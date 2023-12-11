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Сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. А зранку - балістичними ракетами

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Біло зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Вони були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині.

Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

"Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку рашисти атакували Київ балістикою, ППО збила 8 ракет

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
8 балл.ракет это сильно. Слава ППО!
Чой та мокша возбудилась?
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11.12.2023 08:05
+12
Записується. Ввечері буде, потужна. Вмикайте марафон
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11.12.2023 08:59
+10
Кацапській підступності немає меж. Протягом тижня вони промацували наше ППО запускаючи кожну ніч біля 20 шахедів. Але ,судячи з усього, головне було ударити балістикою по Києву. Для цього вони викотили цілий або майже цілий дивізіон Іскандерів біля кордону з Черігівщиною і дали залп із 8 балістичних ракет.
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11.12.2023 07:48
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Кацапській підступності немає меж. Протягом тижня вони промацували наше ППО запускаючи кожну ніч біля 20 шахедів. Але ,судячи з усього, головне було ударити балістикою по Києву. Для цього вони викотили цілий або майже цілий дивізіон Іскандерів біля кордону з Черігівщиною і дали залп із 8 балістичних ракет.
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11.12.2023 07:48 Відповісти
Але забули про "Патріот"!
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11.12.2023 10:05 Відповісти
ШО ЗА МАШИНА ТАКАЯ ЛЮТАЯ НА ФОТО !?
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11.12.2023 07:49 Відповісти
Похоже на Ауди-80.
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11.12.2023 08:03 Відповісти
Або Форд Таурус 1978 року...
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11.12.2023 08:11 Відповісти
Гранада?
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11.12.2023 08:16 Відповісти
вandermobil 408
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11.12.2023 09:56 Відповісти
8 балл.ракет это сильно. Слава ППО!
Чой та мокша возбудилась?
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11.12.2023 08:05 Відповісти
Де вiдповiдь обiцяна?
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11.12.2023 08:30 Відповісти
Полетіла в Америку....
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11.12.2023 08:50 Відповісти
Записується. Ввечері буде, потужна. Вмикайте марафон
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11.12.2023 08:59 Відповісти
У Міноборони Британії зазначають, що збитки від атаки "виглядають мінімальними", оскільки більшість ракет були успішно перехоплені українською ППО. Лондон визнає, що енергетична система України, незважаючи на певні покращення, залишається вразливою.
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11.12.2023 08:32 Відповісти
Процент поражений орковских ракет уже приближается до почти невозможных технически 100 %.

Респект спецам ППО. Так держать !
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11.12.2023 11:13 Відповісти
De nashi shaxedy????
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11.12.2023 08:42 Відповісти
V asfalte
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11.12.2023 15:35 Відповісти
Дякуємо нашим братнім країнам-союзникам за всебічну безоплатну допомогу,включаючи ЗРК різних типів!Без їх допомоги українцям довелося б туго!З нами весь демократичний Захід на чолі з США!Слава ЗСУ,волонтерам та нашим союзникам!Агресор РФ це світове зло людства!Ми боремося і тому нам допомагають!Слава Україні!
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11.12.2023 09:36 Відповісти
Не написано, але ж цікаво: якими саме балістичним ракетами какцапня вдарила? Бо якщо то були "балістичні" С-300, то мало тішить - нам більші втрати все одно.
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11.12.2023 10:05 Відповісти
Хай соплі витре , кацапський С-300 ,добивати до Київа.
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11.12.2023 12:41 Відповісти
кацапи смачно відсмоктали із проглотом
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11.12.2023 14:02 Відповісти
спочатку почув як збивають а потім в телефоні пролунав сигнал "повітряної тривоги"
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11.12.2023 15:16 Відповісти
Про що мовчать Кацапіни, багато складних літаків вже знищено,
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11.12.2023 15:21 Відповісти
 
 