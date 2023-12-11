В окупованому Криму за 2017-2023 роки зафіксовано 9 006 порушень прав людини, - правозахисники

За 2017-2023 роки в тимчасово окупованому Криму зафіксовано 9006 порушень прав людини. Майже 6,4 тисячі - проти представників корінного кримськотатарського народу.

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом за 2017-2023 роки в окупованому Криму зафіксовано 9006 порушень основних прав людини, 6365 – щодо представників корінного кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, за 2017 – 2023 роки на півострові зафіксовано: 458 обшуків (325 щодо кримських татар), 1504 затримання (1210 щодо кримських татар), 1460 допитів (1100 щодо кримських татар), 1446 арештів (1054 щодо кримських татар), 3180 порушень права на справедливий суд (1999 щодо кримських татар), 584 порушення права на здоров’я (384 щодо кримських татар), 374 етапування (293 щодо кримських татар).

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Як зазначається, після окупації Криму РФ у 2014 році ситуація з правами людини на півострові постійно погіршується.

Росія, порушуючи міжнародне право, продовжує здійснювати масові репресії та чинити тиск на кримських татар та проукраїнських активістів на території Кримського півострова. Тисячі активістів потрапили під репресії за свою громадянську позицію. Відкрито кримінальні справи, систематично проводяться затримання, обшуки та арешти, насильно зникають люди, зазначили у Центрі.

В особливо складному становищі опинився корінний кримськотатарський народ, який зазнає репресій.

За даними правозахисників, за весь період окупації Криму кількість політв’язнів та переслідуваних у кримінальних справах досягла 305, 205 з яких - представники кримськотатарського народу.

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