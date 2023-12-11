Арахамія каже, що багато нардепів хочуть скласти мандати: Ми вже не відпускаємо людей

Наразі багато народних депутатів виявляють бажання скласти мандат.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі телеканалу "Рада", оприлюдненому в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради. - Ред.) і ухвалювати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія.

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Голова фракції зазначив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати".

За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради - 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).

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