Жорстоке побиття першокурсників на Львівщині: порушники відраховані та виселені з гуртожитку

Департамент освіти і науки Львівської ОВА відреагував на жорстоке побиття першокурсників студентами старших курсів в одному з гуртожитків регіону та заявив, що категоричного засуджує будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту.

"Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду. Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що згідно зі ст. №55. Закону про освіту - "Права та обов’язки батьків здобувачів освіти" батьки зобов’язані "виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля".

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"На відео, яке було поширено в мережі Інтернет, зафіксовано, як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег. Своєю чергою департамент освіти і науки Львівської ОВА додатково запроваджує низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах", - також зазначається у повідомленні.