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Росіяни планують "націоналізувати" земельні ділянки українців на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

окупація

Ворог планує провести інвентаризацію земельних ділянок та "націоналізувати" ті, власники яких відмовилися переоформлювати право власності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства, необхідно отримати паспорт РФ. Відтак, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях.

При цьому росіяни погрожують не лише відбирати землю українців, а й все що на цій ділянці побудовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Енергодарі росіяни заселяють колаборантів, окупантів та їхні родини у покинуті квартири місцевих мешканців, - ЦНС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
як проср"ти 20% країни/сотні тисяч населення вибравши в 2019 до влади клоунів.... чого бідні- бо дурні!!!!
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11.12.2023 14:10
+5
Наступило довгожданне "Зелене заїбісь"
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11.12.2023 14:22
+1
Треба спитати у саміх себе як просрали Україну, вибравши комуняку замість патріота у 1991 році.
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11.12.2023 14:16
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як проср"ти 20% країни/сотні тисяч населення вибравши в 2019 до влади клоунів.... чого бідні- бо дурні!!!!
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11.12.2023 14:10 Відповісти
Треба спитати у саміх себе як просрали Україну, вибравши комуняку замість патріота у 1991 році.
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11.12.2023 14:16 Відповісти
Извините, но украинцы, были первыми! Сейчас по нашим стопам весь МИР во власть Идиотов выбирает!
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11.12.2023 14:28 Відповісти
Добре що забороли петю. Бач як поперло всім, який рай настав...
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11.12.2023 14:17 Відповісти
Наступило довгожданне "Зелене заїбісь"
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11.12.2023 14:22 Відповісти
Влада ZE потихеньку здає Україну...
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11.12.2023 14:13 Відповісти
Знову офуєнно потрібний "центр нацспротиву" просто переклав і розповсюдив розпорядження окупаційної влади.
Працюють люди...
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11.12.2023 14:15 Відповісти
Не знаю, забанили нет, но! Вопрос не в Пете и Вове ! Вопрос в том кто был прав! И сколько жизней бы не оборвалось!
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11.12.2023 14:22 Відповісти
І? Кто бил прав?
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11.12.2023 14:23 Відповісти
Как говорили "философы" критерий теории практика! Сравнивайте!
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11.12.2023 14:25 Відповісти
уявимо, абрахамія по вєлєнію дєрьмака підписав "арахамійо-дєрьмаковський мир", на умовах якого, в відданих "кємських волостях" багато кой-чого під власніть параші затребують переоформлять. в задачі питається - назвіть сьогоднішніх крупних "власників-патріотів", які не стануть колаборантами, щоб не зберегти за собою "всё что нажито непосильным трудом"? (члєнов партії "хазяїв наріда" не рахуємо, там покриття 100%)
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11.12.2023 14:32 Відповісти
це погано..., але очікувано...й що далі?
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11.12.2023 14:34 Відповісти
Тільки це не має цікавити Україну
Переоформлять ділянки, але коли просунуться зсу далі то що з тими документами робити? Документи кацапські будуть, але по факту контролювати територію не будуть
Для своє пропаганди що вони назавжди це і вигадують, бо території треба ще втримати не тільки захопити
Кацапи внесли до конституції українські території
Це зупинило війну?
Ні, війна і не може зупинитися доки не звільняться території
Хтось каже що народ виний що спочатку після розвалу СРСР обрали комуняків
А яке то було покоління ? 32 роки назад, це люди які начебто хотіли незалежності але не хотіли відмовитись від комуняцьких ідей
Вони звикли жити тим життям яке прожили, і їм вже підходив і комуністичний режим, і побут а розвал СРСР сприймали тільки як державну катастрофу а на ментальному рівні завжди хотіли і прагнули до Росії ось чому Чорновола не обрали бо така незалежність від Росії мабуть багатьох лякала, бути у невідомому
А так виходить що СРСР розпався але ми поступово зміцнюємо-економічні, політичні, культурні зв'язки з Росією
Таким чином після розпаду СРСР
Україна не зробила крок вперед а була весь час на місці під кацапським впливом
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11.12.2023 17:31 Відповісти
 
 