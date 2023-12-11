Арахамія каже, що багато нардепів хочуть скласти мандати: Ми вже не відпускаємо людей
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Наразі багато народних депутатів виявляють бажання скласти мандат.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі телеканалу "Рада", оприлюдненому в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради. - Ред.) і ухвалювати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія.
Голова фракції зазначив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати".
За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради - 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).
Будь ласка, зачекайте...
по перше почалась обробка суспільства щодо доцільності скорочення кількості депутатів - тепер Зе-банді доведеться купувати місця в Раді за «свої» кошти, а не кошти «спонсорів» - тому хочуть «зекономити»,
по друге звалити всю провину за провали по всім напрямкам на тих хто здав, або намагається здати мандат - така собі угода: «ми дозволимо тобі здати мандат та навіть виїхати в обмін на те що будемо тебе «поливати помиям» в обмін на твоє мовчання».
А то, что они получают в конвертах (для них уже копейки), отдают любовницам, "на трусики и помаду".
Після "обнулєнія" ***** миша покінчила життя самогубством.
поки шмон та ревізії не почалися...
усе анті Українське гівно/воровство на крові/люмпенізація українців дії, яке вонючя ***прислуга пінчуко-коломойсько-веревсько-фірташевської нуВОРішної шобли ЗАПРОТОКОЛЬОВАНА!
НЕ ВІДМОЖЕТЕСЬ І НЕ УНИКТЕТЕ ПОКАРАННЯ!!! ні ви ні ваші діти та родичі!!!!
В лесок не сходите, хіба що злазите щоб закопали.
ХАНА вам зєКУРВЯТА!
Чи не забагато?!
Це буде корисний експеримент.
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія Давид Георгійович в декларації вказав, що 28.12.2022 року його дружина Арахамія Вікторія Вікторівна взяла в оренду автомобіль AUDI Q-4 E-TRON, який належить Кіскіну Юрію Володимировичу.
Це не відповідає дійсності. Юрій Кіскін є другом сімʼї Арахамії і погодився оформити на себе цей автомобіль через те, що Давид Георгійович влаштував його "радником" в Укроборонпром.
Того ж 28 грудня дружина Давида взяла в оренду ще одне авто MERCEDES-BENZ V300D, яке зареєстровано на Курікшу Дмитра Сергійовича.
Дмитро теж є другом сімʼї Арахамії і теж погодився, щоб на нього зареєстрували авто, яке було придбане за кошти Давида Арахамії.
Обидва авто були придбані саме в розпал війни.
Водночас у гривневому еквіваленті Архамія показав понад 40 млн готівки.
Сума готівкових коштів у Арахамії становить $650 тис. і €100 тис, а у спільному користуванні з дружиною перебувають готівкою 2, 7 млн грн, $250 тис. і €100 тис.
У гривневому еквіваленті сукупна сума готівки - понад 43, 8 млн грн.
За які заслуги хламідія прилаштував кіскіна на хлібне місце "радником" в Укроборонпром?
Про плісняву і етику й говорити не варто.
Грузин возвращался из командировки. Времени до отправления поезда на Тбилиси было еще очень много.
На вокзале сидеть скучно. Что же делать? Грузил пошел в зоопарк. Скучно и отрешенно бродил среди клеток со зверями и птицами - всеми мыслями вже представлял себя дома, среди родственников. И вдруг силуэт обезьяны в клетке чем-то его привлек. Грузин подошел к самой решетке клетки и стал разглядывать живое существо, привлекшее его внимание. Увиденное его взволновало и обескуражило.
Он потерял покой. Стал оглядываться по сторонам, проверять не следит ли кто за ним. Не обнаружил ли кто его взволнованость. Грузин забыл о поезде на Тбилиси, перестал представлять себя среди родственников - он весь сосредоточился на живом существе в клетке.
Он стал ждать закрытия зоопарка, он стал ждать наступления сумерек.
И, наконец, тени от деревьев на закате дня стали отчетливее и контрастней, посетители покинули зоопарк; грузин, убедившись в том, что рядом никого нет, осторожно, оглядываясь по сторонах, подошел к клетке, и тихо спросил: "Гиви, это ты!?"
Вот такая ДЕЛИКАТНОСТЬ.
Це ж визнання того, що слуги-уроди та їх союзники риги втікають як пацюки!
Як вам приколісти-шаурмісти, ніяких ідей не виникає?
власне - ДОСИДІТИ. а нащо? нащо тримати людей, які не хочуть працювати. щоб голосували як їм скажуть? ото владу собі вибрали!