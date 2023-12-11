Проблем із двосторонньою угодою з ЄС про "гарантії безпеки" немає, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у ЄС відсутні проблеми у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністра запитали, чи обговорювався на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС проєкт двосторонньої угоди про так звані "гарантії безпеки" між Україною та ЄС, рамкою для якої є декларація G7, підписана у Вільнюсі.

"Високий представник Жозеп Боррель зазначив, що ЄС готовий підписати угоду, переговори щодо змісту цієї угоди рухаються. У цьому немає проблеми, у цьому ніяких заперечень ні в кого немає", - сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС не уточнював, чи немає жодних заперечень у тому числі у Будапешта, який збирається блокувати на саміті лідерів усі ключові рішення щодо України.

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