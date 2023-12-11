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Словаччина звернеться до ЄС із закликом до спільного вирішення питання імпорту з України

Новини Цензор.НЕТ Події

кордон,словаччина

Словаччина має намір закликати Європейську комісію спільно вирішити питання імпорту товарів з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив журналістам міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства у понеділок у Брюсселі.

"Ми будемо закликати Європейську комісію вирішити це питання (імпорту українських товарів. – Ред.) спільно, а не залишати на розсуд окремих країн-членів Європейського Союзу", - сказав Такач.

За його словами, тема імпорту українських товарів буде однією з найголовніших на сьогоднішній зустрічі очільників міністерства сільського господарства країн-членів ЄС.

Крім того, заборона імпорту українських товарів буде обговорена під час спільної зустрічі п’яти очільників міністерств сільського господарства Румунії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

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Автор: Наталя Джума
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11.12.2023 13:12 Відповісти
то спочатку вирішуйте, потім блокуйте, уйобки
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11.12.2023 13:15 Відповісти
Імпорт товарів які виробляє напівзруйнована економіка воюючої України - становить загрозу для економіки Євросоюзу , котра є однією з найбільших економік планети .?? Не смішіть .
Та скажіть вже прямо - нам треба виконати вказівку з муцькви ,, тобто - заблокувати Україні всю повністю торгівлю .
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11.12.2023 13:23 Відповісти
Ну що тут скажеш. Наше смачніше.
Будемо купляти наше. А всіх блокуючих *****.
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11.12.2023 13:35 Відповісти
В УКРАЇНІ ДУЖЕ СМАЧНІ І ДОБРОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКТИ!!! НХЙ ЄС! Кожний до свого по своє!
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11.12.2023 13:53 Відповісти
Вся эта возня с импортом, блокированием границы и пр вызывает ассоциации. Это, как если бы на человека рухнула стена, он под ней еле живой ворочается а рядом сбежались кредиторы за долгами, жена за алиментами, начальник стоит бубнит за просроченный отчёт, сосед снизу предъявляет, за то, что его затопили..
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11.12.2023 14:36 Відповісти
Так буває. У далекі 90-і мені платню перестали виплачували місяцями поспіль. Так дружина подала на аліменти. Які так ні разу і не встигла одержати за півтора року поки знову не подала на скасування.
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11.12.2023 14:42 Відповісти
Добре, мене цікавить куди дівалося наше збіжжя до війни? Невже помідори, буряки та кукурузу везли зразу в Мексику. Чи на Філіпіни. А зараз це все осідає в Словаччині, Польші, Угорщині та вони його не можуть з'їсти. Якась дивина.
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11.12.2023 14:38 Відповісти
 
 