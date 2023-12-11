В енергосистемі знову дефіцит потужності, залучається аварійна допомога з двох країн, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Сьогодні в енергосистемі знову є дефіцит. Для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"Споживайте електроенергію ощадливо! В енергосистеми дефіцит потужності. Причини - недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні. Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені. Сьогодні одразу три енергоблока не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", - йдеться у повідомленні.
Диспетчерський центр "Укренерго" вже зранку бачить, що споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов: сильний вітер та ожеледиця.
Ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.
Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ОЩАДЛИВО СПОЖИВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ.
"Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" змушений з 7 грудня щодня залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії сусідніх країн. Зокрема:
- сьогодні, 11 грудня, аварійна допомога залучена з Румунії з 10:00 до 17:00 та з 11:00 до 14:00 з Польщі.
- вчора, 10 грудня аварійна допомога була залучена з Румунії та Польщі з 14:00 до 18:00 сумарною величиною 1400 МВт*год", - додають в "Укренерго".
Будь ласка, зачекайте...
на вулиці + і 0, мінуса майже ніякі, підприємство працює на 40-60%, у клієнтів також повна просадка на виробницьтвах , у конкурентів майже така ж картина по зрівнянню з груднєм 22го.
Як воно може бути дифіцит?????
У грудні 22го с прильотами, мешканці сиділи без світла а підприємствоа молотили на повну до 31го, зараз уся ланка від нас до кінцевої продукції робе на 40+% меньше, і це при + температурі. А тариф підіймають все вгору.
Уцей понос про нестачу ніхто з тих хто на підприємствах робе вже не віре давно, простої з жовтня йдуть постійно.
А 6 листопада акції ЗТЗ перевели в державну власність. Зараз завод виконує деякі замовлення, без конкретики розповіло джерело Forbes в енергетичній компанії, не уточнюючи, в якому місті воно зараз працює.
Також трансформатори високих потужностей виробляють в Азії - Південній Кореї, В'єтнамі, Лаосі, Китаї, говорить директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко." "Автотрансформатори - найдорожче енергетичне обладнання, якого бракує Україні, говорить керівник оперативної групи підтримки України Секретаріату Енергетичного співтовариства Адам Балог. Вартість одного - €3-8 млн залежно від рівня напруги."Трансформатори цілком реально купити в азії,для цього були і кошти ,520+500 мільйонів доларів США,і час,починаючи з весни 2023 року. Кошти розікрали,бо крадуть як воостанє.https://zaxid.net/na_kiyivskih_tets_rozkradali_groshi_vidileni_na_vidnovlennya_cherez_obstrili_n1573404.https://forbes.ua/money/energetichna-desyatki-potuzhnikh-transformatoriv-200-mln-ta-ponad-pivroku-shcho-potribno-ukraini-shchob-virishiti-energetichnu-problemu-13122022-10459
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Джерело: https://biz.censor.net/n3460801
Завозьте пільгово ще більше електричок, в умовах дефіциту генерації це саме те, що треба країні...