Росіяни не можуть відновити пасажирське залізничне сполучення на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

На тимчасово захоплених територіях Луганщини за майже 10 років окупанти знищили залізницю й не можуть відновити пасажирське сполучення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість колій за період російського панування вийшли з ладу, як і системи диспетчеризації поїздів. Відтак окупаційна адміністрація визнала, що не здатна відновити пасажирський рух залізницею.

Зауважимо, що російська логістична модель армії побудована саме на залізниці. Відтак пошкодження колії негативно впливає на боєздатність ворога", - йдеться в повідомленні.

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