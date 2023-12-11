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У США залишилося близько 1 млрд доларів для власної безпеки, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

янг,шаланда

У Сполучених Штатах Америки вичерпуються запаси коштів на власне озброєння. Це може призвести до вибору між фінансуванням оборони або допомогою іншим країнам.

Про це в інтерв'ю CBS керівниця адміністративно-бюджетного управління Білого дому повідомила Шаланда Янг, інформує Цензор.НЕТ.

"З точки зору бюджету у нас залишилося близько мільярда доларів на поповнення наших власних запасів. Тож це зводиться до політичного рішення. Чи ризикуємо ми власною готовністю США, оскільки світ став складнішим? Або Конгрес гарантує, що ми зможемо захистити нашу власну національну безпеку, одночасно підтримуючи наших союзників, таких як Україна? Це не повинно бути або-або, Конгрес повинен зробити те, що він робив кілька разів – фінансувати нашу власну національну безпеку і переконатися, що ми готові підтримати наших союзників", – заявила Янг.

Вона також зауважила, що значна частина коштів, призначених для допомоги Україні, залишиться в США. Ці гроші підуть на американські виробництва обладнання, зброї та боєприпасів, що відображається у збільшенні кількості робочих місць у Сполучених Штатах.

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Зокрема Янг зазначила, що ненадання допомоги Україні також впливає на національну безпеку США.

"Що станеться, якщо Путін пройде маршем по Україні, що буде далі? Країни НАТО, наші сини і дочки ризикують стати частиною більш масштабного конфлікту. І не тільки Путін, інші диктатори спостерігають за тим, що робить Конгрес", – підкреслила Янг.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Докерувалися, білять!
Рейган в гробу крутиться, як пропеллер...
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11.12.2023 09:04
+6
Насколько я понимаю, речь идет о текущем финансовом годе, когда до его окончания осталось 1 млрд. дол. на вооружение и помощь другим странам.
Для чего нагнетать ажиотаж там, там где для этого нет оснований?

Наступит новый фин. год, откроется новое финансирование.
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11.12.2023 09:11
+5
США крутится столько долларовой массы что 1 миллиард для них это действительно сущие копейки. Певицы и блогеры становятся миллиардерами, а разница средних зарплат с некоторыми странами по курсу доллара доходит до абсурдных несколько тысяч раз. Со времен Обамы бюджет США с 3,5 триллионов вырос до 11 триллионов.
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11.12.2023 09:32
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Ну і приїхали … к
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11.12.2023 09:01 Відповісти
Що буде далі, коли Путін пройде Україну?

Українців зроблять чмобиками і примусять воювати і проти Європи, і проти США

Дебіли ! 👿
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11.12.2023 09:35 Відповісти
Приплыли: а что, Пентагон остался без бюджета ?
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11.12.2023 10:41 Відповісти
Докерувалися, білять!
Рейган в гробу крутиться, як пропеллер...
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11.12.2023 09:04 Відповісти
Да, да. Рейган - это голова. Я, вам скажу, палец бы в рот Рейгану не положил.
Рейгономика. Для оптимизации расходов выносить производства в отсталые страны - это Рейгономика. Папа наглого Китая - это Рейган. Печатать необеспеченные деньги это оттуда, из рейгономики пошло. Остальные президенты только расширяли и углубляли.
Вопрос: кто его вертит в гробу, білять?
Ответ: Китай, который требует свою часть мира.
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11.12.2023 12:51 Відповісти
Для оптимизации расходов выносить производства в отсталые страны - это Рейгономика.
**********
Ви вважаєте, що в Америці держава змушує приватних власників переносити своє виробництво у ініші країни? Ну, то ви попали пальцем у небо.
Навпаки, Рейган зробив кращі умови для бізнесу в США, - зменшив податки, зменшив державні витрати, заохотив кредитне стимулювання ринку. Тобто, економіка США отримала додатковий поштовх для розвитку.
Те, про що ви кажете (перенесення виробництва в інші країни), - якраз результат лівої політики, коли в країні стає невигідно працювати через надмірні податки і державну зарегульованість. Це й відбулося у 90-х роках, коли до влади прийшли демократи (соціалісти).
Демократ Клінтон і демократ Кісінджер, - ось ваші папи наглого Китаю. Можете їм подякувати. А також ганчірці Обамі, який показав, що Америку можна як завгодно роздовбувати зсередини, а ліва влада цьому буде тільки аплодувати.
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11.12.2023 13:23 Відповісти
В Европе растет тревога из-за ослабления вооруженных сил и опустошения арсеналов, - WSJ

В издании сообщают, что у британских военных - ведущего военного союзника США и крупнейшего в Европе транжиры на оборону - всего около 150 танков и, возможно, дюжина исправных дальнобойных артиллерийских орудий. Франция, следующий по величине транжира, имеет менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что РФ теряет каждый месяц на поле боя. У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО. Армии Германии хватает боеприпасов на 2 дня боя.

Правительства стран Запада в течение десятилетий мирились с ослаблением европейских армий, поскольку США были основой НАТО и оборонной политики в Европе. В прошлом году на США приходилось почти 70% расходов на оборону НАТО.

Однако тревога растет по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию, а понимание потенциальной угрозы Европе со стороны РФ вновь возникает после почти 2 лет боев в Украине.
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11.12.2023 09:05 Відповісти
когда на долю на США приходилось почти 70% расходов на оборону НАТО, все молчали. И теперь вдруг резко завыли. По команде
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11.12.2023 23:37 Відповісти
Оця лице нації? Ну, якщо змішати усі національності, то може бути...
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11.12.2023 09:06 Відповісти
Є така національність, американець?
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11.12.2023 09:35 Відповісти
Є. Як і "канадець". У паспорті усім громадянам пишуть саме так.
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12.12.2023 02:20 Відповісти
Красота...
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11.12.2023 09:07 Відповісти
ну так.
завтра на сша мають напасти як на білорусь
з четирох сторін
і всі пішки з автоматами
тому треба снаряди та міни, ракети малої дальності та гранати.
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11.12.2023 09:08 Відповісти
Так, там поряд Канада спить і бачить, як вона нападає на США.
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11.12.2023 10:37 Відповісти
повідомила Шаланда Янг
**********
"Шаланди, полниє кєфалі, в Одєссу Костя прівозіл..." (с)

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11.12.2023 09:10 Відповісти
Насколько я понимаю, речь идет о текущем финансовом годе, когда до его окончания осталось 1 млрд. дол. на вооружение и помощь другим странам.
Для чего нагнетать ажиотаж там, там где для этого нет оснований?

Наступит новый фин. год, откроется новое финансирование.
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11.12.2023 09:11 Відповісти
дуже швидко прийшли від "роssія вже програла" до "чи ризикуємо ми власною готовністю США". і двох років не пройшло.
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11.12.2023 09:14 Відповісти
США крутится столько долларовой массы что 1 миллиард для них это действительно сущие копейки. Певицы и блогеры становятся миллиардерами, а разница средних зарплат с некоторыми странами по курсу доллара доходит до абсурдных несколько тысяч раз. Со времен Обамы бюджет США с 3,5 триллионов вырос до 11 триллионов.
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11.12.2023 09:32 Відповісти
ну хоч хтось розуміє що це дикий п....ж.
1 день ковида коштував десь 6 млрд, а тут ярд на власну безпеку, якщо даже прийняти це в контексті до кінця року - все одно п...ж
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11.12.2023 11:05 Відповісти
Бідолаги - лише мільярд до Нового року. На Новий рік замість Санта-Клауса у них висадиться російський і китайський десант і ні за що їм буде захищатися від нього)
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11.12.2023 09:35 Відповісти
мордор всіх приспав,меркельша ублажала пуйло та будувала потоки,а раша готувалася до війни,нарощувала свій потенціал...
Зараз вирішується : хто - кого....
Американським виборцям наша війна по барабану,нажаль...
А економіка помийки вроді тримається,
але стабілізаціійний фонд тане,всі чекають та спостерігають...а нам треба тримати фронт.
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11.12.2023 09:39 Відповісти
Да ничего Мордор не нарощувал. После начала войны начали спешно выводить из консервации совковый хлам. На Западе никто не подозревал что на войне техника настолько уязвимая, а снарядов нужно 100 тысяч в день, а не в год.
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11.12.2023 09:59 Відповісти
Що мене цей товстий нігєр?
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11.12.2023 10:00 Відповісти
это не США уже... это хз что. ***** прощитался, надо было 24.02 не в Гостомель, а прямо в Брюссель херачить десант, то НАТО посыпалось бы как карточный дом
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11.12.2023 10:16 Відповісти
насмішили,- це як у нас було у лютому 2014 року у сховищах України було 108 тисяч гривень,- менш ніж к ахметова в кишені для милостині
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11.12.2023 10:22 Відповісти
Стесняюсь спросить: а шаланда - это жирная шлюпка ?
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11.12.2023 10:37 Відповісти
Не,це жирна шльондра.
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11.12.2023 10:54 Відповісти
Шала́нда (фр. chaland, від грец. χελάνδιον - «плоскодонка»). Тобто дно у неї плоске
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11.12.2023 12:10 Відповісти
Було б тут хоч грамм правди, все було б інакше. Фортнокс опустів з запасом в кілька трильйонів? ТА що, ви не кажете. Потрусити картелі з якими ***** співпрацює, то бабла буквально відкопають десятками тонн. Ото свистять, аж протяг у вухах.
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11.12.2023 13:56 Відповісти
 
 