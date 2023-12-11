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Угорщина проти Європи та всього, що вона підтримує, зокрема й України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,угорщина

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував інформацію про те, що Угорщина не змінила своїх планів блокувати всі рішення щодо допомоги та підтримки України, які розглядатимуться на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.

Про це литовський міністр сказав у спілкуванні з журналістами у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує", - зазначив Ландсбергіс.

За його словами, наразі йде зіткнення між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто не хоче, щоб Європа взагалі існувала.

"Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи", - додав Ландсбергіс.

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Топ коментарі
+21
їбанутися можна з цими євроімпотентами: через одного негідника - мадярщину - європа готується до темних часів. а терміново змінити принцип прийняття рішень в ЄС - ні??
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11.12.2023 11:41
+17
не варто говорити про темні часи в ЄС,коли можна просто напросто викинути накуй перегорівшу мадярську лампочку із європейської гірлянди
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11.12.2023 11:46
+11
дивний союз...навіщо об'єднувати в одному союзі сили, які працюють на його розкол та проти його розвитку... це якийсь політичний мазохізм...
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11.12.2023 11:42
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їбанутися можна з цими євроімпотентами: через одного негідника - мадярщину - європа готується до темних часів. а терміново змінити принцип прийняття рішень в ЄС - ні??
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11.12.2023 11:41 Відповісти
Підозрюю, що за Орбаном стоять і інші з багатьох краін (типу хтось з Німеччини, Хтось з Франціі. СЛовакіі, Польщі) - а орбан це публічний локомотив цієі думки.

Дуже рідко що прям один так проти всіх, скоріш за все там хтось ще в тіні активно лобіює те про що орбан публічно заявляє. І я не дуже вірю що прям орбан там моща, що один всіх блокує.
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11.12.2023 12:50 Відповісти
дивний союз...навіщо об'єднувати в одному союзі сили, які працюють на його розкол та проти його розвитку... це якийсь політичний мазохізм...
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11.12.2023 11:42 Відповісти
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11.12.2023 11:46 Відповісти
Якщо помріяти і щука то Угорщина... а раки-лебеді Європа.
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11.12.2023 12:33 Відповісти
не варто говорити про темні часи в ЄС,коли можна просто напросто викинути накуй перегорівшу мадярську лампочку із європейської гірлянди
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11.12.2023 11:46 Відповісти
Цікаво, якою буде реакція угорців, якщо ЄС справді виключить їх зі складу.
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11.12.2023 11:49 Відповісти
у них есть механизм, голосовать без 1 голоса и или исключать. Они боятся его применять, ибо был плохой инцидент в прошлом, с австрией кажись
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11.12.2023 23:22 Відповісти
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11.12.2023 11:53 Відповісти
Таке соьі правило.
Хтось і Україну вважає такою, що потрібно викинути, щоб набрати висоту.
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11.12.2023 11:58 Відповісти
Україна тут до чого?
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11.12.2023 12:11 Відповісти
Здогадайтеся.
Чи IQ не дозволяэє?
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11.12.2023 12:19 Відповісти
Нє. Не дозволяє. Вважав що повітряна куля то ЄС, а Ви?
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11.12.2023 12:40 Відповісти
Вибачте, Ви, випадково, не з зебілів?
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11.12.2023 12:52 Відповісти
я не розумію цих ******** євробюрократів. як можна називати союзником того, хто тебе шантажує, хто навіть не приховує свого наміру тебе вбити та відкрито в тебе стріляє? про що з таким "союзником" можна намагатися домовлятися?
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11.12.2023 12:01 Відповісти
А що його розуміти. Орбана в молодості завербувало КГБ СССР . Ото він і мусить тепер за свою дурість цілувати ***** в пеніс
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11.12.2023 12:29 Відповісти
так ******* я чудово розумію, всі його мотиви та стимули як на долоні. я не розумію мотиви дій решти бюрократів євросоюзу. в те, що ***** зміг купити їх всіх не повірю.
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11.12.2023 14:56 Відповісти
Угорщина проти ЄС, проти її безпеки, проти України, тому питання прийдеться віршувати. Угорщина шкодить ЄС, доходу від неї нема, тільки одна шкода. Якщо Угорщини ЄС не потрібно, тому краще її виключити зі складу ЄС і хай вона йде куди хоче, наприклад в тайговий союз до Путина. Україні потрібно вже зараз відключити транзит газу Угорщині, як державі яка проти неї. ЄС для початку потрібно ввести візовий режим.
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11.12.2023 12:04 Відповісти
Звісно, що мова іде про Угорщину, бо нам поки до ЄС як до неба. Така перспектива тільки на телемарафоні.
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11.12.2023 12:05 Відповісти
Вот бы сделать как в Молдове... Кто любит РФ, деньги от ЕС не получает)
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11.12.2023 12:09 Відповісти
Це ж тоді частину зебілів потрібно залишити без грошей.
Вони ж збиралися китайонізм будувати, а не в ЄС йти.
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11.12.2023 12:56 Відповісти
"...наразі йде зіткнення між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто не хоче, щоб Європа взагалі існувала",-

то може "на часі" переглянути деякі з принципів ЄС?
Чи союз без паразита, третина бюджета якого-дотації ЄС, не виживе?
UK вже 3 роки живе без мадяр і не дуже по ним жалкує.
Хіба що коли надлишкові кошти власний нарозвиток пускає замість того, що угорську корупцію годувати
Чим ЄС гірший?
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11.12.2023 12:11 Відповісти
Венгрией по факту правит криминальный авторитет Мавзолейной Помойки Семён Могилевич...Орбан простой Штирлиц Плешивого ЧМОшника питерской помойки...
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11.12.2023 12:12 Відповісти
Что интересно, что простые мадьяры или молчат как пофигисты, или поддерживают политику орбана на розвал ЕС и сближение с россией.
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11.12.2023 12:18 Відповісти
В Украине тоже есть свой Орбан... Андрей дЕрмак и К*....в США НАТО и ЕС это прекрасно понимают...
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11.12.2023 12:29 Відповісти
Хтось може назвати якісь відомі угорські бренди чи потужних виробників чогось?

Бо пригадую лише той автобус Ікарус (це кабздєц) та зелений горошок "Глобус". Всьо.
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11.12.2023 12:31 Відповісти
Интерсно, мы етим питарам до сих пор перекачиваем нефть по *Дружбе*? Может пора уже какому то неустановленному росийскому снаряду бахнуть по етому нефтепроводу?
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11.12.2023 12:31 Відповісти
Венгрия ведет себя в Евросоюзе как мигранты в Европе,- плевать на законы , жить за чужой счет , побольше пособий, выполнять заказы хозяина_ирана/россии. Но при этом хотим быть в НАТО и Евросоюзе. Угнетает мягкотелость Европарламента...
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11.12.2023 12:44 Відповісти
Маємо те що маємо. Де факто Угорщина виконує замовлення Брюсселю. Інакше пояснити позицію тотально зележної від Брюсселю Угорщини , мяко кажучи, важко...
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11.12.2023 12:47 Відповісти
мад'яри нині більше залежні від *****, а не від Брюсселю.
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11.12.2023 14:09 Відповісти
Володька Голобородька срочно вылетел в Вашингтон на рандеву с Байденом...,видать щось термінове сталося...
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11.12.2023 13:05 Відповісти
Я думаю, шановні панове, що Угорщина за Орбана не сильно хоче залишити ЄС.

Бо тоді їхнє значення як країни на міжнародній арені зведеться до "0".
А так вони мають "золотий" голос в ЄС і НАТО що дозвіляє їм шантажувати і робити саботаж в цих структурах. За що їм х-йло напевне добряче платить (всякі там знижки на газ-нафту і кредити для будівництва АЕС і напевне всякі "пожертви" в кишеню орбаністів).

ЄС і НАТО треба мінятись щоб реагувати до зміни розкладки сил на міжнародній арені.
Зміни мають бути такі - НЕ ПОДІЛЯЄШ наших цінностей, підтримуєш відкрито ворожих країн до блоку (НАТО і ЄС) - ГЕТЬ З НАШИХ РЯДІВ.

Угорщина якраз підпадає під ці критерії.
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11.12.2023 13:26 Відповісти
Англічани вийшли з помийки під назвою ЄС, а ми туди просимося. Нахуа? Щоб потім, взагалі не мати можливості приймати рішення, бо завжди знайдеться якись йорбан з будапестом? Деграданти тьху ти.
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11.12.2023 13:48 Відповісти
Після вступу в Євросоюз і облаштування там, отримання відповідних пільг (як британці) - можна буде подумати і про вихід з нього. Що буде вигідним - там подивимось. Сьогодні - потрібно вступати в ЄС, бо так нині вигідно Україні.

Політика - це така цинічна штука.... словами не передати, один сморід.
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11.12.2023 14:08 Відповісти
Та вони бачте як всі заскавуліли одразу, бо наш аграрний сектор їх всіх разом задавити може. Кому від цього боляче? Звісно політикам "чесним" європейським політикам. Нам самим лише виробляти і експортувати, по іншому не буває. Інакше не заробиш
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11.12.2023 15:58 Відповісти
Якщо мад'яри проти Європи - то виженіть їх нахер з Євросоюзу!
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11.12.2023 14:04 Відповісти
Якщо цього не роблять то це означає що ЄС "позиція" Орбана вигідна і все можна валити на нього - "ми білі і пухнасті, але от Орбан трохи"збочений, але ми його колись переконаємо"... Угу...
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11.12.2023 14:26 Відповісти
Після колотнеч у сенаті, дядько Сем можливо прокинеться і дасть стусан Орбану, а заодно і старенькій Європі щоб незабували хто в НАТО господар..
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11.12.2023 17:00 Відповісти
 
 