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В енергосистемі знову дефіцит потужності, залучається аварійна допомога з двох країн, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

Сьогодні в енергосистемі знову є дефіцит. Для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Споживайте електроенергію ощадливо! В енергосистеми дефіцит потужності. Причини - недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні. Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені. Сьогодні одразу три енергоблока не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Диспетчерський центр "Укренерго" вже зранку бачить, що споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов: сильний вітер та ожеледиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі дефіцит потужності, залучається аварійна допомога з Румунії та Польщі, - "Укренерго"

Ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ОЩАДЛИВО СПОЖИВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ.

"Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" змушений з 7 грудня щодня залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії сусідніх країн. Зокрема:

- сьогодні, 11 грудня, аварійна допомога залучена з Румунії з 10:00 до 17:00 та з 11:00 до 14:00 з Польщі.

- вчора, 10 грудня аварійна допомога була залучена з Румунії та Польщі з 14:00 до 18:00 сумарною величиною 1400 МВт*год", - додають в "Укренерго".

Також читайте: Ситуація в енергосистемі контрольована, через негоду та обстріли знеструмлено 455 населених пунктів, - Міненерго

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
А за ту допомогу що берете у румун та поляка......Як розраховуватись будете?Напевне також допомагати будете.....скоро?Посеред зими ремонти ......знущання.Готувались кажуть....
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11.12.2023 12:18
+1
хз як воно таке буває, але то тільки в наст таке може статися
на вулиці + і 0, мінуса майже ніякі, підприємство працює на 40-60%, у клієнтів також повна просадка на виробницьтвах , у конкурентів майже така ж картина по зрівнянню з груднєм 22го.
Як воно може бути дифіцит?????
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11.12.2023 12:17
+1
Тому що не вистачає потужностей електростанцій - три станції в окупації, одна знищена, а інші зализують рани після минулорічного побиття.
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11.12.2023 12:34
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Нашо воно мені треба? Та воно автоматом переключати повинно.
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11.12.2023 11:47 Відповісти
Думають, що Ви будете їх хвалити, що вони такі талановиті і не залишили Вас без електрики.
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11.12.2023 11:55 Відповісти
Це вони здря так гадають...
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11.12.2023 20:12 Відповісти
І мене складно без енргоносіїв залишити. Старий воїн - досвічений воїн.
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11.12.2023 20:15 Відповісти
хз як воно таке буває, але то тільки в наст таке може статися
на вулиці + і 0, мінуса майже ніякі, підприємство працює на 40-60%, у клієнтів також повна просадка на виробницьтвах , у конкурентів майже така ж картина по зрівнянню з груднєм 22го.
Як воно може бути дифіцит?????
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11.12.2023 12:17 Відповісти
Бо впали надприбутки в РЛА з 1000% до 999% тому не вистачає електроенергії і треба тарифи піднімати.В РЛА все працює з рентабельністю 300%
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11.12.2023 12:27 Відповісти
Тому що не вистачає потужностей електростанцій - три станції в окупації, одна знищена, а інші зализують рани після минулорічного побиття.
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11.12.2023 12:34 Відповісти
яких потужностей?
У грудні 22го с прильотами, мешканці сиділи без світла а підприємствоа молотили на повну до 31го, зараз уся ланка від нас до кінцевої продукції робе на 40+% меньше, і це при + температурі. А тариф підіймають все вгору.
Уцей понос про нестачу ніхто з тих хто на підприємствах робе вже не віре давно, простої з жовтня йдуть постійно.
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11.12.2023 12:43 Відповісти
Запорізька АЕС - 6000 МВт, Запорізька ТЕС - 1200 МВт ну і невеличка Луганська ТЕС. Каховська ГЕС знищена, не працює Вуглегірська ТЕС хз що з нею, там лінія фронту проходить. Стосовно тарифів на електроенергію для населення, то вони менші в два з хріном рази ніж економічно обгрунтовані, і по яким розраховуються юридичні особи.
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11.12.2023 12:54 Відповісти
ну тепер усе ясно,дякую за репортаж з телемарафону.
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11.12.2023 12:56 Відповісти
Їж не заляпайся
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11.12.2023 13:04 Відповісти
да цю риганіну вже навіть пенсіонери не потребляють, і в подібну діч повірити - себе зневажати, но ви сьорбайте, на довше хвате
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11.12.2023 13:06 Відповісти
До чого тут телемарафон, інфа з галузі.
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11.12.2023 13:16 Відповісти
Про знищену генерацію "енергомародери" розповідають з кожної праски, але чому жодна з цих істот не розкаже на скільки знизилося споживання е/е через війну. Достатньо взяти дані за 2021р, приблизно 45% виробленої е/е спожили комунально-побутові споживачі, ще 20% металургія, 1,8млн мвт-год було експортовано. Станом на осінь 2023 населення в Україні скоротилося більше ніж на третину, найбільші металургійні заводи знищені або захоплені, а решта на грані зупинки через не можливість експорту продукції, також через морську блокаду страждають інші галузі промисловості та с/г . Фактично споживання е/е впало раза в два, якщо не більше, саме тому енергомародери старанно ховають дані про про вир-во та споживання е/е в 2022-2023 . Поцікавтеся Бурштинським енергоостровом, чи його вже під'єднали до української електромережі чи він далі повністю працює на експорт ?
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11.12.2023 13:35 Відповісти
Бурштинська ТЕС в складі енергосистеми України як і енергосистема Молдови, працюють паралельно з сінхронною зоною "континентальна європа" з березня 2022 року
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11.12.2023 13:41 Відповісти
1)"Нажаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дають нам позитивної думки щодо успішного проходження ОЗП", - сказав Ущаповський, зазначивши при цьому, що в результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.2)"Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 мільйонів доларів допомоги для енергетичного сектору. Ми знаємо, що ще 500 мільйонів доларів на підході", - заявив Пайєтт."Тільки США передали нам вже 40 мільярдів гривень на відновлення енергетики,окрім штатів допомагали європейські країни та Японія.Чому не відновлена енергосистема України і куди поділась допомога наших партнерів?Перераховані вами електростанції були захоплені в перші тижні війни і Україна,наприклад в серпні 2022 не імпортувала електроенергію з Європи,а в серпні цього року вже імпортувала.Це означає що від'єднання окупованих станцій не дуже вплинуло на нашу енергосистему,більше вплинули обстріли орків і те що наша влада чомусь не мала баження відновлювати пошкоджені енергооб'єкти,хоча кошти на їх відновлення нам передали партнери. https://suspilne.media/619027-ssa-vidilat-dodatkovi-500-mln-dolariv-na-energeticnu-infrastrukturu-ukraini/,https://www.unian.ua/economics/energetics/pidgotovka-do-zimi-v-ukrajini-vidnovili-menshe-2-energosistemi-12351216.html?fbclid=IwAR1b5aPgT4GJ_4UjFeNqWJcIFlxRXgUMkmitBiwP5wRN1pESJpCvyEZ9UI8
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11.12.2023 17:49 Відповісти
Окрім електростанцій, порозбивали електричні підстанції електричних мереж, тому гроші і допомога витрачалися і на зазначені об'єкти. З ймовірністю 136% енергосистема не буде повноцінно відновлена найближчим часом бо це неможливо.
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11.12.2023 20:08 Відповісти
Увжніше читайте: "в результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн".В суму 29,9 мільярди входять всі пошкодження як електрогенеруючих так і теплогенеруючих потужностей,а не тільки електрогенеруючих та електророзподільчих. США виділили майже 40 мільярдів гривень, 520+500 мільйона доларів,мільйони доларів передали європейські країни та Японія.Поясніть,чому неможливо відновити енергосистему коли нам передають кошти та обладнання,а ремотувати дороги та мости під час війни,цілком нормально для нашої влади?Чому на 01.07.2023 відновили тільки 2% пошкодженої енергоструктури? https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3708667-aponia-peredast-ukraini-energoobladnanna-na-40-miljoniv.html
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11.12.2023 21:12 Відповісти
Тому що автотрансформатор на 750 КВ не можливо купити за гроші.
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12.12.2023 06:13 Відповісти
"В Україні автотрансформатори виготовляв Запорізький трансформаторний завод (ЗТЗ). «Зараз він потрапляє під обстріли, тому міг би закрити хіба що 10% потреб», - вважає Харченко. Ще до обстрілів ЗТЗ було підприємством-банкрутом і мало обмаль замовлень в останні роки. Серед останніх довоєнних контрактів - два автотрансформатори для «Укренерго» за 149 млн грн, пише «Наші гроші».

А 6 листопада акції ЗТЗ перевели в державну власність. Зараз завод виконує деякі замовлення, без конкретики розповіло джерело Forbes в енергетичній компанії, не уточнюючи, в якому місті воно зараз працює.

Також трансформатори високих потужностей виробляють в Азії - Південній Кореї, В'єтнамі, Лаосі, Китаї, говорить директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко." "Автотрансформатори - найдорожче енергетичне обладнання, якого бракує Україні, говорить керівник оперативної групи підтримки України Секретаріату Енергетичного співтовариства Адам Балог. Вартість одного - €3-8 млн залежно від рівня напруги."Трансформатори цілком реально купити в азії,для цього були і кошти ,520+500 мільйонів доларів США,і час,починаючи з весни 2023 року. Кошти розікрали,бо крадуть як воостанє.https://zaxid.net/na_kiyivskih_tets_rozkradali_groshi_vidileni_na_vidnovlennya_cherez_obstrili_n1573404.https://forbes.ua/money/energetichna-desyatki-potuzhnikh-transformatoriv-200-mln-ta-ponad-pivroku-shcho-potribno-ukraini-shchob-virishiti-energetichnu-problemu-13122022-10459
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12.12.2023 11:20 Відповісти
Ога реально, тому ЛЕП напругою 750 КВ перевили на рівень напруги 400 КВ.
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12.12.2023 11:33 Відповісти
Кошти були.Чому не купили трансформатори в тій же Південній Кореї,яка є нашим союзником,на відміну від китаю чи в'єтнаму.
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12.12.2023 14:41 Відповісти
Ну так, пішов в супермаркет трансформаторів і купив транс з напругою по високій стороні 220-750 КВ, ога, зараз. Такі хреновини виробляють на замовлення, а потім його якось тре довезти до місця призначення. Оскільки вантаж не габаратний, і якщо виробник в азії, америці чи в антарктиді то ще потрібно підібрати порт в якому є потрібні крани і по сухопутному маршруту від цього порту потрібно буде здійснити мінімум демонтажів мостів і естакад.
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12.12.2023 15:14 Відповісти
Вас послухати то ці авторансформатори повинні працювати виключно на заводі котрий їх виробляє))) "Розміри однієї фази трансформатора напругою 750 кВ - 12 м в довжину, 7 м в ширину і до 12 метрів в висоту. Загальна вага - понад 300 тонн".Якщо з такими габаритами та масою, їх перевозили по Україні то ,при бажанні, зелена влада могла замовити ці трансформатори у будь-якому корейському або антарктичному супермаркеті.У нас, і в світі, немає транспортних та логістичних можливостей щоб перевезти трансформатор з такою масою,а це означає що його перевозили частинами,так само ,частинами,його могли привезти з Кореї в Україну.
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12.12.2023 17:06 Відповісти
Не пам'ятаю щоб я викладав в даній дискусії свої думки, марення чи уявлення.
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12.12.2023 19:53 Відповісти
Ось ваші "думки,марення та уявлення"."Оскільки вантаж не габаратний, і якщо виробник в азії, америці чи в антарктиді то ще потрібно підібрати порт в якому є потрібні крани і по сухопутному маршруту від цього порту потрібно буде здійснити мінімум демонтажів мостів і естакад."Авторансформатор перевозять в розібраному вигляді,тому що нема сухопутного транспортного засобу щоб перевезти 300 тон за один раз,тому для вас є радісна новина - мости і естакади демонтувати непотрібно)))
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12.12.2023 20:56 Відповісти
У вас чудове вміння користуватися пошуком, то може знайдете корейського виробника трансів 750 КВ.
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12.12.2023 21:20 Відповісти
Якщо вам критично необхідний транс на 750 КВ,то зверніться на південнокорейську фірму Hyosung,вона виробляє транси не знаю чи є на 750 КВ,але якщо попросите то для вас зроблять.На 330 КВ виготовляє:https://leg.co.ua/novosti/yuzhnokoreyskaya-kompaniya-ispytyvaet-transformatory-dlya-energyconnect.html
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12.12.2023 22:10 Відповісти
Здається я питав про 750 КВ
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12.12.2023 22:19 Відповісти
Габарити це не про масу а про зовнішні розміри.
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12.12.2023 21:26 Відповісти
Відкрию вам таємницю - якщо трансформатор розібрати на декілька частин,то його габарити мабуть зменшаться,тому мости демонтувати не потрібно,а якщо вам потрібен трансформатор на 750 кіловольт то зверніться до журналістів інтернет-видання Forbes.ua,які пояснять вам де і як в Кореї,замовити та купити так необхідний вам трансформатор,адже саме вони написали цю статтю:https://forbes.ua/money/energetichna-desyatki-potuzhnikh-transformatoriv-200-mln-ta-ponad-pivroku-shcho-potribno-ukraini-shchob-virishiti-energetichnu-problemu-13122022-10459
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12.12.2023 21:59 Відповісти
Мені ж не здалося що саме ви наводили зазначене говнопосилання як аргумент, і тому було б дуже доречно як би саме ви звернулися за роз'ясненнями до дегенератів від журналістики.
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12.12.2023 22:06 Відповісти
А за ту допомогу що берете у румун та поляка......Як розраховуватись будете?Напевне також допомагати будете.....скоро?Посеред зими ремонти ......знущання.Готувались кажуть....
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11.12.2023 12:18 Відповісти
Так, терміново відрубайте телемарафон !!! Може й допомоги для енергосистеми просити буде не потрібно.
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11.12.2023 12:19 Відповісти
То дрібниці. Натомість
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Джерело: https://biz.censor.net/n3460801
Завозьте пільгово ще більше електричок, в умовах дефіциту генерації це саме те, що треба країні...
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11.12.2023 12:54 Відповісти
В мізках енергетичних чиновників давно циркулює ідея-фікс, що електромобілі вночі будуть заряджатися від мережі, а вдень розряджати свої акумулятори в електричну мережу...
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11.12.2023 13:47 Відповісти
 
 