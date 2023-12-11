Ракетна атака на Київщину: без влучань в критичну або житлову інфраструктуру, уламки впали на подвір’я будинку

Ворог вкотре підступно атакував Київщину вночі.

Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

"Водночас, в одній з громад області зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку. Пошкоджено паркан та будівлю. Всі оперативні служби вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ракетної атаки уточнюються.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу. За даними Повітряних сил, сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів".