, так це знову надати нам гарантії на вже існуючі будапешські меморандуми взамін на розформування ЗСУ. Оце справжня мета цих бюрократів... Я вірю їм, я вірю кожному слову. Я вже повірив. Такими темпами підтримка нато за рік буде 10-15% і вони перейдуть у категорію ворогів.
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11.12.2023 11:15 Відповісти
 
 