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Ігнат про нічну атаку на Київ: Були лічені хвилини для знищення балістики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,іскандер

Цієї ночі у Києві та Київській області тривогу оголосили відразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять швидко, а сили ППО мають лічені хвилини на реагування на загрозу.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально - лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні і їх знищити", - пояснив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу. За даними Повітряних сил, сили ППО вночі знищили 8 балістичних ракет та 18 "шахедів".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Спочатку були вибухи, а потім - тривога. Але головне,- що позбивали.
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11.12.2023 09:25
+5
"Ви знаєте, що таке балістика
==
балістика - це наука, а ти - неук.
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11.12.2023 09:41
+3
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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11.12.2023 09:53
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Спочатку були вибухи, а потім - тривога. Але головне,- що позбивали.
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11.12.2023 09:25 Відповісти
Авжеж! ППО не чекала, доки завиє сирена, а працювали за своєю схемою.
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11.12.2023 10:32 Відповісти
Сказились кацапи.
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11.12.2023 09:25 Відповісти
"Ви знаєте, що таке балістика
==
балістика - це наука, а ти - неук.
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11.12.2023 09:41 Відповісти
він полковник
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11.12.2023 09:42 Відповісти
зброєних архимедових сил.
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11.12.2023 09:50 Відповісти
а ви знаєте, що таке жаргон?
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11.12.2023 10:54 Відповісти
це те, чим користується гомо-сапієнс при відсутності виховання та загальної освіти.
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11.12.2023 11:15 Відповісти
адже балістика летить
==
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11.12.2023 09:42 Відповісти
Такою балістикою вони б'ють тільки по великих містах . Тому ,Зеленський ,вимагай у Байдена хоча б по Петріоту для кожного великого міста.
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11.12.2023 09:46 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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11.12.2023 09:53 Відповісти
Сподіваюся тепер перестануть писати фігню, хто розповідає, що Київ прикрито і все ППО в Києві.
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11.12.2023 10:02 Відповісти
так їх не в Києві збили?
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11.12.2023 10:04 Відповісти
Так є пошкодження, багато не пишуть і правильно роблять
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11.12.2023 10:07 Відповісти
питання: ці ракети було збито не в Києві?

і що таке на Вашу думку "прикритий"?
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11.12.2023 10:10 Відповісти
А у Павлограді не важко запитати, як прикритий єдиний в Україні ракетний завод?
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11.12.2023 11:17 Відповісти
тревога в воинской части и сирена гражданской обороны - разные тревоги и орбъявляются разной командой.
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11.12.2023 10:45 Відповісти
Самое лучшее ПВО - осиновый кол в жопу *****!
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11.12.2023 11:15 Відповісти
І як кудись на фронт поїде там у кацапської арти перекур
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11.12.2023 12:46 Відповісти
 
 