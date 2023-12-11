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Європа має зараз допомогти Україні у "будь-який можливий спосіб", щоб уникнути війни з РФ у майбутньому, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ліпавський

Зараз Європа повинна допомогти Україні у будь-який можливий спосіб, щоб у майбутньому уникнути збільшення загрози військового зіткнення з Росією. Підтримка України має стати головним завданням і частиною стратегії протидії шкідливому впливу РФ в Європі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

"Я буду дуже відвертим: навіть якщо ми зараз припинимо підтримку України та Україна зазнає невдачі, ми як Європа, як європейська спільнота, як трансатлантична спільнота, зіткнемося з Росією ще ближче. Тому нам потрібно допомогти Україні у будь-який можливий спосіб", - сказав Ліпавський.

Він додав, що "величезне завдання" європейських партнерів - відправити та забезпечити цю допомогу.

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"І знову ж таки, навіть якби ми не відправляли її в Україну, за кілька років Росія вигадає щось нове, і це залишиться загрозою європейській безпеці. Тож нам потрібно зробити це зараз. Це на благо України, на наше благо, і це буде дуже велике завдання", - наголосив глава МЗС Чехії.

За словами голови МЗС Чехії, наразі очевидно, що війна рухається у бік війни на виснаження, коли сили країн вирівнюються. Дипломат зауважив, що Росія має ресурси та готова витратити багато людських життів.

"На нас завдання надати достатньо військової техніки для вас, українців, які воюють з росіянами. Отже, це буде головним завданням наступного року, і воно має стати частиною нашої стратегії протидії шкідливому впливу Росії в Європі", - додав Ліпавський.

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11.12.2023 11:14 Відповісти
Зараз Європа повинна допомогти Україні у будь-який можливий спосіб, щоб у майбутньому уникнути збільшення загрози військового зіткнення з Росією. ЩО І РОБЛЯТЬ УСПІШНО ПОЛЯКИ,МАДЯРИ ,ТА СЛОВАКИ ДОПОМАГАЮЧИ РАШИСТУ.
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11.12.2023 11:21 Відповісти
Недавно АналоГовнеты путлера были на выставке вооружений в одной из арабских стран.... Мавзолейные обезьяны Вермахта заключили братских договоров на триллионы долларов....😁🤪Танк СРАМата и прочие АналоГовнеты круче любого Леопарда и Джавелина,,не говоря о БТР-3
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11.12.2023 12:22 Відповісти
 
 