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Росіяни не можуть відновити пасажирське залізничне сполучення на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

залізниця,мелітополь

На тимчасово захоплених територіях Луганщини за майже 10 років окупанти знищили залізницю й не можуть відновити пасажирське сполучення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість колій за період російського панування вийшли з ладу, як і системи диспетчеризації поїздів. Відтак окупаційна адміністрація визнала, що не здатна відновити пасажирський рух залізницею.

Зауважимо, що російська логістична модель армії побудована саме на залізниці. Відтак пошкодження колії негативно впливає на боєздатність ворога", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
после махачкалы, поиск россиянами пассажиров в турбинах самолетов приобрел всероссийский характер...не все двигатели к такому готовы
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11.12.2023 15:35
+1
просто кацапобуряты не в курсе куды корбу запхаты,шоб завести паровоз..
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11.12.2023 15:10
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11.12.2023 15:07 Відповісти
Дивлячись на картинку згадав давнього, так сказати, колегу-сірійця. Йому тишком замінювали тільки но розгвинчений болт на інший абсолютно другого розміру. В рази більший або менший. І він намагався натягнути гайку на 10 на болт з різьбою 24. Чи навпаки. І робив це наполегливо, і не міг зрозуміти чого воно не лізе. А навкруги народ боки рвав. Тупий він був абсолютно.
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11.12.2023 15:20 Відповісти
слово колега, вказує на те, що у вас був колектив...коли стосунки в роботі колективу основані на довірі, то колектив не тільки працездатний, але й успішний...
ваш, похоже, нет такий
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11.12.2023 15:30 Відповісти
Так. Успішним він не був. Бо таких сірійських колег там було декілька. І всі з розумовими відхиленнями в сторону тотальної тупізни.
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11.12.2023 15:33 Відповісти
опісля такого стресу від того сусідства, вже неможливо повернутись до нормального спілкування, як бачимо...
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11.12.2023 15:39 Відповісти
З ким?
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11.12.2023 15:42 Відповісти
2014: У России нет границ.
2024: У России нет яиц.
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11.12.2023 15:07 Відповісти
просто кацапобуряты не в курсе куды корбу запхаты,шоб завести паровоз..
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11.12.2023 15:10 Відповісти
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11.12.2023 15:23 Відповісти
после махачкалы, поиск россиянами пассажиров в турбинах самолетов приобрел всероссийский характер...не все двигатели к такому готовы
показати весь коментар
11.12.2023 15:35 Відповісти
 
 