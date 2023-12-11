У США залишилося близько 1 млрд доларів для власної безпеки, - Білий дім

У Сполучених Штатах Америки вичерпуються запаси коштів на власне озброєння. Це може призвести до вибору між фінансуванням оборони або допомогою іншим країнам.

Про це в інтерв'ю CBS керівниця адміністративно-бюджетного управління Білого дому повідомила Шаланда Янг, інформує Цензор.НЕТ.

"З точки зору бюджету у нас залишилося близько мільярда доларів на поповнення наших власних запасів. Тож це зводиться до політичного рішення. Чи ризикуємо ми власною готовністю США, оскільки світ став складнішим? Або Конгрес гарантує, що ми зможемо захистити нашу власну національну безпеку, одночасно підтримуючи наших союзників, таких як Україна? Це не повинно бути або-або, Конгрес повинен зробити те, що він робив кілька разів – фінансувати нашу власну національну безпеку і переконатися, що ми готові підтримати наших союзників", – заявила Янг.

Вона також зауважила, що значна частина коштів, призначених для допомоги Україні, залишиться в США. Ці гроші підуть на американські виробництва обладнання, зброї та боєприпасів, що відображається у збільшенні кількості робочих місць у Сполучених Штатах.

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Зокрема Янг зазначила, що ненадання допомоги Україні також впливає на національну безпеку США.

"Що станеться, якщо Путін пройде маршем по Україні, що буде далі? Країни НАТО, наші сини і дочки ризикують стати частиною більш масштабного конфлікту. І не тільки Путін, інші диктатори спостерігають за тим, що робить Конгрес", – підкреслила Янг.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.