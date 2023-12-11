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Міністри ЄС 11 грудня обговорять гарантії безпеки для України, варіанти винесуть на саміт, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Сьогодні, 11 грудня, міністри ЄС обговорять гарантії безпеки для України. Варіанти винесуть на саміт лідерів, який відбудеться 14-15 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Високого представника ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Sky TG24.

Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ.

"Росія продовжує атакувати Україну, але втрати Росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів", - наголосив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На наступному засіданні Рада ЄС обговорить безпекові зобов’язання перед Україною та посилення спроможностей ЗСУ, - Боррель

Головний дипломат ЄС зауважив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні.

Також він заявив, що "настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України", оскільки РФ посилює атаки.

"Міністри повинні будуть дати мені вказівки, щоб представити Європейській раді пропозицію щодо зобов’язань у сфері безпеки, які в основному спрямовані на підвищення можливостей структур і координацію двосторонніх угод між державами-членами та Україною, а також те, що ми робимо на рівні Європейського союзу", - додав дипломат.

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які нафіг гарантії???ви нам ********** зібрать не можете і за допомогою орбана в загалі вказуєте нам що нема бажання нам допомогати!!
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11.12.2023 10:35 Відповісти
вже всьо, допи...договорилися до повної ручки. може пора розпочинати діяти?
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11.12.2023 10:37 Відповісти
це ж європа,стара та маразматична,куди поспішати???
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11.12.2023 10:39 Відповісти
аргентинці чітко розуміють що національність це дуже важливо - це тільки для українців немає жодної різниці - аби тільки "человекбылхорошим"





Зіновій Гузар

@FpfpDBcvSrP8yZQ

·

11 год

Отаку потужну, вагому і незламну допомогу отримав наш лідор в Аргентині від Хав'єра Мілея.
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11.12.2023 10:41 Відповісти
Наперед скажу, що ці гарантії безпеки для України заблокує Орбан. І все на цьому. Розберіться спочатку с Орбаном. Тяжко уявити щоб Лукашенко був в ЄС і вставляв би палки там, шантажував, блокував допомогу Україні, загрожував би безпеці ЄС і всі би це терпіли. Орбан це той же Лукашенко, тільки який вже знаходиться в ЄС. Орбана ЄС і Україна тільки виграють.
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11.12.2023 10:46 Відповісти
 
 