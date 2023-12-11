Кулеба вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ проведе зустріч із Сійярто
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе зустріч із угорським колегою Петером Сійярто вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це він повідомив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", - розповів міністр.
"У рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання – що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. І усі ключові рекомендації Венеційської комісії були втілені… Думаю, правила гри мають бути чесними. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано – це слід визнавати як результат", – додав глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
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