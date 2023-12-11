Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 339 850 осіб (+1030 за добу), 5655 танків, 8070 артсистем, 10560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 339 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 339850 (+1030) осіб,

танків - 5655 (+19) од,

бойових броньованих машин - 10560 (+31) од,

артилерійських систем - 8070 (+6) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6154 (+18),

крилаті ракети - 1586 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10636 (+13) од,

спеціальна техніка - 1168 (+6)

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