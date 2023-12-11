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Київська область (3133) обстріл (21149) балістичні ракети (121)

Ракетна атака на Київщину: без влучань в критичну або житлову інфраструктуру, уламки впали на подвір’я будинку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

Ворог вкотре підступно атакував Київщину вночі.

Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

"Водночас, в одній з громад області зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку. Пошкоджено паркан та будівлю. Всі оперативні служби вже працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Наслідки ракетної атаки уточнюються.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу. За даними Повітряних сил, сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Давно пора за головы старших офицеров ракетчиков и летчиков награды назначать,кстати одного летчика на днях таки прибили.
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11.12.2023 08:46
+3
Схоже, охорона така ж, як і сам Кива. Але що заважає прибрати хоча б пару майорів з ТУ-95? Можливо, інші трохи б задумались.
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11.12.2023 09:22
+2
Пі#ори лупили по Бортничах. По очисних...
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11.12.2023 08:56
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Давно пора за головы старших офицеров ракетчиков и летчиков награды назначать,кстати одного летчика на днях таки прибили.
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11.12.2023 08:46 Відповісти
Схоже, наша брава СБУ здатна справитись хіба що з наріком-полупокером Кивою...
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11.12.2023 09:11 Відповісти
Якраз у наріка Киви охорона була, на відміну від якогось майора, який ту-95 рулить...
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11.12.2023 09:15 Відповісти
Схоже, охорона така ж, як і сам Кива. Але що заважає прибрати хоча б пару майорів з ТУ-95? Можливо, інші трохи б задумались.
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11.12.2023 09:22 Відповісти
Ну або взяти в заручники, наприклад сина/дочку цього майора, який у мацквє навчається чи там в пітєрє... І змусити того майора зробити у себе на аеродромі диверсію!
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11.12.2023 09:24 Відповісти
Ви що, тоді ж "демократичний світ" відразу охрестить нас "терористами"...
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11.12.2023 09:32 Відповісти
Це може бути. Але можна спробувати підкупити. Не думаю, що всі вони там такі "ідєйні". Все залежить від суми.
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11.12.2023 09:35 Відповісти
посцяти нам на це
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11.12.2023 09:36 Відповісти
Якщо змусити того майора мовчати про це і не розголощувати, то ніхто і не узнає...
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11.12.2023 09:38 Відповісти
Я проспав.
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11.12.2023 08:52 Відповісти
Я теж...
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11.12.2023 09:07 Відповісти
я теж
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11.12.2023 09:37 Відповісти
ну вы и спите
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11.12.2023 23:39 Відповісти
Пі#ори лупили по Бортничах. По очисних...
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11.12.2023 08:56 Відповісти
Там на фото така вирва, теж від уламків? От на#уя брехати - бойова частина таки вибухнула, ну, не на цілі, але ж вибухнула. Уламки, це частини ракети, яка вибухнула у повітрі, а не на землі.
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11.12.2023 09:10 Відповісти
Спочатку збили, потім вибухнула.
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11.12.2023 09:30 Відповісти
ну до цілі воно не долетіло, збили. Так вибухнула на землі. Зазвичай потім те що не вибухнуло транспортують на полігон біля Києва. А там і підривають залишки.(щоб потім жіночки писали в соц. мережах а що це так бумкноло). Але чогось більшість думає що ми оволоділи дезінтеграційною зброєю. Яка розчіпляє на атоми або відкриває маленьку чорну діру куди потрапляють залишки або самі ракети. Я не сперечаюсь це було би круто. Але у нас такого немає... Нажаль)
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11.12.2023 09:59 Відповісти
 
 