Міністри ЄС 11 грудня обговорять гарантії безпеки для України, варіанти винесуть на саміт, - Боррель

Сьогодні, 11 грудня, міністри ЄС обговорять гарантії безпеки для України. Варіанти винесуть на саміт лідерів, який відбудеться 14-15 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Високого представника ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Sky TG24.

Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ.

"Росія продовжує атакувати Україну, але втрати Росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів", - наголосив Боррель.

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Головний дипломат ЄС зауважив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні.

Також він заявив, що "настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України", оскільки РФ посилює атаки.

"Міністри повинні будуть дати мені вказівки, щоб представити Європейській раді пропозицію щодо зобов’язань у сфері безпеки, які в основному спрямовані на підвищення можливостей структур і координацію двосторонніх угод між державами-членами та Україною, а також те, що ми робимо на рівні Європейського союзу", - додав дипломат.

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