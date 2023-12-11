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Подруга Зеленського Олена Кравець отримала 27 мільйонів з бюджету на власну програму
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Колишня партнерка президента Зеленського по "Кварталу 95" Олена Кравець отримала з державного бюджету понад 27 мільйонів гривень на створення авторського вечірнього шоу "Тихий вечір", яке виходить на телеканалі "Дім".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тендер Prozorro.
Тендер було оголошено ще 20 січня. Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн.
Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки "сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну Договору на 5 328 000 (п’ять мільйонів триста двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок". Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн.
Топ коментарі
+79 Volodymyr Zolotar
показати весь коментар11.12.2023 15:12
+59 Wild MadDog
показати весь коментар11.12.2023 15:11
+53 Психіатрична Лікарня 2
показати весь коментар11.12.2023 15:13
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Будь ласка, зачекайте...
Починать "революцію" із-за серіалу, теж така собі ідея. Тим паче лідери думок поки не закликають до цього, значить і дійсно - прям користі з цього мало буде.
Але хоч таким, мяким тиском - спробувати боротися. Спочатку треба хоч так.
Тим паче ротом в інтернетах завжди легше гойду ганять, ніж майдани собирать. Тож пока діємо в рамках своіх можливостей ВІдписуємся та хетимо в інтернеті усіх квартальців забажавших державні кошти.
п.с. І донатимо на дрони камікадзе
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001647136046
А дрони..?.а шо дрони.?..а що зимовий одяг...а що військовополонені.....а що лікування поранених і скалічених....... Тут головне, щоб вечір тихий був
грабувати весь народ - це вже політика.»
І ми,українці,знову мовчки це прохаваємо???? Чи пора вже братися за цю зелену банду,люди?????
Деж вони спали цілий рік, всі грощі вже спіжжені. То толку з цього - хіба гівна на вентілятор кинуть. Я то думав це свіжий зашквар, можна поборотись щоб відмінити його.
А то всьо так, "Заднім" чіслом журналісти знайшли. Єх...
Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки "сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну Договору на 5 328 000 (п'ять мільйонів триста двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок". Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3460860
тільки в кінці листопада завершили,тому ніякого іпсо,як то кажуть свіжак.
угу фейк фейк,хреново шукав все там є
27 млн = 1500 дронів
стільки коштує Україні курва Лєнка Кравєц !!!