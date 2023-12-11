Євросоюз має показати, що немає жодної втоми від війни та підтримки України, - глава МЗС Румунії Одобеску

Країни Євросоюзу мають зберігати свою політичну прихильність і підтримку України у її відбитті російської агресії. ЄС має показати, що немає втоми від війни та може ефективно діяти.

Про це заявила очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливо, щоб ЄС зберігав свою політичну прихильність і підтримку України. Ми повинні показати, що немає жодної втоми і що ЄС може діяти, коли на карту поставлена безпека у його безпосередньому сусідстві. Це – питання відповідальності, і це – питання довіри", - наголосила вона.

Одобеску зауважила, що цього тижня Європейська рада має ухвалити правильне політичне рішення щодо України та Молдови.

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"Румунія підтримує ухвалення всеосяжного пакета, включаючи макрофінансову допомогу, і, звичайно, початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Республікою Молдова", - наголосила вона.

"Ми також повинні продовжувати тиск на Росію і, сподіваємося, незабаром ухвалити 12-й пакет санкцій", - додала Одобеску.