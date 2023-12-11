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Втрати РФ на Сході у 8 разів більші, ніж у Сил оборони. Окупанти роблять ставку на людський ресурс, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сау,війна,зсу,артилерія

Російські окупаційні війська продовжують ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська, противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.

Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Бахмуту тривають важкі бої. Ворог намагається вибити українських захисників із позицій в районі Кліщіївки, - Сирський

На Лиманському напрямку рашисти ведуть наступ з метою витіснення українських військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

"Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території російської федерації для доукомплектування штурмових підрозділів.

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

Попри складні умови та безперервні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі, виявляють високий професіоналізм, мужність та героїзм", - наголосив Сирський.

Читайте також: Окупанти не полишають спроб витіснити наших воїнів із Кліщіївки. Ворог не має успіху на цьому напрямку, - Сирський

Командири проводять аналіз оперативної обстановки та розробляють ефективні способи для подальшого знищення ворога.

"На Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Незважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів", - підсумував командувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Сході складна. Ворог веде наступальні дії по всьому фронту, - Сирський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Немає чим хвалитися. От зробите 20 до 1, тоді будете хвалитись. А для цього треба будувати лінії оборони з бетонними укріпленнями, купувати солдатам fpv і РЕБ.
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11.12.2023 12:26
+8
Так-так. Втрати у 8 разів більше в них, а постійна мобілізація і погрози мобілізувати всіх - у нас.
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11.12.2023 12:28
+7
Український ''варіант *уйла'' вже привели до влади. Він вже помало перетворюється на *уйла українського.
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11.12.2023 12:42
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Те россияне ,которые гибнут на фронтах
Российско- украинской войны
Это не цвет нации
Это серенький планктон
Собранный по провинциям
По тюрьмам
Путину плевать на эти отбросы
Ему за их смерти ничего не будет
Наоборот
На кухнях в россии еще будут путина
За это благодарить
А вот с украинской стороны воюет цвет нации
И потеря такого генофонда
По нам еще ударит
Украинский планктон может запросто после войны
Привести во власть украинский вариант путина
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11.12.2023 12:00 Відповісти
Насчет генофонда можете так сильно не переживать. Средний возраст в армии плавно дошел до 45 лет.
Молодежь от 20 до 30 практически не берут, хотя именно из таких и получаются лучшие солдаты.
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11.12.2023 12:42 Відповісти
В новом законе о мобилизации
Это уже учтено
Забирать будут именно 20- летних
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11.12.2023 13:40 Відповісти
Український ''варіант *уйла'' вже привели до влади. Він вже помало перетворюється на *уйла українського.
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11.12.2023 12:42 Відповісти
Что касается лучших, рашисты за почти два года войны помимо мяса потеряли лучших солдат и офицеров, имевших большой 10-15 летний опыт войн, лучшую технику, колоссальные запасы оружия и боеприпасов накопленные еще при совке.
Так, что урон они понесли огромный.
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11.12.2023 12:44 Відповісти
Вы про каких лучших российских солдат и офицеров?
Тех,которые в начале войны зашли в Бучу и Ирпень?
Десантура,которую бросили вперед?
Этих вы называете лучшими?
Эти "лучшие " вели себя хуже эсэсовцев
Это не цвет армии
Это отборные ублюдки в российской армии
Их потому и бросили первыми
Чтобы мы этих ублюдков испугались
А против них вышли простые украинские мужики
Иногда - пенсионеры
И так ****.....и этим "ЛУЧШИМ" русским
Отлично ****.....и
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11.12.2023 14:13 Відповісти
цвіт уже пішов у засвіти, Ви десь проспали цю подію

тепер гребуть усіх, хто не встиг втекти
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11.12.2023 13:14 Відповісти
Не смешите меня
Отбросы в россии никогда не закончатся
Их там 90%
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11.12.2023 13:39 Відповісти
Их там 98%
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11.12.2023 14:30 Відповісти
В Афганістані закінчилися. В Україні закінчаться трохи пізніше
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11.12.2023 14:46 Відповісти
Наші воїни ціною свого життя рятують весь наш народ від нелюдів, які прийшли його знищити, зрівняти з землею наші міста, гвалтувати дітей.
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11.12.2023 13:56 Відповісти
Именно так
Мы теряем лучших
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11.12.2023 14:04 Відповісти
Вибору немає - якщо не втрачати воїнів, рашисти виріжуть цивільних як у Бучі та поховають під руїнами як у Маріуполі і загинуть десятки мільйонів
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11.12.2023 14:22 Відповісти
Вы правы
Такая горькая правда
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11.12.2023 14:23 Відповісти
втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони

Дитяче питання. Якщо так, то наша найрозумніша стратегія повинна була б бути в побудові капітальної оборони, де методично знищувалась би російька армія. Чому тоді були, є якісь наступи, контрнаступи? А з боку росіян є непогана оборона. Вони розумніші? Чи щось інше?
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11.12.2023 12:07 Відповісти
Немає ніяких "контрнаступів" з листопада 2022 року. Є атаки та контратаки - позиційна боротьба та мобільна оборона.
Добре побудована оборона орків не виключає того що росіяни постійно десь тиснуть та намагаються наступати.
Звичайно ми мали вже станом на "позавчора" будувати капітальну оборону.
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11.12.2023 12:27 Відповісти
У вісім разів?! Там манекени воюють?
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11.12.2023 12:15 Відповісти
Смердять, тому на манекени не схожі)
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11.12.2023 14:16 Відповісти
Вірю. Я повірив.
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11.12.2023 12:17 Відповісти
Немає чим хвалитися. От зробите 20 до 1, тоді будете хвалитись. А для цього треба будувати лінії оборони з бетонними укріпленнями, купувати солдатам fpv і РЕБ.
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11.12.2023 12:26 Відповісти
коли буде 20 до 1, такі як ти будуть писати: чи й не чи, от як би було 1 до 100"
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11.12.2023 13:39 Відповісти
Ну не з китайцями ж іде війна. І й до 5 цілком достатньо, щоб стримувати ворога
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11.12.2023 14:17 Відповісти
Так-так. Втрати у 8 разів більше в них, а постійна мобілізація і погрози мобілізувати всіх - у нас.
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11.12.2023 12:28 Відповісти
Нагнетать психоз и зраду это наше всё. Кушать без этого не можем. А по факту наша постийна мобилизация за 2023 год позволила набрать около 100 тысяч. А рашисты без всяких погроз, тупо на контракт плюс зэков, эмигрантов и наемников набрали за это же время минимум 400 тысяч.
И без всяких истерик типа - воюваты будуть вси, без облав и бусиков.
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11.12.2023 12:39 Відповісти
Просто зараз успішно триває могилізація мобілізованих кацапів рік тому. А тоді багато народу кацапи відловили, на півмільйона снарядів із Європи вистачить.
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11.12.2023 14:19 Відповісти
Так-так. А наша могилізація аж ніяк не проходить.
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11.12.2023 14:35 Відповісти
Проходить - могилізація цивільного населення. А воїни ціноє життя рятують народ від неї
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11.12.2023 14:37 Відповісти
Яке ж ти *******.
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11.12.2023 14:44 Відповісти
А це що --новий прес-офіцер?
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11.12.2023 13:15 Відповісти
Якщо це так, то чому засекречені наші втрати?
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11.12.2023 15:23 Відповісти
 
 