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Новини Війна в Україні
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армія рф (13505) ліквідація (1953) знищення (4131)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 339 850 осіб (+1030 за добу), 5655 танків, 8070 артсистем, 10560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 339 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 339850 (+1030) осіб,

танків - 5655 (+19) од,

бойових броньованих машин - 10560 (+31) од,

артилерійських систем - 8070 (+6) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6154 (+18),

крилаті ракети - 1586 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10636 (+13) од,

спеціальна техніка - 1168 (+6)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 339 850 осіб (+1030 за добу), 5655 танків, 8070 артсистем, 10560 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: Марина Макєєва
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Дякую ЗСУ.Валіть цей непотріб.
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11.12.2023 08:05 Відповісти
Вже треба рядок: "балістичні ракети".
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11.12.2023 08:21 Відповісти
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11.12.2023 08:39 Відповісти
Браво автору!
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11.12.2023 11:09 Відповісти
Минув 3578 день москальсько-української війни.
75! одиниць техніки та 1030!!! чумардосів.
Арта 6, броня 50!!, логістика 13.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Більше тисячі чумардосів, 19 танків і спецтехніка порадували ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 339 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
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11.12.2023 09:06 Відповісти
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11.12.2023 09:09 Відповісти
М'ясо на машінки посадили?
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11.12.2023 09:11 Відповісти
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11.12.2023 09:47 Відповісти
 
 