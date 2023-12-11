Рашисти обстріляли Середину-Буду та 4 прикордонні села на Сумщині та Чернігівщині - зафіксовано 25 вибухів
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Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанти обстріляли місто Середина-Буда і села Рожковичі та Винторівка Шосткинського району Сумської області.
Під обстріл також потрапило село Кружок Конотопського району Сумської області й Архипівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
"Чернігівська область. Семенівська громада: Архипівка - 4 приходи, ймовірно, міномет 120 мм.
Сумська область. Конотопський район: Кружок - 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Шосткинський район: Середина-Буда - 3 приходи, імовірно, міномет 82 мм; Рожковичі - 7 приходів, імовірно, міномет 120 мм; Винторівка - 6 приходів, імовірно, РСЗВ", - ідеться у повідомленні.
Загалом за добу зафіксовано п’ять обстрілів (25 вибухів) із різних видів озброєння.
"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - додали в ОК "Північ".
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