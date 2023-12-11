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Кулеба вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ проведе зустріч із Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сійярто

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе зустріч із угорським колегою Петером Сійярто вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він повідомив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", - розповів міністр.

"У рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання – що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. І усі ключові рекомендації Венеційської комісії були втілені… Думаю, правила гри мають бути чесними. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано – це слід визнавати як результат", – додав глава МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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11.12.2023 11:41 Відповісти
Цікаво: а СБУ не вважає що це (як і зустріч найвеличнішого янєлоха з Орбаном) сприятиме поширенню московитського ІПСО? Чи "ви нє панімаєтє - ета другоє"? 🤔
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11.12.2023 11:42 Відповісти
СБУ сказала що вважає.. кому можна, а кому не можна..
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11.12.2023 11:43 Відповісти
Раніше Ми їх чмирили, а зараз що, замолажувати будемо??
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11.12.2023 11:42 Відповісти
У рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання - що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії.(але не у відповідність до національного Українського законодавства) І усі ключові рекомендації Венеційської комісії були втілені… Думаю, правила гри мають бути чесними. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано - це слід визнавати як результат",(НА КОРИСТЬ МАДЯРІВ.КОТРІ РОКАМИ БЛОКУЮТЬ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ ВІД ЄС І НАТО .ЗА РАХУНОК ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА))) - так правильно
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11.12.2023 11:43 Відповісти
Мені здається, чи ОПЗЄ та МЗС точно виконують те, що не дали зробити Порошенко?

1. Законопроекти ЄС у ВР СН відхиляють і подають такі ж, але у своїй редакції.
2. Зарубіжні поїздки планують так, як їх планував Порошенко.
3. ЗЄ у своїх виступах вже давно доволі незграбно використав всі виступи Порошенко.

Походу ЗЄ ще зі школи звик тільки списувати або виконувати чиїсь вказівки.
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11.12.2023 12:00 Відповісти
Все як завжди. Поки півень не дзьобне в одне місце наша влада робити нічого не хоче. Але в цій ситуації якісь розмови в останню хвилину вже нічого не змінять. Запізно. Хто заважав робити це раніше?
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11.12.2023 12:24 Відповісти
Нехай Кулеба спитає у Сіярти ,якщо вони такі друзі кацапів ,то чи не запровадять вони в своїй Угорщині другу державну мову - російську .Вони ж начебто мають якесь історичне спільне коріння, "адін нарот". Та й нашим людям там стане трохи зрозуміліше, бо на їхній ************ хрєн що зрозумієш.
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11.12.2023 12:34 Відповісти
 
 