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Єврорада розглядатиме чотири питання щодо України, ключове - відкриття переговорів про вступ до ЄС, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на засіданні Європейської Ради розглядатимуть чотири питання, пов’язані з Україною.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Кулеби, засідання Євроради буде складним, оскільки розширення - це великий процес, який охоплює не лише Україну.

"На обговоренні буде чотири питання, пов’язані з Україною. Перше – відкриття переговорів про вступ, друге – затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє – продовження фінансування Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте – це схвалення 12-го пакета санкцій", - додав глава МЗС

Він додав, що всі ці питання є важливими, але ключовим є рішення про відкриття переговорів про вступ.

"Я навіть не хочу говорити про нищівні наслідки, якщо Єврорада не зможе ухвалити цього рішення, не лише щодо України, а в ширшому контексті процесу розширення. Ми зробили своє "домашнє завдання" і очікуємо, що ЄС зробить своє", - наголосив міністр.

Він додав, що українські дипломати продовжать працювати з окремими країнами-членами до засідання Європейської ради.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ніх.. не буде. Фсбшна мадярщина нагне весь ЄС. В мене вже враження, що приховано це поділяє ряд інших країн в ЄС, а не тільки кремлівська сволота
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11.12.2023 12:30 Відповісти
Думаю що прямого рішення про початок переговорів про вступ до ЄС не буде. Європа відкупиться черговим половинчатим меморандумом, заявами про підтримку, декларацією про європейське майбутнє України і тому подібним балабольством, яке нікого ні до чого не зобов'язує.
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11.12.2023 12:33 Відповісти
Вступ в ЄС не раніше 2035 року.
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11.12.2023 13:16 Відповісти
 
 