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Новини За кордоном Допомога Україні
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Байден (2326) допомога (5072) США (14482) Україна (5212)

У США 48% виборців вважають, що Байден витрачає "занадто багато" грошей на допомогу Україні, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

Згідно з опитуванням, проведеним FT-Michigan Ross, майже половина американських виборців вважає, що Сполучені Штати витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу Україні.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, 48% опитаних вважають, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу, щоб підтримати Україну.

27% вважають, що Вашингтон витрачає "правильну суму", 11% заявили, що США витрачають недостатньо.

Опозиція була особливо помітна серед республіканців: 65% опитаних заявили, що США витрачають занадто багато на Україну, порівняно з приблизно половиною –– 52% - незалежних і лише третиною –– 32% - демократів.

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Ці висновки були зроблені в той час, коли президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес, який різко розділився, схвалити масштабний пакет витрат на безпеку в розмірі 111 мільярдів доларів, що включає близько 60 мільярдів доларів для України, а також фінансування для Ізраїлю і Тайваню.

Хоча в опитуванні FT-Michigan Ross допомога Ізраїлю отримала велику підтримку, дослідження виявило значний рівень скептицизму щодо допомоги державі в її війні проти ХАМАС.

40% опитаних заявили, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу Ізраїлю, тоді як 30% заявили, що Вашингтон витрачає"правильну суму".

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Високий рівень незгоди з наданням військової допомоги Ізраїлю та Україні відбувається на тлі постійного занепокоєння станом американської економіки: лише 25% респондентів оцінили стан економіки США як "добрий" або "відмінний".
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Топ коментарі
+12
Можна ще порівняти кількість озброєння та армії рашки, з якою воює Україна, та бороданів, з якими воює професійна ізраїльська армія.
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11.12.2023 09:30
+11
та похер більшості американців на війни в Європі. тому й трампа вибрали
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11.12.2023 09:25
+11
не було ніякої найкращої позиції для перемовин і ніколи не буде. будь-які перемовини приведуть врешті до знищення України й перекидання війни на Європу. ситуація вже просто копіює початок Другої світової: слимаки чикають, що людожер нажереться й заспокоїться та їх все це не торкнеться.
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11.12.2023 09:43
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Все буде іти до замороження конфлікта.
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11.12.2023 09:21 Відповісти
буде йти? вже з початку "контрнаступу" все йде, скоріше біжить, до "мирного" договору. про перемогу України і про те, що "роssія вже програла" навіть згадувати перестали всі так звані цивілізовані країни, та всі так звані союзники України.
орбан не дарма повіз до США маляву від *****. до весни нас примусять до "миру".
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11.12.2023 09:27 Відповісти
Як допомога буде така як зараз, то ще велике питання чи ******* знадобитися та заморозки.
Може я зараз скажу непопулярні річ, але на мою думку найкраща позиція для перемовин була після звільнення Херсона. З того часу втрачені Соледар, Бахмут, погіршилася ситуація на цілому ряду напрямків. А в той час у кацапів були сумніви чи вистояти їхня оборона, скільки нам нададуть допомоги. Можна було щось виторгувати, або хоч спробувати. Але...
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11.12.2023 09:39 Відповісти
не було ніякої найкращої позиції для перемовин і ніколи не буде. будь-які перемовини приведуть врешті до знищення України й перекидання війни на Європу. ситуація вже просто копіює початок Другої світової: слимаки чикають, що людожер нажереться й заспокоїться та їх все це не торкнеться.
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11.12.2023 09:43 Відповісти
Так, це "замороження" лише на користь буйлу - переозброїться і знову нападе.

Все йде по сценарію ганебної Мюнхенської змови, тільки тепер в пащеку агресору сують Україну -"може нажереться"👿
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11.12.2023 09:51 Відповісти
Те що відбувається зараз теж на його користь, будемо відвертими.
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11.12.2023 09:59 Відповісти
Далі такими темпами звичайно ставатиме тільки гірше. Час втрачено. Треба думати як мінімізувати втрати. Якщо вдасться. Але тут все в руках заходу.
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11.12.2023 10:02 Відповісти
Клоун кацапський статистику про сотні тисяч загилих у кокашенкова взяв?
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11.12.2023 11:25 Відповісти
...на дуже невигідних для нас позиціях на полі бою і політичних умовах (членство в НАТО)
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11.12.2023 09:28 Відповісти
Нам ніяке НАТО і так не світило.
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11.12.2023 09:59 Відповісти
Це не замороження війни, а поступове її продовження в країнах НАТО. Ну що ж, це вибір європейців. Про нас я вже мовчу. Свій вибір "мудрий нарід" зробив в 2019 році, похерив прагнення багатьох поколінь до незалежності України
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11.12.2023 09:35 Відповісти
Це не замороження війни, а поступове її продовження в країнах НАТО - не тіште себе надією і перестанте дивтись марафон , ***** ніколи не рипнеться до НАТО.
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11.12.2023 09:43 Відповісти
Саме так, він на НАТО не полізе.
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11.12.2023 09:57 Відповісти
хіба вже сьогодні органи, фіци та ердогани не розвалюють НАТО?
а завтра трампівський реднек скаже: "в гробу я бачив воювати в Європі і починати ядерну війну"

агресор зупиняється тільки тоді, коли терпить поразку - ось це реальний урок історії
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11.12.2023 09:57 Відповісти
орбани
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11.12.2023 09:59 Відповісти
Ви не перший, хто назвав цю жабу органом
Щось в цьому є...
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11.12.2023 10:04 Відповісти
Рипнеться. Німеччина, наприклад, це вже зрозуміла. Ви років 10-13 тому вірили в те, що зараз відбувається? Тому все можливо, особливо коли вся Україна буде під кацапами. Це величезний ресурс
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11.12.2023 10:23 Відповісти
Ze-шапіто ,своїм саботажем і марадерством , робить усе можливо аби % тих , хто вважає , що на Україну витрачають забагато - зріс
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11.12.2023 09:21 Відповісти
99,9% тих, хто так вважає, похрін на зе-шапіто і на його мародерство. Вони Україну, навіть, на карті не знайдуть. Їх цікавлять лише власні проблеми.
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11.12.2023 09:27 Відповісти
Твій вкид для лохів , що жодного разу не аналізував ******* інфополе США

Подивись останні новини від CNN , FOХ чи будь кого з провідних змі США

Не ганьбися
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11.12.2023 09:44 Відповісти
Смішний ти. Для 99% америкаців, та і не тільки, росія та Україна - це щось дуже далеке і не зовсім зрозуміле. І війна між нами та рашкою - це як для нас війна між якими-небудь Руандою та Бурунді. Інфополе США, СНН? Повторюю, в свій час інфополе ТАРС теж висвітлювали різні міжнародні події. Навіть, пам"ятаю, в школі підписи збирали за свободу якихось лідерів якоїсь "вільної Нікарагуа, яка потерпає від насильства світового імперіалізму". При цьому, навіть, не задумуючись, де знаходиться те саме Нікарагуа, хто такі ті лідери і чому ми їх повинні підтримувати. Пора вже тобі виходити зі шкільного віку та перестати жити ілюзіями.
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11.12.2023 10:08 Відповісти
Твої шаблоні вкиди спростовуються аналізом інфопростору від CNN , FOХ чи будь кого з провідних змі США

Не ганьбися

Тому наступного разу перед тим ,як брехати - вивчи факти

Поки - неуд
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11.12.2023 10:10 Відповісти
Пора тобі дорослішати.
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11.12.2023 10:12 Відповісти
Як завжди у брехунів.

Фактів - нуль , одні гасла
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11.12.2023 10:25 Відповісти
американцям була до лампочки і війна в Афганістані,однак це не мішало США вкласти в цю війну більше трильйона вічно зелених гривень...але американських
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11.12.2023 11:12 Відповісти
А витрати на Афган не вважали великими? В Європі війна, і воюють Українці, але може так статися що війна перекинеться далі на Європу, і тоді американцям вже доведеться своєю армією впрягатися..
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11.12.2023 09:22 Відповісти
та похер більшості американців на війни в Європі. тому й трампа вибрали
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11.12.2023 09:25 Відповісти
Похер це означає що ї вони ні за і не проти війн, а трампона обрали через популізм, ніяк не пов'язаний із війною
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11.12.2023 09:40 Відповісти
Ізраїль вже майже переміг і без підтримки штатів - у нього є своя зброя і вмотивована армія. У нас практично нічого - прізідєнт-уклоніст і завхоз-ларьочнік, ну, ще етнічний кацап генерал200. Усе, що вміють, "дайтє-дайтє-дайтє..."
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11.12.2023 09:22 Відповісти
Можна ще порівняти кількість озброєння та армії рашки, з якою воює Україна, та бороданів, з якими воює професійна ізраїльська армія.
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11.12.2023 09:30 Відповісти
А ще штати підігнали 2 авіанесучі групи до берегів Ізраїлю, так як а всяк випадо
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11.12.2023 09:47 Відповісти
Без Штатів від Ізраїлю залишилася б сама пустелі із кістками ізраїльтян
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11.12.2023 09:41 Відповісти
Не применшуючи заслуг Ізраїля, але навіть вони отримали допомогу. І це по суті проти терористичного угрупування, а не регулярної армії.
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11.12.2023 09:42 Відповісти
Етнічний генерал-кацап це хто, Сирський?
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11.12.2023 09:55 Відповісти
переміг против кого? и сколько бы дней или часов он бы продержался проти россии?
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11.12.2023 23:32 Відповісти
нічого дивного, там теж високий відсоток довбойобів.
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11.12.2023 09:24 Відповісти
"мы пошлём в Америку еще 10 миллионов русских и выберем там своего президента"
Пам'ятаєте, хто і коли це сказав?
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11.12.2023 10:14 Відповісти
Республіканці перетворилися на хрен знає що.
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11.12.2023 09:26 Відповісти
і що, думаєте, зе-влада раптом схаменеться й терміново розпочне життєвоважливі реформи, щобб показати світові свою адекватність??
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11.12.2023 09:26 Відповісти
Тобто 52% не проти допомоги Україні у таких масштабах. Як завжди у демократичній країні суспільна думка розділалась майже навпіл, але здоровий глузд завжди перемагає і у демократії завжди кілька відсотків є вирішальними
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11.12.2023 09:32 Відповісти
немає білого і чорного , 48 % проти , а з 52 % ще є ті які не визначились ... тому думаю за допомогу менше 50% ....
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11.12.2023 09:46 Відповісти
Вони будуть визначатися до нашої Перемоги)
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11.12.2023 09:53 Відповісти
завдяки турне єрмака, блд.
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11.12.2023 09:57 Відповісти
новину такера карсона проте що Каховську ГЕС підірвали українці лайкнули мільйони американців.адекватні співчутливі пости десятки тисяч.в цьому теж ермак винен?
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11.12.2023 10:18 Відповісти
а ще американці лайкають пости, де говорится, що зелєбобіків попереджували про війну, а вони на шашлички збирались, навіть окопів не зробили з півночі та півдня. Та про те, що під час війни з 2019р жодного військового замовлення до ВПК.
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11.12.2023 11:50 Відповісти
а те що при Гетьманові було знищено 2 млн мін в рамках Оттавської конвенції вони не лайкають?
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11.12.2023 13:28 Відповісти
Демократія в інших країнах для США - марево. В Саудівській Аравії супердемократія? А в Південній Америці з ескадронами смерті? Ірак? США по барабану що витворяє Зе чи Кучма, аби Монсанту не виганяли з України. Щодо війни почитайте вчорашній виступ конгресмена Венса. ,,Кордони 91 року це абсурдна ідея,, Ось така хренова правда.
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11.12.2023 10:05 Відповісти
рано ви всрались,шановний. той хто сіє вітер пожне бурю.
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11.12.2023 10:19 Відповісти
А в питанні було уточнення "скількі саме" на думку опитанних "Байден витрачає" на підтримку України? Впевнений на 146% шо хєр би хто відповів!

Це пропаганда в чистому вигляді
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11.12.2023 10:14 Відповісти
А також, скільки з того, що "Байден витрачає", насправді дістається Україні.
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11.12.2023 10:17 Відповісти
***, хлопці, поверніть нам те, що ви самі й відібрали в обмін на обіцянки і псевдо-гарантії, та й ******* шо хочете. А саме, нашу ядерну зброю, ракети Х-55, бомбардувальники ТУ-22 та ТУ-160. Просто поверніть, та йдіть вже на фуй, задовбало це.
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11.12.2023 11:24 Відповісти
Коротка пам'ять + дебільний популізм політиків, схожий на наш в 2019
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11.12.2023 12:26 Відповісти
👍
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11.12.2023 23:33 Відповісти
...значна частина коштів, призначених для допомоги Україні, залишиться в США. Ці гроші підуть на американські виробництва обладнання, зброї та ***********, що відображається у збільшенні кількості робочих місць у Сполучених Штатах. Джерело: https://censor.net/ua/n3460745

Їм би, дебілам, тільки радуватися, є робота, є зарплатня, є розвиток технологій, ще й податки від виробників повертаються у казну. Завдяки 2-й світовій війні США стали першою країною у світі, бо масово виробляли зброю, а воювали на чужих територіях
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11.12.2023 12:20 Відповісти
Фсб не для того гроші вкладає, щоб їхні агенти в СЩА про це розповідали "мудрому наріду"
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11.12.2023 12:28 Відповісти
Це показник ефективності роботи Маркарової і навіть завищений, бо навіть ті 27 і 11 відсотків це не тільки її заслуга ( а може й зовсім не її ), а й сенаторів з урядом США та політичних оглядачів ЗМІ, які підтримують Україну.
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11.12.2023 12:53 Відповісти
 
 