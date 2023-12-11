У США залишилося близько 1 млрд доларів для власної безпеки, - Білий дім
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У Сполучених Штатах Америки вичерпуються запаси коштів на власне озброєння. Це може призвести до вибору між фінансуванням оборони або допомогою іншим країнам.
Про це в інтерв'ю CBS керівниця адміністративно-бюджетного управління Білого дому повідомила Шаланда Янг, інформує Цензор.НЕТ.
"З точки зору бюджету у нас залишилося близько мільярда доларів на поповнення наших власних запасів. Тож це зводиться до політичного рішення. Чи ризикуємо ми власною готовністю США, оскільки світ став складнішим? Або Конгрес гарантує, що ми зможемо захистити нашу власну національну безпеку, одночасно підтримуючи наших союзників, таких як Україна? Це не повинно бути або-або, Конгрес повинен зробити те, що він робив кілька разів – фінансувати нашу власну національну безпеку і переконатися, що ми готові підтримати наших союзників", – заявила Янг.
Вона також зауважила, що значна частина коштів, призначених для допомоги Україні, залишиться в США. Ці гроші підуть на американські виробництва обладнання, зброї та боєприпасів, що відображається у збільшенні кількості робочих місць у Сполучених Штатах.
Зокрема Янг зазначила, що ненадання допомоги Україні також впливає на національну безпеку США.
"Що станеться, якщо Путін пройде маршем по Україні, що буде далі? Країни НАТО, наші сини і дочки ризикують стати частиною більш масштабного конфлікту. І не тільки Путін, інші диктатори спостерігають за тим, що робить Конгрес", – підкреслила Янг.
Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.
Будь ласка, зачекайте...
Українців зроблять чмобиками і примусять воювати і проти Європи, і проти США
Дебіли ! 👿
Рейган в гробу крутиться, як пропеллер...
Рейгономика. Для оптимизации расходов выносить производства в отсталые страны - это Рейгономика. Папа наглого Китая - это Рейган. Печатать необеспеченные деньги это оттуда, из рейгономики пошло. Остальные президенты только расширяли и углубляли.
Вопрос: кто его вертит в гробу, білять?
Ответ: Китай, который требует свою часть мира.
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Ви вважаєте, що в Америці держава змушує приватних власників переносити своє виробництво у ініші країни? Ну, то ви попали пальцем у небо.
Навпаки, Рейган зробив кращі умови для бізнесу в США, - зменшив податки, зменшив державні витрати, заохотив кредитне стимулювання ринку. Тобто, економіка США отримала додатковий поштовх для розвитку.
Те, про що ви кажете (перенесення виробництва в інші країни), - якраз результат лівої політики, коли в країні стає невигідно працювати через надмірні податки і державну зарегульованість. Це й відбулося у 90-х роках, коли до влади прийшли демократи (соціалісти).
Демократ Клінтон і демократ Кісінджер, - ось ваші папи наглого Китаю. Можете їм подякувати. А також ганчірці Обамі, який показав, що Америку можна як завгодно роздовбувати зсередини, а ліва влада цьому буде тільки аплодувати.
В издании сообщают, что у британских военных - ведущего военного союзника США и крупнейшего в Европе транжиры на оборону - всего около 150 танков и, возможно, дюжина исправных дальнобойных артиллерийских орудий. Франция, следующий по величине транжира, имеет менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что РФ теряет каждый месяц на поле боя. У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО. Армии Германии хватает боеприпасов на 2 дня боя.
Правительства стран Запада в течение десятилетий мирились с ослаблением европейских армий, поскольку США были основой НАТО и оборонной политики в Европе. В прошлом году на США приходилось почти 70% расходов на оборону НАТО.
Однако тревога растет по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию, а понимание потенциальной угрозы Европе со стороны РФ вновь возникает после почти 2 лет боев в Украине.
завтра на сша мають напасти як на білорусь
з четирох сторін
і всі пішки з автоматами
тому треба снаряди та міни, ракети малої дальності та гранати.
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"Шаланди, полниє кєфалі, в Одєссу Костя прівозіл..." (с)
Для чего нагнетать ажиотаж там, там где для этого нет оснований?
Наступит новый фин. год, откроется новое финансирование.
1 день ковида коштував десь 6 млрд, а тут ярд на власну безпеку, якщо даже прийняти це в контексті до кінця року - все одно п...ж
Зараз вирішується : хто - кого....
Американським виборцям наша війна по барабану,нажаль...
А економіка помийки вроді тримається,
але стабілізаціійний фонд тане,всі чекають та спостерігають...а нам треба тримати фронт.