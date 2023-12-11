Три з чотирьох законів, які Єврокомісія просила Україну ухвалити до березня, вже підписано президентом, - Кулеба

Четвертий закон про лобіювання вже зареєстровано у парламенті та буде проголосовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив глава МЗС Дмитро КУлеба перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Він нагадав, що кілька тижнів тому Єврокомісія підготувала звіст, в якому рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ з Україною і попросила Україну ухвалити до березня чотири закони і продемонструвати прогрес, а саме - прогрес у боротьбі з корупцією.

За словами Кулеби, він приїхав у Брюссель з дуже конкретними результатами: з чотирьох законів, які Комісія просила Україну прийняти до березня, три були прийняті парламентом і підписані президентом.

"І ці три є найважливішими - про спеціального антикорупційного прокурора, про Національне Антикорупційне Бюро і про освіту для національних меншин - використання мов національних меншин. Цей законодавчий акт приводить національне законодавство України у відповідність до Венеціанських рекомендацій, що має зняти занепокоєння, яке постійно висловлювала Угорщина під час дискусій", - зазначив очільник МЗС.

Водночас четвертий закон про лобіювання було зареєстровано у ВР та буде ухвалено. Міністр наголосив, що Україна продовжує демонструвати прогрес у боротьбі з корупцією.

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