Макрон підтвердив, що Франція підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС

Напередодні засідання Європейської Ради Емманюель Макрон підтвердив підтримку з боку Франції початку переговорів про вступ України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона.

Зазначається, що президент Франції привітав ухвалення "кількох вирішальних законодавчих актів, зокрема, щодо прав національних меншин, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією".

"Таким чином, Україна демонструє свою рішучість негайно відреагувати на рекомендації, надані їй Європейською комісією", - заявили в Єлисейському палаці.

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При цьому наголошується, що Франція готова "надати всю необхідну економічну, військову та гуманітарну допомогу Україні з метою відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".

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