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Початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня через позицію Угорщини, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,мішель

Початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року, якщо Угорщина не дасть своєї згоди на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Зазначається, що на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня обговорюватимуться кілька питань, що стосуються України. Перше з них - початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання Україні 50 мільярдів євро економічної підтримки та ще 20 мільярдів євро на потреби української армії. Крім того, на порядку денному - новий пакет санкцій проти РФ.

Видання наголошує, що забезпечення нової фінансової допомоги від Європи є критично важливим на тлі проблем з узгодженням фінансування у США.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що буде блокувати питання України. Він вимагає від ЄС "стратегічну дискусію" щодо підтримки Києва.

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На думку дипломатів ЄС, заявки Грузії, Боснії та Герцеговини щодо їх приєднання до ЄС Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

Високопоставлені дипломати ЄС у коментарі виданню заявили, що якщо Угорщина заблокує підтримку України, початок переговорів про вступ може бути відкладений до березня.

"Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень за остаточних умов. Інші хвилюються, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати", - додає видання.

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Топ коментарі
+18
Здається, що ЄС влаштовує, те що відбувається.
Вони так сильно хочуть нас прийняти, але погана угорщина заважає... тому змушені постійно відкладати і нічого не робити угорщині.
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11.12.2023 13:43
+10
А що, в березні позиція угорщини змінеться???
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11.12.2023 13:37
+10
Орбан це ставленик і холуй Сьоми Могілєвіча. А Сьома зараз в Москві чудово себе почуває під протекторатом ***** і "кладе з прибором" на ФБР. Саме Сьома фінансував і створив це маленьке товсте падло в Угорщині. Про це знають всі в ЄС і в ФБР, але "чомусь" Орбан і досі на свободі. Прибрати цього "утриманця" можна на "раз-два", але цього не роблять, адже він "слуга двох панів" - Брюсселю і *****. Схоже якщо Орбан ну якось раптово застудиться і здохне то зявиться ще якийсь упоротий "європеєць". Продажних і легко керованих, як виявилось, в ЄС не менше ніж в Україні, але ми "тотально корумповані", а вони всі "білі та пухнасті"...
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11.12.2023 13:47
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А що, в березні позиція угорщини змінеться???
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11.12.2023 13:37 Відповісти
може, до того часу викинуть шавку на задвірки...
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11.12.2023 13:40 Відповісти
Здається, що ЄС влаштовує, те що відбувається.
Вони так сильно хочуть нас прийняти, але погана угорщина заважає... тому змушені постійно відкладати і нічого не робити угорщині.
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11.12.2023 13:43 Відповісти
ось на що розраховує ЄС- Російський Центрвиборчком оголосив про плани провести 15-17 березня 2024 року голосування на окупованих територіях України в рамках чергових виборів президента РФ, а після цього для України європейський "патефон" буде десятками років 3,14зд'якати-"Україна обов'язково буде в ЄС " в тому числі і "зелені" прорашистські слуги
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11.12.2023 13:55 Відповісти
Єесівським старцям вигідно мати таку Угорщину , все що самим впадло і стидно робити - зробить за них Орбан !
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11.12.2023 13:56 Відповісти
Ви кого есесівцями назвали? Ви базар фільтруйте, а то есес закрили твою дупу своєю зброєю інакше був би тобі асфальт
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11.12.2023 14:18 Відповісти
Суть он сказал, Орбан выполняет заказ ЕС и всх устраивает.
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11.12.2023 14:27 Відповісти
Орбан це ставленик і холуй Сьоми Могілєвіча. А Сьома зараз в Москві чудово себе почуває під протекторатом ***** і "кладе з прибором" на ФБР. Саме Сьома фінансував і створив це маленьке товсте падло в Угорщині. Про це знають всі в ЄС і в ФБР, але "чомусь" Орбан і досі на свободі. Прибрати цього "утриманця" можна на "раз-два", але цього не роблять, адже він "слуга двох панів" - Брюсселю і *****. Схоже якщо Орбан ну якось раптово застудиться і здохне то зявиться ще якийсь упоротий "європеєць". Продажних і легко керованих, як виявилось, в ЄС не менше ніж в Україні, але ми "тотально корумповані", а вони всі "білі та пухнасті"...
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11.12.2023 13:47 Відповісти
"зезедент" про все з мадяром домовився заздалегіть
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11.12.2023 13:48 Відповісти
Ну ось що і добивалися мадяри. *уйла таке теж влаштовує. І схоже зелену владу теж-''оман'' треба відпрацьовувати.
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11.12.2023 13:55 Відповісти
Лютий треш.
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11.12.2023 13:55 Відповісти
Яка позицівя у МУДЬЯрів? Суглобо-локтева чі п'ята?
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11.12.2023 13:57 Відповісти
А пока Орбан думает до весны, мы должны перекрыть в венгрию нефтепроводы и все выезды на закарпатье. А жителям закарпатья больше обяснять что Венгрия на них х*** ложила и не хочет их видеть в ЕС а наоборот хочет вернуть в советский союз. Иначе Орбан будет думать очень и очень долго.
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11.12.2023 13:59 Відповісти
Прийняти найбільшу країну Європи в NATO та European Union блокує країна яка приносить мінімум користі у ці дві міжнародні структури.

NATO і European Union потрібно визначитись - їм в учасниках потрібна найбільша країна Європи - Україна, яка має змогу протистояти "другій армії світу", і зараз вже насичена ******** зброєю натівського зразку, чи росіянський троянський кінь у вигляді Угорщини з 30 танками і 14 літаками.
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11.12.2023 14:12 Відповісти
Міністри ЄС займіть чітку позицію, поставте цього недолугого на місце інакше буде пізно, згадайте Грузію ,Крим , як довго ви думали. Не йдіть по хобном у шляху.
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11.12.2023 14:13 Відповісти
Наскільки тут є і було, Євросоюз шукає шляхи поставити Угорщину на місце. Перше уже зроблено, допомога заблокована. Блокують вони, блокування Євросоюз для них. Так що як би орбан не любив ботокс, вибирати прийдеться
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11.12.2023 14:20 Відповісти
ЄС розморозить для Угорщини 10 мільярдів євро, - The Guardian
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11.12.2023 14:29 Відповісти
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11.12.2023 14:33 Відповісти
Угрособаки...
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11.12.2023 16:02 Відповісти
Краще не до березня, а до ,,коли сдохне Орбан " !!!
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11.12.2023 16:33 Відповісти
и путин(
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11.12.2023 23:00 Відповісти
 
 