Росіяни планують "націоналізувати" земельні ділянки українців на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ Події
Ворог планує провести інвентаризацію земельних ділянок та "націоналізувати" ті, власники яких відмовилися переоформлювати право власності.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства, необхідно отримати паспорт РФ. Відтак, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях.
При цьому росіяни погрожують не лише відбирати землю українців, а й все що на цій ділянці побудовано", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Александр Заболотный a9a36662
показати весь коментар11.12.2023 14:10
+5 lammer ya
показати весь коментар11.12.2023 14:22
+1 Alex Malek 1eaaacaf
показати весь коментар11.12.2023 14:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Працюють люди...
Переоформлять ділянки, але коли просунуться зсу далі то що з тими документами робити? Документи кацапські будуть, але по факту контролювати територію не будуть
Для своє пропаганди що вони назавжди це і вигадують, бо території треба ще втримати не тільки захопити
Кацапи внесли до конституції українські території
Це зупинило війну?
Ні, війна і не може зупинитися доки не звільняться території
Хтось каже що народ виний що спочатку після розвалу СРСР обрали комуняків
А яке то було покоління ? 32 роки назад, це люди які начебто хотіли незалежності але не хотіли відмовитись від комуняцьких ідей
Вони звикли жити тим життям яке прожили, і їм вже підходив і комуністичний режим, і побут а розвал СРСР сприймали тільки як державну катастрофу а на ментальному рівні завжди хотіли і прагнули до Росії ось чому Чорновола не обрали бо така незалежність від Росії мабуть багатьох лякала, бути у невідомому
А так виходить що СРСР розпався але ми поступово зміцнюємо-економічні, політичні, культурні зв'язки з Росією
Таким чином після розпаду СРСР
Україна не зробила крок вперед а була весь час на місці під кацапським впливом