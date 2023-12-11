ПАРЄ проведе засідання щодо становища українських дітей, зокрема тих, які були депортовані до Росії та Білорусі

У п’ятницю, 15 грудня, Парламентська асамблея Ради Європи проведе спеціальне засідання, присвячене становищу українських дітей, зокрема тих, які були незаконно вивезені вглиб окупованих територій, Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у пресслужбі.

Слухання плануються у Парижі у п’ятницю, 15 грудня. Засідання відкриють президент ПАРЄ Тіні Кокс та віцепрезидентка, представниця України Олена Хоменко.

Ранкова сесія буде присвячена становищу українських дітей, які перебувають у країнах-членах Ради Європи, їхньому доступу до медицини та освіти, та заходам, які залучив ЄС для захисту українців.

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Також говоритимуть про становище дітей, яких депортували або примусово вивезли до Росії, Білорусі чи вглиб окупованих територій. На сесії виступатимуть уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, заступниця генпрокурора України Вікторія Літвінова та доповідач ПАРЄ щодо депортацій і примусового переміщення українських дітей Пауло Піско.

На зустрічі мають заслухати відеосвідчення на цю тему та обговорити, як з’ясувати місцеперебування таких дітей і сприяти їхньому поверненню в Україну.

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