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Проблем із двосторонньою угодою з ЄС про "гарантії безпеки" немає, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дмитро,кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у ЄС відсутні проблеми у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністра запитали, чи обговорювався на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС проєкт двосторонньої угоди про так звані "гарантії безпеки" між Україною та ЄС, рамкою для якої є декларація G7, підписана у Вільнюсі.

"Високий представник Жозеп Боррель зазначив, що ЄС готовий підписати угоду, переговори щодо змісту цієї угоди рухаються. У цьому немає проблеми, у цьому ніяких заперечень ні в кого немає", - сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС не уточнював, чи немає жодних заперечень у тому числі у Будапешта, який збирається блокувати на саміті лідерів усі ключові рішення щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС ще не ухвалено, боротьба триватиме на саміті, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Cкажіть цьому йолупу , що ЄС це про економіку ,а не про безпеку

Про безпеку - НАТО

А там ,щодо гарантій - тиша
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11.12.2023 14:36 Відповісти
це ж тільки ти такий вумний, решта дебіли і не розбираються, а дипломати так вопше
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11.12.2023 15:00 Відповісти
Які гарантії безпеки може надати ЄС? Регулярне висловлювання занепокоєності, постійне засудження агресії у публічних виступах і вибіркове постачання того озброєння, у тій кількості і з тими обмеженнями, які ЄС визначатимуть самостійно?
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11.12.2023 14:44 Відповісти
Бундесвер уничтожен фрау Меркель,польская армия только на стадии формирования,так что гарантии ЕС ничего не стоят.
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11.12.2023 14:48 Відповісти
угоди немає і проблем немає
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11.12.2023 14:59 Відповісти
Підсунуть Будапешт 2,3,4...100,але тільки не НАТО. І знову горітиме українська земля!
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11.12.2023 15:04 Відповісти
Потребуємо саме безпеки а не гарантій. Гарантії нам уже дав будапештский меморандум.
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11.12.2023 16:48 Відповісти
 
 