Макрон підтвердив, що Франція підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Напередодні засідання Європейської Ради Емманюель Макрон підтвердив підтримку з боку Франції початку переговорів про вступ України до ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона.
Зазначається, що президент Франції привітав ухвалення "кількох вирішальних законодавчих актів, зокрема, щодо прав національних меншин, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією".
"Таким чином, Україна демонструє свою рішучість негайно відреагувати на рекомендації, надані їй Європейською комісією", - заявили в Єлисейському палаці.
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При цьому наголошується, що Франція готова "надати всю необхідну економічну, військову та гуманітарну допомогу Україні з метою відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".
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Слава Захисникам України
шлях долається тими хто докладає зусиль
І тенденція вже очевидна: Росія всіма доступними джерелами (так, і нашими внутрішніми, ви знаєте їхні прізвища) накидає твердження "Путін не хотів нічого надмірного, тільки нейтральності України, Україна сама винна, бо рвалась до НАТО". Брехня очевидна, легко перевірювана - але перевіряє твердження і шукає публікації всього 2-річної давності дуже невелика кількість користувачів. За кордоном взагалі практично ніхто не вважає це за потрібне, поточні твердження сприймаються як "загальновідомий факт".
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З 2004 по 2006 Леллуш очолював Парламентську асамблею НАТО - вже після Тузли, але до Грузії.
Ющенко 2006-го нагородив його орденом "За заслуги" ІІ ступеню - "за зміцнення авторитету та позитивного іміджу України у світі, популяризацію її історичних і ******** надбань".
З 2017 пішов з політики.
З 2020 - постійний "коментуючий гість" на французькому загальнонаціональному каналі CNews (як Сімоньян в Соловйова на "Россия 1").
2022 року заявляв, що Крим залишиться російським, бо ніхто не піде воювати за Україну.
2023 року питав, чи не настав час задуматися про вихід із цієї війни?
Олексій Голобуцький