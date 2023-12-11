Угорщина проти Європи та всього, що вона підтримує, зокрема й України, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував інформацію про те, що Угорщина не змінила своїх планів блокувати всі рішення щодо допомоги та підтримки України, які розглядатимуться на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.
Про це литовський міністр сказав у спілкуванні з журналістами у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує", - зазначив Ландсбергіс.
За його словами, наразі йде зіткнення між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто не хоче, щоб Європа взагалі існувала.
"Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи", - додав Ландсбергіс.
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Дуже рідко що прям один так проти всіх, скоріш за все там хтось ще в тіні активно лобіює те про що орбан публічно заявляє. І я не дуже вірю що прям орбан там моща, що один всіх блокує.
Хтось і Україну вважає такою, що потрібно викинути, щоб набрати висоту.
Чи IQ не дозволяэє?
Вони ж збиралися китайонізм будувати, а не в ЄС йти.
то може "на часі" переглянути деякі з принципів ЄС?
Чи союз без паразита, третина бюджета якого-дотації ЄС, не виживе?
UK вже 3 роки живе без мадяр і не дуже по ним жалкує.
Хіба що коли надлишкові кошти власний нарозвиток пускає замість того, що угорську корупцію годувати
Чим ЄС гірший?
Бо пригадую лише той автобус Ікарус (це кабздєц) та зелений горошок "Глобус". Всьо.
Бо тоді їхнє значення як країни на міжнародній арені зведеться до "0".
А так вони мають "золотий" голос в ЄС і НАТО що дозвіляє їм шантажувати і робити саботаж в цих структурах. За що їм х-йло напевне добряче платить (всякі там знижки на газ-нафту і кредити для будівництва АЕС і напевне всякі "пожертви" в кишеню орбаністів).
ЄС і НАТО треба мінятись щоб реагувати до зміни розкладки сил на міжнародній арені.
Зміни мають бути такі - НЕ ПОДІЛЯЄШ наших цінностей, підтримуєш відкрито ворожих країн до блоку (НАТО і ЄС) - ГЕТЬ З НАШИХ РЯДІВ.
Угорщина якраз підпадає під ці критерії.
Політика - це така цинічна штука.... словами не передати, один сморід.