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війна (56581) Ліпавський Ян (46)

Ми можемо побачити набагато більше воєн у всьому світі, якщо суверенітет України буде порушено, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ліпавський

Порушення статуту ООН та суверенітету України відкриє двері для нового конфлікту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС відповів на питання, коли і яким чином може закінчитися війна РФ проти України. За його словами, він "не може передбачити майбутнє".

"Тому не знаю, чим це закінчиться, але ми знаємо, які принципи поставлені на карту, і нам потрібно переконатися, що все закінчиться на наших принципах, і це дуже важливо: Статут ООН, суверенітет української нації - це необхідно зберегти, тому що, якщо вони будуть порушені, це відчинить двері для нового конфлікту, подібного до цього, і це буде дуже складний прецедент, і ми можемо побачити набагато більше воєн у всьому світі", - пояснив міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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/якщо суверенітет України буде порушено\
Його порушено 10 (десять!) років тому, якщо хтось досі не помітив.
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11.12.2023 11:05 Відповісти
А чого Венесуела тягне з наступом на Гаяну? Може хто знає? Кажуть, що Гаяною такий же дурачок керує, який каже всім готуватися до майскіх шашликів
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11.12.2023 11:29 Відповісти
"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (С)
Там ще суд іде, може Мадуро чекає шо або суд шось присудить, або Уго Чавес в вигляді орла прилетить і порадить як вийти з тієї сраки. А тим часом їх армія робить накопичення стратегічних запасів туалетного папіру.
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11.12.2023 13:17 Відповісти
На очереди война Северной Кореи с Южной .. типа краснопузые Шариковы Швондеры покажут Кузькину мать👺👹🤪
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11.12.2023 11:45 Відповісти
Не на часі, кацапи зараз тягнуть б/к з п. кореї.
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11.12.2023 11:51 Відповісти
Снаряди з Північної Кореї розриваються у стволах гармат,кажуть самі мавзолєйні щури 💥💥💥і це є добре☠️🏴‍☠️
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11.12.2023 11:55 Відповісти
 
 