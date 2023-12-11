Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ, вони триватимуть щонайменше до 18 грудня

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання.

Про це повідомляє телеграм-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що полігони "Доманово" та "Гозький" продовжують роботу без перерв. Інші ж були на вихідних 9 та 10 грудня.

Білорусько-російські військові навчання на полігонах продовжуються з 11 грудня й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 16.12;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 18.12;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 17:12;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 15.12;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 15.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 15.12;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 17.12;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.12.

"Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 85 тижнів", - ідеться у повідомленні моніторингової групи.

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