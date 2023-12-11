Рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС ще не ухвалено, боротьба триватиме на саміті, - Кулеба

Країни ЄС підтримують початок переговорів про вступ України до ЄС, але рішення ще не ухвалено, і боротьба триватиме "до останньої хвилини" на саміті європейських лідерів у Брюсселі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Кулеба прогнозує, що дискусія за відкриття з Україною переговорів про вступ буде тривати й безпосередньо на саміті лідерів "до останньої хвилини".

"Загальний настрій і загальний сигнал – безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в ЄС. Водночас саме рішення ще не ухвалене, і боротьба за це рішення триватиме не лише найближчими днями, але й під час засідання Європейської ради. Це вже для усіх очевидно", - зазначив він.

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За його словами, партнери вражені тим, що Україна за місяць виконала усі рекомендації й тепер Євросоюз має продемонструвати свою здатність дотримуватися слова і забезпечувати єдність.

Міністр закордонних справ зазначив, що на зустрічі обговорювалися, серед іншого, можливі наслідки, якщо ЄС не вирішить розпочати переговори з Україною за підсумками саміту.

За словами Кулеби, від представників країн ЄС лунали аргументи, що це рішення слід ухвалити не задля України, а задля самого ЄС, а відсутність рішення зіграє проти Євросоюзу.

"Це рішення все одно відбудеться. Якщо хтось хоче, щоб воно відбулося не цього тижня, а через кілька тижнів чи місяців – це погано, але це рішення все одно буде, тому що не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто: Україна буде членом ЄС, це тільки питання часу і ціни. І наше завдання зробити ціну якнайменшою, а час якнайкоротшим", - наголосив глава МЗС України.

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