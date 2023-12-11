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Ворог за добу випустив по Херсонщині 435 снарядів, дві людини дістали поранення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби окупанти 84 рази обстріляли населені пункти Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та медичну установу у Херсоні.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - додав Прокудін.
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