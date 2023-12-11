Втрати РФ на Сході у 8 разів більші, ніж у Сил оборони. Окупанти роблять ставку на людський ресурс, - Сирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб створити умови для блокування Куп’янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.
Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська", - йдеться в повідомленні.
На Лиманському напрямку рашисти ведуть наступ з метою витіснення українських військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.
"Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.
Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.
Попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм", - наголосив Сирський.
Командири проводять аналіз оперативної обстановки та розробляють ефективні способи для подальшого знищення ворога.
"На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Незважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.
Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів", - підсумував командувач.
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Российско- украинской войны
Это не цвет нации
Это серенький планктон
Собранный по провинциям
По тюрьмам
Путину плевать на эти отбросы
Ему за их смерти ничего не будет
Наоборот
На кухнях в россии еще будут путина
За это благодарить
А вот с украинской стороны воюет цвет нации
И потеря такого генофонда
По нам еще ударит
Украинский планктон может запросто после войны
Привести во власть украинский вариант путина
Молодежь от 20 до 30 практически не берут, хотя именно из таких и получаются лучшие солдаты.
Это уже учтено
Забирать будут именно 20- летних
Так, что урон они понесли огромный.
Тех,которые в начале войны зашли в Бучу и Ирпень?
Десантура,которую бросили вперед?
Этих вы называете лучшими?
Эти "лучшие " вели себя хуже эсэсовцев
Это не цвет армии
Это отборные ублюдки в российской армии
Их потому и бросили первыми
Чтобы мы этих ублюдков испугались
А против них вышли простые украинские мужики
Иногда - пенсионеры
И так ****.....и этим "ЛУЧШИМ" русским
Отлично ****.....и
тепер гребуть усіх, хто не встиг втекти
Отбросы в россии никогда не закончатся
Их там 90%
Мы теряем лучших
Такая горькая правда
Дитяче питання. Якщо так, то наша найрозумніша стратегія повинна була б бути в побудові капітальної оборони, де методично знищувалась би російька армія. Чому тоді були, є якісь наступи, контрнаступи? А з боку росіян є непогана оборона. Вони розумніші? Чи щось інше?
Добре побудована оборона орків не виключає того що росіяни постійно десь тиснуть та намагаються наступати.
Звичайно ми мали вже станом на "позавчора" будувати капітальну оборону.
И без всяких истерик типа - воюваты будуть вси, без облав и бусиков.