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Макрон підтвердив, що Франція підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Напередодні засідання Європейської Ради Емманюель Макрон підтвердив підтримку з боку Франції початку переговорів про вступ України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона.

Зазначається, що президент Франції привітав ухвалення "кількох вирішальних законодавчих актів, зокрема, щодо прав національних меншин, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією".

"Таким чином, Україна демонструє свою рішучість негайно відреагувати на рекомендації, надані їй Європейською комісією", - заявили в Єлисейському палаці.

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При цьому наголошується, що Франція готова "надати всю необхідну економічну, військову та гуманітарну допомогу Україні з метою відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Дякуємо Францію за підтримку України!
Слава Захисникам України
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11.12.2023 00:42
+4
Головне вступ у НАТО!!! ЄС то другорядне..... а то й взагалі не потрібне на думку більшості Британців.
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11.12.2023 00:45
+2
орбанам і їм подібним в НАТО і ЕС готують сюриз,
шлях долається тими хто докладає зусиль
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11.12.2023 06:31
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Дякуємо Францію за підтримку України!
Слава Захисникам України
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11.12.2023 00:42 Відповісти
Та мадяри заблокують..... не тужтесь.
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11.12.2023 00:44 Відповісти
орбанам і їм подібним в НАТО і ЕС готують сюриз,
шлях долається тими хто докладає зусиль
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11.12.2023 06:31 Відповісти
Головне вступ у НАТО!!! ЄС то другорядне..... а то й взагалі не потрібне на думку більшості Британців.
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11.12.2023 00:45 Відповісти
На думку британских популістів.
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11.12.2023 01:21 Відповісти
"Популістів" по результатах референдуму виявилось більшість й нічого живуть.
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11.12.2023 02:19 Відповісти
там як і в Угорщині не обійшлось без допомоги мордеру це вже признали і самі британці
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11.12.2023 06:36 Відповісти
Норвегія так само через популістів не в ЄС? А це багата країна, що з 1949 року - член НАТО. Я не кажу, що Україні не потрібно ЄС але пан Олексій має рацію, - для України першочергове завдання - вступ у НАТО, а ЄС, уже - другорядне питання наразі.
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11.12.2023 02:31 Відповісти
Хтось вправно вміє відволікати увагу людей від основного (НАТО) другорядним(ЄС).
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11.12.2023 10:04 Відповісти
Чудово! Макрон молодець!
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11.12.2023 00:50 Відповісти
Кремль знизив прайс і пішов по "колишніх"? Чи навпаки, вирішив розширити асортимент лобістів і скуповує всіх доступних?

І тенденція вже очевидна: Росія всіма доступними джерелами (так, і нашими внутрішніми, ви знаєте їхні прізвища) накидає твердження "Путін не хотів нічого надмірного, тільки нейтральності України, Україна сама винна, бо рвалась до НАТО". Брехня очевидна, легко перевірювана - але перевіряє твердження і шукає публікації всього 2-річної давності дуже невелика кількість користувачів. За кордоном взагалі практично ніхто не вважає це за потрібне, поточні твердження сприймаються як "загальновідомий факт".

==

З 2004 по 2006 Леллуш очолював Парламентську асамблею НАТО - вже після Тузли, але до Грузії.

Ющенко 2006-го нагородив його орденом "За заслуги" ІІ ступеню - "за зміцнення авторитету та позитивного іміджу України у світі, популяризацію її історичних і ******** надбань".

З 2017 пішов з політики.

З 2020 - постійний "коментуючий гість" на французькому загальнонаціональному каналі CNews (як Сімоньян в Соловйова на "Россия 1").

2022 року заявляв, що Крим залишиться російським, бо ніхто не піде воювати за Україну.

2023 року питав, чи не настав час задуматися про вихід із цієї війни?

Олексій Голобуцький
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11.12.2023 03:21 Відповісти
Переговори з Орбаном уже відбулися... у ложі для гостей

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11.12.2023 04:12 Відповісти
Початок переговорі які можуть продовжуватись десятиліттями і скінчитись ні чим. Це просте морочення голови або водіння за ніс.
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11.12.2023 04:12 Відповісти
 
 