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В Європі зростає занепокоєння через ослаблення армій та порожні арсенали, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зброя,виробництво

В Європі зростають тривожні настрої з приводу спорожнілих військових арсеналів, сприяє цьому і позиція Сенату США щодо надання допомоги Україні.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом багатьох останніх років в Європі значно скоротилися промислові можливості з виробництва зброї. З урахуванням обмежених бюджетів і повільного економічного зростання виправити ситуацію буде непросто. Тим більше, що більша частина населення виступає проти нарощування військових витрат за рахунок скорочення соціальних зобов'язань.

"Європа "систематично демілітаризувалася, тому що їй не потрібно було витрачати гроші" завдяки відсутності очевидної загрози та військовому домінуванню США в усьому світі", - розповів професор військових досліджень Університету Уоріка Ентоні Кінг. 

Війна в Україні показала глибину проблеми Європи. Захід упевнений, що поки російська військова спецоперація триває в межах України, європейським країнам нічого не загрожує. Однак перемога Москви може призвести до виникнення гарячих точок на інших територіях.

Видання зазначає, що армія Великої Британії, яка є провідним військовим союзником США та має найбільший бюджет на оборону серед європейських країн, має лише близько 150 танків та 12 далекобійних артилерійських систем. Франція менше ніж 90 одиниць важкої артилерії. А Німеччині боєприпасів вистачило б на два дні боїв. Данія не має важкої артилерії, підводних човнів і систем протиповітряної оборони.

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"Хоча сукупна економічна і промислова міць країн НАТО перевершує економічну і промислову міць Росії та її союзників, але зараз РФ попереду. Україна зараз веде війну на виснаження, і якщо ми не візьмемося серйозно за виробництво боєприпасів, загроза війни, швидше за все, наблизиться до нас впритул",  - заявив колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

Раніше європейські країни пообіцяли надати допомогу Києву на мільярди доларів, але, окрім економічних проблем, стикаються з обмеженнями на виробництво озброєнь. Якщо США відмовиться від надання основної частини допомоги, Європа не матиме запасів, щоб компенсувати різницю, а також не зможе поповнити запаси для України і відновити свої власні сили одночасно. Голова військового комітету НАТО, голландський адмірал Роб Бауер, заявив цього року, що Європа зараз може "побачити дно бочки" з точки зору того, що вона може запропонувати Україні.

Європейський Союз навряд чи дотримається обіцянки поставити Києву мільйон вкрай необхідних артилерійських снарядів до весни цього року, адже наразі він надав лише близько третини від цієї кількості. Північна Корея, злиденна диктатура з 25-мільйонним населенням, за той самий період поставила до Росії понад мільйон снарядів, згідно із заявами західних чиновників і російського уряду.

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Українські офіційні особи заявили, що якщо допомога повністю припиниться, вони не зможуть продовжувати й без того важку військову кампанію з відвоювання втрачених територій і, можливо, не зможуть стримати російські підрозділи, підтримувані набагато більшою країною, яка має переважаючі запаси живої сили.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Тобто вони два роки війни думали "саме розсмокчеться" і ніц не робили, а тепер занепокоїлись?
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11.12.2023 10:11
+13
Ніхто не занепокоївся, за винятком пари експертів.
Деякі взагалі вже дупу під кацапів підставляють. Як он поляки зі словаками...
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11.12.2023 10:15
+12
євроімпотенти два роки імітували мастурбацію в надії, що "все саме якось мине", замість рекрутувати бійців до власних армій і нарощувати виробництво. тепер бачимо, що ***** правий у своїх розрахунках. в Заходу лишилося рік-два, щоб вжити термінових дій. після цього - *****.
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11.12.2023 10:14
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Тобто вони два роки війни думали "саме розсмокчеться" і ніц не робили, а тепер занепокоїлись?
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11.12.2023 10:11 Відповісти
Ніхто не занепокоївся, за винятком пари експертів.
Деякі взагалі вже дупу під кацапів підставляють. Як он поляки зі словаками...
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11.12.2023 10:15 Відповісти
це звичайна Европейська пропаганда
для підтримки збільшенния військових бюджетів
Що для України - добре
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11.12.2023 12:52 Відповісти
ну вони не ми. Вони розконсервували заводи. І працюють. Не в тому темпі як ми витрачаємо. Але працюють. І потрохи нарощують. І США теж. Як виявилось багато чого в НАТО вже прострочене. І тепер вони намагаються задовільнити свої потреби. А потім наші. І між іншим остання новина казала що в світі почався дефіцит пороху... І відповідно ціни на нього підскочили. Фраза "хочеш миру готуйся до війни". Знову актуальна. Але 2000 років, війн нічого не навчили європейців...
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11.12.2023 10:48 Відповісти
Газ. Потрібен газ. Порох роблять із газу.
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11.12.2023 11:20 Відповісти
Цікаво як вони і чим збиралися воювати і як довго, якщо вже нічого нема..
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11.12.2023 10:13 Відповісти
Ви головне якомога гучніше кричить про це... ху@лу то як бальзам на гнилі нутрощі...
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11.12.2023 10:13 Відповісти
євроімпотенти два роки імітували мастурбацію в надії, що "все саме якось мине", замість рекрутувати бійців до власних армій і нарощувати виробництво. тепер бачимо, що ***** правий у своїх розрахунках. в Заходу лишилося рік-два, щоб вжити термінових дій. після цього - *****.
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11.12.2023 10:14 Відповісти
Ну так ЗСУ ж розбивало "другу армію світу" з малою допомогою
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11.12.2023 10:18 Відповісти
І єто хорошо,
І єто правильно!
М.С.Горбачьов

Може тепер побачать реальну загрозу буйла і підбуйловників орбанів?
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11.12.2023 10:17 Відповісти
Ці арсенали просто ефективно використані за призначенням - перетворили на добрива сотні тисяч ванєк, які зібралися на Берлін. Хай радіють, що ці снаряди їм не довелося використати по ванькам у їх містах. Ну а далі - арбайтен. Добре що європейці чудово розуміють сенс цього слова
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11.12.2023 10:20 Відповісти
В Європі вже пора занепокоїтись через блокування Обаном допомоги України і зростання небезпеки ЄС. Тяжко уявити щоб Лукашенко був в ЄС і вставляв би палки там, шантажував, блокував допомогу Україні, погрожув безпеці ЄС і всі би це терпіли. Орбан це той же Лукашенко, тільки який вже знаходиться в ЄС. Без Угорщини, Орбана ЄС і Україна тільки виграють.
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11.12.2023 10:22 Відповісти
Нікчемні слизняки.
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11.12.2023 10:23 Відповісти
Після 300 тисяч трупів рашистів так би не сказав. Хай бідкаються і клепаютью снаряди, щоб ще 300 тисяч закобзонити для початку
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11.12.2023 10:29 Відповісти
час занепокоюватись минув ще два роки тому
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11.12.2023 10:24 Відповісти
В Європі зростають тривожні настрої з приводу спорожнілих військових арсеналів

Це сумна новина, вона звучить так: коли людина стає кращою, вона одночасно стає дурнішою. Людина давно зрозуміла, що війна то погано. Європейці там передують. Вони стали кращими, вони поклялися більше ніколи не воювати між собою. Але паралельно вони стали нерішучими, а тому немічними, їх мають всі бажаючі, від місцевих циган до африканських, від росій ло америк.
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11.12.2023 10:24 Відповісти
армія Великої Британії, яка є провідним військовим союзником США та має найбільший бюджет на оборону серед європейських країн, має лише близько 150 танків та 12 далекобійних артилерійських систем. Франція менше ніж 90 одиниць важкої артилерії. А Німеччині *********** вистачило б на два дні боїв. Джерело:

А меня закидывали какашками, когда предлагал внимательно всмотреться в "потужные учения НАТО" в Европе, которые были похожи на пионерские сборы. Полгода назад в парламенте докладывали что в Британии из 200 танков только 40 может ездить. Так что это прогресс.
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11.12.2023 10:25 Відповісти
У ВБ інша оборонна доктрина, там танки до дупи.
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11.12.2023 12:24 Відповісти
звісно, такі "неідіоти", як ти, більш поважне джерело інформації, при тому на уzzком ізикє, ніж wall street journal.
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11.12.2023 10:36 Відповісти
о, прокинулись...., доброго ранку...
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11.12.2023 10:36 Відповісти
Занепокоєння різних ступенів занепокоєності - це нормальний стан Європи. в 1939-му теж так було.
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11.12.2023 10:56 Відповісти
Років 5 тому якийсь НАТОвський генерал описав сценарій нападу рф на Країни Балтії,

і згідно з цим сценарієм ніяке НАТО фізично не встигло би завадити окупації.
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11.12.2023 11:03 Відповісти
Сумно тільки те, що і зараз не встигне...
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11.12.2023 11:41 Відповісти
Р. Ширефф??
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11.12.2023 12:30 Відповісти
так, занепокоєння - це найкраще, шо треба робити, коли в тебе порожніють арсенали. його ж можна заряджати в гармати.
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11.12.2023 11:16 Відповісти
Європа за спиною США розслабилась і поклала великий болт на свою армію. Плюс ніхто не очікував що той кого вони завалювали євриками в знак примирення розпочне таку війну.
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11.12.2023 12:22 Відповісти
у лютому 2022 року Німеччина запропонувала Україні 5 тис. касок, а через два роки вже починає виробляти снаряди. Треба просто почекати ще два роки
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11.12.2023 23:07 Відповісти
 
 