Словаччина звернеться до ЄС із закликом до спільного вирішення питання імпорту з України
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Словаччина має намір закликати Європейську комісію спільно вирішити питання імпорту товарів з України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив журналістам міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства у понеділок у Брюсселі.
"Ми будемо закликати Європейську комісію вирішити це питання (імпорту українських товарів. – Ред.) спільно, а не залишати на розсуд окремих країн-членів Європейського Союзу", - сказав Такач.
За його словами, тема імпорту українських товарів буде однією з найголовніших на сьогоднішній зустрічі очільників міністерства сільського господарства країн-членів ЄС.
Крім того, заборона імпорту українських товарів буде обговорена під час спільної зустрічі п’яти очільників міністерств сільського господарства Румунії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Словаччини.
Будь ласка, зачекайте...
Та скажіть вже прямо - нам треба виконати вказівку з муцькви ,, тобто - заблокувати Україні всю повністю торгівлю .
Будемо купляти наше. А всіх блокуючих *****.