Доба на Донеччині: під вогнем Катеринівка, Курахове та Торецьк, є пошкодження

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Донецькому напрямку обстріляні з артилерії Єлизаветівка і Катеринівка Мар'їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки у Берестках, обстріляно приватний сектор Курахового.

На Горлівському напрямку зруйновано крамницю у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків і господарчу будівлю. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка.

Також читайте: Рашисти перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

"На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне Званівської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади", - йдеться у повідомленні.