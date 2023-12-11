Росіяни планують "націоналізувати" земельні ділянки українців на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Ворог планує провести інвентаризацію земельних ділянок та "націоналізувати" ті, власники яких відмовилися переоформлювати право власності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства, необхідно отримати паспорт РФ. Відтак, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях.

При цьому росіяни погрожують не лише відбирати землю українців, а й все що на цій ділянці побудовано", - йдеться в повідомленні.

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