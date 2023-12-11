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Новини Політика України
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ВР (11733) депутат (1577) мандат (127) Арахамія (1000)

Арахамія каже, що багато нардепів хочуть скласти мандати: Ми вже не відпускаємо людей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

арахамія

Наразі багато народних депутатів виявляють бажання скласти мандат.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі телеканалу "Рада", оприлюдненому в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради. - Ред.) і ухвалювати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія.

Також читайте: Нардепи Єфімов, Шпенов і Данілов склали мандати

Голова фракції зазначив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати".

За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради - 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).

Також читайте: Стефанчук розповів, за яких умов у Шуфрича можна забрати мандат

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+83
На фронт просяться, а Хламідія їх не пускає
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11.12.2023 12:47
+71
Ключова фраза : "...досидіти до кінця.."
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11.12.2023 12:47
+69
Корабель слуг пішов на...і пацюки тікають
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11.12.2023 12:58
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ЗЕ-банда продовжує готуватись до виборів. Цей вкид від Арахамії не випадковий:

по перше почалась обробка суспільства щодо доцільності скорочення кількості депутатів - тепер Зе-банді доведеться купувати місця в Раді за «свої» кошти, а не кошти «спонсорів» - тому хочуть «зекономити»,

по друге звалити всю провину за провали по всім напрямкам на тих хто здав, або намагається здати мандат - така собі угода: «ми дозволимо тобі здати мандат та навіть виїхати в обмін на те що будемо тебе «поливати помиям» в обмін на твоє мовчання».
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11.12.2023 14:10 Відповісти
Конверти з другою і основною зарплатнею стали значно тонші та видаються нерегулярно. Тому мотивація протирати штани до кінця каденції зникла.
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11.12.2023 14:10 Відповісти
Не, там уже овер флов тех конвертиков, а кича то - рядом.
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11.12.2023 14:13 Відповісти
На своих бизнесах депутаты уже зарабатывают гораздо больше, чем в тех конвертах.
А то, что они получают в конвертах (для них уже копейки), отдают любовницам, "на трусики и помаду".
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11.12.2023 16:58 Відповісти
Как бы то ни было, самые хитрые сделали для себя оргвыводы, остальные зелохи остаются на местах.
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11.12.2023 14:16 Відповісти
Та ти ШО !!?? І мар'янка написала заяву ? Готова очолити бригаду бетонників на фронті ?
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11.12.2023 14:18 Відповісти
спокойно, КоЗелодоев, сядем усе
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11.12.2023 14:18 Відповісти
Все просто , жирні щури тікають з тонучого корабля 😠
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11.12.2023 14:18 Відповісти
Вєсті с болот.
Після "обнулєнія" ***** миша покінчила життя самогубством.

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11.12.2023 14:46 Відповісти
Шеф приказал менять точку, будем рвать когти. (почти цитата)
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11.12.2023 14:21 Відповісти
Так вони хочуть здати мандати щоб піти на фронт?
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11.12.2023 14:22 Відповісти
Так и есть, уже записались в батальон Монако.
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11.12.2023 14:39 Відповісти
бідні, втомилися. За кордон хочуть
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11.12.2023 14:26 Відповісти
назк відкрило декларації, то треба швиденько з*обуватись...., поки не почалось.
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11.12.2023 14:38 Відповісти
Деклараціі відкрили ще радой попереднього скликання.Но чогось у мудрого наріда усі питання були тіки до 5го президента а не до депутатів.
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11.12.2023 15:25 Відповісти
Це той єдиний президент що під час своєї каденції став ОЛІГАРХОМ ???
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11.12.2023 22:12 Відповісти
дурня
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11.12.2023 22:50 Відповісти
Олігархом він став, коли його записав до них Зе президент. А так він найбагатший президент і став багатим ще до президенства.
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11.12.2023 23:10 Відповісти
У вас обох однакова дата регістрації. Випадковісьть? Ні два Петіних боти. Скільки Петя платить?
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12.12.2023 05:28 Відповісти
Да,-депутаиский статус не дает выехать за границу без разрешения главы ВР. А их там уже ждут и будиночки и счета в банке и детки давно там. Справки об инвалидности \волонтерстве\опенкунстве за немощными инвалидами- они давно уже купили. Да и просто хочется отдохнуть на теплом море и с комфортом-а Украинцы пусть и дальше за них воюют и гибнут под ракетными обстрелами. Если уже их и увольнять с депутатов-то с разу с лишением гражданства и конфискацией собственности в пользу ЗСУ. Ведь это чистая измена государству-покидать такой важный пост во время войны
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11.12.2023 14:39 Відповісти
Прошу Вас перечислить что такого полезного депутаты за время войны сделали? И очень хотелось бы чтобы вы назвали такое супер полезное что не могла бы решить без парламента Ставка верховного главкома и Генштаб?
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11.12.2023 15:35 Відповісти
Я-ж и говорю:уволить их из депутатства с лишением гражданства и сразу начать уголовное производство с АРЕСТОМ по статье измена присяге и Украине. Насколько полезен тот или инной депутат-это решают избиратели и руководство партии. Раз в Украине нужно 450 депутатов а не скажем 250-значит есть в этой цифре какой-то смысл. а Иначе действительно нужно менять Констиуцию и уменьшать количество депутатов.
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11.12.2023 18:19 Відповісти
***** ти, абрахамія ) здав подєльніків ))
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11.12.2023 14:52 Відповісти
Може б цей арахноїд здав мандат?
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11.12.2023 14:52 Відповісти
Прібарахлілісь і нада валіть із етай страни (с)
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11.12.2023 15:03 Відповісти
Так вони прийшли кнопку тиснути і гроші отримувати, а тут таке діло, війна.
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11.12.2023 15:19 Відповісти
Какого куя ця обезяна натягнула нас себе военну форму ? Це якийсь позор, сидять ***** в комфортних приміщеннях, жрут свинні з корит комфортного буфетах ВР, ніякого відношення до війскових дій не мають, і позорять війскову форму. Ганьба. Розпустить це скотство слуг коломойского і відправить їх на фронт рить окопи і буратіно коломойского з огидним дермаком не забудьте прихватить.
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11.12.2023 15:30 Відповісти
Вчасно зробити ноги від слуг ,ще треба вміти ...як по вуха у зеленому лайні ...не відпуськають ,а чи мають право ? То мабуть так хочуть скласти мандат, це слуги так шантаж включають , перед Новим роком... гроші треба ....
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11.12.2023 15:31 Відповісти
Я когда то писал что этот парламент развалится из за любовных отношений слуг и региАналов (Опзж, Видновлення Украины), раньше квартал обслуживал региАналов как шоумены, а сейчас как чиновники
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11.12.2023 15:33 Відповісти
Був депутатом та склав повноваження! Хламидиоз, лякай дезертирів з Ради Ківою!
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11.12.2023 15:34 Відповісти
Это тот Арахамия, которого журналист УП Ткач зафиксировал на камеру в ресторане Ишак, за игрой в покер с завхозом Януковича Кравцем, а сын Кравца является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевраде и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку.....?
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11.12.2023 15:44 Відповісти
Ми їх не пускаємо - то як не пускаєте - вже почались роллеві ігри з кайданками.
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11.12.2023 15:50 Відповісти
Готовий хоч зараз замінити будь кого з них - згоден працювати лише за зарплатню без помічників та компенсації за житло. Таким чином допоможу зекономити трохи бюджетних коштів.
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11.12.2023 16:05 Відповісти
Тікають австріяки...
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11.12.2023 16:22 Відповісти
Щури накрали "щоб онукам вистачило" - тепер замислилися все це ЗБЕРЕГТИ та ВИВЕЗТИ,
поки шмон та ревізії не почалися...
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11.12.2023 16:30 Відповісти
Не хочуть бути причетними до депутатського майбутного - тобто маємо свідчення що наближається період або відповідати за голосування, або ще більше в них загрузнути (щоб потім ще більше відповідати)
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11.12.2023 16:34 Відповісти
Пис-дешь, депутату не обов'язково ходити в раду, вони так і роблять. Нікого там утримувати не треба.
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11.12.2023 16:46 Відповісти
зелені УРОДИ, складайте, не складайте... ПОХ....!!!!!!

усе анті Українське гівно/воровство на крові/люмпенізація українців дії, яке вонючя ***прислуга пінчуко-коломойсько-веревсько-фірташевської нуВОРішної шобли ЗАПРОТОКОЛЬОВАНА!

НЕ ВІДМОЖЕТЕСЬ І НЕ УНИКТЕТЕ ПОКАРАННЯ!!! ні ви ні ваші діти та родичі!!!!

В лесок не сходите, хіба що злазите щоб закопали.

ХАНА вам зєКУРВЯТА!
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11.12.2023 16:52 Відповісти
бабки заробили пора линять
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11.12.2023 17:21 Відповісти
Арахамія, ти урод, таки нічого не поняв, а других розуму більше. Все приїхали зелені!!!!
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11.12.2023 17:39 Відповісти
А що такоє? Намобілізувались і позйобам?
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11.12.2023 17:43 Відповісти
Цікаво...А скільки потрібно ще "тушок"вигнати-щоб ВР офіційно стала неправомочною?Є юристи і правники на форумі? І тоді "приходить" пряме президенське правління державою?Якщо так-то чого радієте і злорадствуєте?Лиш би випорожнитись?
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11.12.2023 18:00 Відповісти
Краще б агрохомія пішов під слідство за своі діі. І склав мандат
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11.12.2023 18:02 Відповісти
Хрен он сложит мандат, это ещё та обезия хитрющая.
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11.12.2023 22:32 Відповісти
Запахло смаженим...тікають пацюки!!!!
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11.12.2023 18:08 Відповісти
Зелені депутати накралися і хочуть "тихенько" утекти з України.
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11.12.2023 18:10 Відповісти
Малошановні депутати-слуги відчули явний запах смаленого і інстинкт самозбереження підказує їм - тікай!
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11.12.2023 18:29 Відповісти
450 депутатів в державі в якій залишилось бодай 20 млн. мешканців?
Чи не забагато?!
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11.12.2023 18:31 Відповісти
Так для 95 го квартала, это даже маловато будет, ведь ещё не все знакомые, свояки, дружбаны и любовницы, кореша туда попали.
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11.12.2023 22:44 Відповісти
"Хужє нє будєт" в реалі виявилося повною сракою і стало "гірше немає куди"
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11.12.2023 18:34 Відповісти
не бцудьте песимістом! нема куди гірше? запевняю вас - є!!! і боюсь, що до того йде...
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11.12.2023 20:48 Відповісти
Цикаво с каких партий намылились тикать? Ставлю на ,,Слуг пуйла" и ЗаЖОПников
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11.12.2023 18:36 Відповісти
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11.12.2023 19:00 Відповісти
Всіх в бригади, а на їх місце військових, тільки тих шо на 0 були. Це оживити політичне життя в країні.
Це буде корисний експеримент.
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11.12.2023 19:14 Відповісти
готовий до депутатства
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11.12.2023 19:19 Відповісти
"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша" - де ти там людей бачиш мавпоподібний???
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11.12.2023 19:20 Відповісти
Сніданок Химери:
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія Давид Георгійович в декларації вказав, що 28.12.2022 року його дружина Арахамія Вікторія Вікторівна взяла в оренду автомобіль AUDI Q-4 E-TRON, який належить Кіскіну Юрію Володимировичу.
Це не відповідає дійсності. Юрій Кіскін є другом сімʼї Арахамії і погодився оформити на себе цей автомобіль через те, що Давид Георгійович влаштував його "радником" в Укроборонпром.
Того ж 28 грудня дружина Давида взяла в оренду ще одне авто MERCEDES-BENZ V300D, яке зареєстровано на Курікшу Дмитра Сергійовича.
Дмитро теж є другом сімʼї Арахамії і теж погодився, щоб на нього зареєстрували авто, яке було придбане за кошти Давида Арахамії.
Обидва авто були придбані саме в розпал війни.
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11.12.2023 19:57 Відповісти
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія задекларував 418 188 грн зарплати за 2022 рік.

Водночас у гривневому еквіваленті Архамія показав понад 40 млн готівки.

Сума готівкових коштів у Арахамії становить $650 тис. і €100 тис, а у спільному користуванні з дружиною перебувають готівкою 2, 7 млн грн, $250 тис. і €100 тис.

У гривневому еквіваленті сукупна сума готівки - понад 43, 8 млн грн.
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11.12.2023 20:28 Відповісти
І? Це має якось пояснити чому автомобілі були зареєстровані на друзів хламідії?
За які заслуги хламідія прилаштував кіскіна на хлібне місце "радником" в Укроборонпром?
Про плісняву і етику й говорити не варто.
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11.12.2023 21:23 Відповісти
Чому ні, Петріоти ж для чого?
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11.12.2023 22:20 Відповісти
Арахамія...

Грузин возвращался из командировки. Времени до отправления поезда на Тбилиси было еще очень много.

На вокзале сидеть скучно. Что же делать? Грузил пошел в зоопарк. Скучно и отрешенно бродил среди клеток со зверями и птицами - всеми мыслями вже представлял себя дома, среди родственников. И вдруг силуэт обезьяны в клетке чем-то его привлек. Грузин подошел к самой решетке клетки и стал разглядывать живое существо, привлекшее его внимание. Увиденное его взволновало и обескуражило.

Он потерял покой. Стал оглядываться по сторонам, проверять не следит ли кто за ним. Не обнаружил ли кто его взволнованость. Грузин забыл о поезде на Тбилиси, перестал представлять себя среди родственников - он весь сосредоточился на живом существе в клетке.

Он стал ждать закрытия зоопарка, он стал ждать наступления сумерек.

И, наконец, тени от деревьев на закате дня стали отчетливее и контрастней, посетители покинули зоопарк; грузин, убедившись в том, что рядом никого нет, осторожно, оглядываясь по сторонах, подошел к клетке, и тихо спросил: "Гиви, это ты!?"

 Вот такая ДЕЛИКАТНОСТЬ.
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11.12.2023 19:59 Відповісти
Тільки ідіот міг таке бовкнути.
Це ж визнання того, що слуги-уроди та їх союзники риги втікають як пацюки!
Як вам приколісти-шаурмісти, ніяких ідей не виникає?
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11.12.2023 20:01 Відповісти
Їм все одно.Без мозку,без принципів,без толку
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12.12.2023 06:57 Відповісти
Раніше платили, щоб стати депутатом, а тепер - щоб скласти мандат та не висіти згодом на гілляці.
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11.12.2023 20:17 Відповісти
скільки там непотрібу! один непотріб "обрав" інший непотріб.... убогі імбецили
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11.12.2023 20:33 Відповісти
"Я не Квочик, я - Петрик П'яточкин. Шикуйтесь, будь-ласка."
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11.12.2023 20:41 Відповісти
"Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця".
власне - ДОСИДІТИ. а нащо? нащо тримати людей, які не хочуть працювати. щоб голосували як їм скажуть? ото владу собі вибрали!
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11.12.2023 20:41 Відповісти
Наверное хотят сложить мандаты и пойти страну защищать? Или за границу с награбленным выехать?
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11.12.2023 21:00 Відповісти
поки сосали з України бабло то все добре було. а жареним запахло - тікать? Так це зрада чистої води. Мандата лишить і тут же на фронт, в окопи блд.
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11.12.2023 21:51 Відповісти
Шановні! А цей бібізьян тупіший за зеленського, чи це я його просто не долюблюю?
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11.12.2023 21:54 Відповісти
Слуги, не нашого народу, прийшли до парламенту бідними( не всі), через рік стали мільйонерами,тепер хочуть здриснуть з награбованим за кордон!
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11.12.2023 22:04 Відповісти
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11.12.2023 22:05 Відповісти
ШО КРЫСЫ БЕГУТ С КОРАБЛЯ !?)
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11.12.2023 22:14 Відповісти
Як й свого часу найбільш "розумні" риги тікали з партії, відчувши настання кінця
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11.12.2023 22:34 Відповісти
Чмошник одягнув піксель чи щось таке й став "видатним політичним діячем військового часу". Крім відчуття тошноти не викликає нічого.
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11.12.2023 22:18 Відповісти
а что происходит вообще? они же миллионы платили, чтобы попасть на это место....
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11.12.2023 23:16 Відповісти
Избранным депутатом можно не складывать мандат и жить за бугром - Там в Монако и Левочкин, и главный столичный региАнал Столар (переобулся в Видновлення Украины) сидит по 10 месяцев в году, летает иногда в Дубаи на встречи с русскими, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свой 33 этажный бизнес центр в Киеве за 100 миллионов долларов и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ). Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик
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12.12.2023 04:11 Відповісти
то не люди
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12.12.2023 04:48 Відповісти
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