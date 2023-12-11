Втрати РФ на Сході у 8 разів більші, ніж у Сил оборони. Окупанти роблять ставку на людський ресурс, - Сирський

Російські окупаційні війська продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.



Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська", - йдеться в повідомленні.

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На Лиманському напрямку рашисти ведуть наступ з метою витіснення українських військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

"Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.



Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.



Попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм", - наголосив Сирський.

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Командири проводять аналіз оперативної обстановки та розробляють ефективні способи для подальшого знищення ворога.

"На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Незважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.



Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів", - підсумував командувач.

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