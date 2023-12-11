У США 48% виборців вважають, що Байден витрачає "занадто багато" грошей на допомогу Україні, - FT
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Згідно з опитуванням, проведеним FT-Michigan Ross, майже половина американських виборців вважає, що Сполучені Штати витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу Україні.
Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Так, 48% опитаних вважають, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу, щоб підтримати Україну.
27% вважають, що Вашингтон витрачає "правильну суму", 11% заявили, що США витрачають недостатньо.
Опозиція була особливо помітна серед республіканців: 65% опитаних заявили, що США витрачають занадто багато на Україну, порівняно з приблизно половиною –– 52% - незалежних і лише третиною –– 32% - демократів.
Ці висновки були зроблені в той час, коли президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес, який різко розділився, схвалити масштабний пакет витрат на безпеку в розмірі 111 мільярдів доларів, що включає близько 60 мільярдів доларів для України, а також фінансування для Ізраїлю і Тайваню.
Хоча в опитуванні FT-Michigan Ross допомога Ізраїлю отримала велику підтримку, дослідження виявило значний рівень скептицизму щодо допомоги державі в її війні проти ХАМАС.
40% опитаних заявили, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу Ізраїлю, тоді як 30% заявили, що Вашингтон витрачає"правильну суму".
Високий рівень незгоди з наданням військової допомоги Ізраїлю та Україні відбувається на тлі постійного занепокоєння станом американської економіки: лише 25% респондентів оцінили стан економіки США як "добрий" або "відмінний".
Будь ласка, зачекайте...
орбан не дарма повіз до США маляву від *****. до весни нас примусять до "миру".
Може я зараз скажу непопулярні річ, але на мою думку найкраща позиція для перемовин була після звільнення Херсона. З того часу втрачені Соледар, Бахмут, погіршилася ситуація на цілому ряду напрямків. А в той час у кацапів були сумніви чи вистояти їхня оборона, скільки нам нададуть допомоги. Можна було щось виторгувати, або хоч спробувати. Але...
Все йде по сценарію ганебної Мюнхенської змови, тільки тепер в пащеку агресору сують Україну -"може нажереться"👿
а завтра трампівський реднек скаже: "в гробу я бачив воювати в Європі і починати ядерну війну"
агресор зупиняється тільки тоді, коли терпить поразку - ось це реальний урок історії
Щось в цьому є...
Подивись останні новини від CNN , FOХ чи будь кого з провідних змі США
Не ганьбися
Не ганьбися
Тому наступного разу перед тим ,як брехати - вивчи факти
Поки - неуд
Фактів - нуль , одні гасла
Пам'ятаєте, хто і коли це сказав?
Це пропаганда в чистому вигляді
Їм би, дебілам, тільки радуватися, є робота, є зарплатня, є розвиток технологій, ще й податки від виробників повертаються у казну. Завдяки 2-й світовій війні США стали першою країною у світі, бо масово виробляли зброю, а воювали на чужих територіях