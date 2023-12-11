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Жорстоке побиття першокурсників на Львівщині: порушники відраховані та виселені з гуртожитку

Новини Цензор.НЕТ Події

насилие,драка,избиение,кулак,мордобой

Департамент освіти і науки Львівської ОВА відреагував на жорстоке побиття першокурсників студентами старших курсів в одному з гуртожитків регіону та заявив, що категоричного засуджує будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту.

"Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду. Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що згідно зі ст. №55. Закону про освіту - "Права та обов’язки батьків здобувачів освіти" батьки зобов’язані "виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У гуртожитку на Львівщині жорстоко побили першокурсників. Поліція розпочала кримінальне провадження. ВIДЕО

"На відео, яке було поширено в мережі Інтернет, зафіксовано, як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег. Своєю чергою департамент освіти і науки Львівської ОВА додатково запроваджує низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах", - також зазначається у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
А чому лише відрахування? Це злочинці, які повинні сісти за ґрати та сплатити чималу компенсацію потерпілим.
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11.12.2023 15:54
+6
Есть энергия дурная вперед на фронт.
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11.12.2023 15:37
+6
Колись дуже давно підвозив по дорозі з Кременчука незнайому жінку із сусіднього села. І вона розповіла мені історію про покійного свого сина, що його в університеті побив мій земляк (вони з приїзжих і я їх не знаю). А потім пізніше. коли він дуже захворів і зробили знімки голови, лікар спитав її про можливо дорожню аварію, бо видно були наслідки значних пошкоджень. І вона аж тоді згадала про того ідіота, що збирав у першокурсників дань. Тоді рекет був в моді.
Тож мій життєвий досвід заставляє мене гостро реагувати на оце - молодики побилися і їх типу наказали строгою доганою з попередженням. А потім хтось із побитих хворіє довго або швидко вмирає. А ідіота звинувачують у ***********.
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11.12.2023 16:33
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а дэ урочыстэ вручэння дыплому зємлєкопа шостого розряду?
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11.12.2023 15:23 Відповісти
Чушпаны
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11.12.2023 15:24 Відповісти
Хіба в Україні учні ПТУ називаються студенти? Щось я вже загубився з роками.
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11.12.2023 15:24 Відповісти
а де щось сказано було про ПТУ?
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11.12.2023 15:33 Відповісти
Це було сказано в попередніх новинах про цю подію.
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11.12.2023 15:35 Відповісти
Мабуть ви не уважно прочитали статтю, де е посилання: Читайте на "Цензор.НЕТ": У гуртожитку на Львівщині жорстоко побили першокурсників. Поліція розпочала кримінальне провадження. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3460862
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11.12.2023 16:10 Відповісти
Вітаю з переходом на українську
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11.12.2023 19:38 Відповісти
Есть энергия дурная вперед на фронт.
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11.12.2023 15:37 Відповісти
категоричного засуджує будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу

- Миколо! Нащо ти луснув по пиці учаснику освітнього поцесу?
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11.12.2023 15:38 Відповісти
Ніколи не думав що коли вчиться на тракториста ще й дідівщину спробувати треба…. Там цією шарагою не уродженець забайкалля де свято почитають закон АУЄ керує
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11.12.2023 15:41 Відповісти
А чому лише відрахування? Це злочинці, які повинні сісти за ґрати та сплатити чималу компенсацію потерпілим.
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11.12.2023 15:54 Відповісти
Но с моральной стороны, там может и первокурсникам нужно отвесить люлей ... Не зря же на видео присутствуют девки, наверняка их обидели перврокурсные ухари, а девки пожаловались старшекурсникам. Ко всему , старшекурсники дают люлей не всем первокурсникам, а только нескольким и в показательном варианте, мол шо будет, если обидеть девчонок... Нужно обождать результаты расследования, чтобы выяснить причину возникновения конфликта.... Понятно , что с юридической стороны, самосуд - не допустим.
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11.12.2023 16:17 Відповісти
Девки там присутствуют, потому что это алко-шалавы. Нормальные парни и девушки в таких, скажем "кругах", не крутятся...
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11.12.2023 16:21 Відповісти
Пане , не фантазуйте )) Бо ті ,яких б'ють , мабудь на дівчат бояться дивитися . Це діти сором'язливі .
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11.12.2023 16:24 Відповісти
фантазуй не фантазуй... дєвкі повинні скаржитись адміністрації а не своїм йо коханцям.
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11.12.2023 16:24 Відповісти
спробуйте прочитати всю статтю, а не лише заголовок
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11.12.2023 16:18 Відповісти
Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Джерело: https://censor.net/ua/n3460862
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11.12.2023 19:35 Відповісти
Вони мали бути одразу затримані і чекати на суд за ґратами, як небезпечні особи здатні чинити тиск на жертв та свідків.
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11.12.2023 21:31 Відповісти
Стоп, стоп, стоп... А як щодо Карного Кодексу України? Там що, нічого про такі дії не написано?!
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11.12.2023 16:09 Відповісти
понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції
Джерело: https://censor.net/ua/n3460862
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11.12.2023 19:39 Відповісти
Колись дуже давно підвозив по дорозі з Кременчука незнайому жінку із сусіднього села. І вона розповіла мені історію про покійного свого сина, що його в університеті побив мій земляк (вони з приїзжих і я їх не знаю). А потім пізніше. коли він дуже захворів і зробили знімки голови, лікар спитав її про можливо дорожню аварію, бо видно були наслідки значних пошкоджень. І вона аж тоді згадала про того ідіота, що збирав у першокурсників дань. Тоді рекет був в моді.
Тож мій життєвий досвід заставляє мене гостро реагувати на оце - молодики побилися і їх типу наказали строгою доганою з попередженням. А потім хтось із побитих хворіє довго або швидко вмирає. А ідіота звинувачують у ***********.
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11.12.2023 16:33 Відповісти
У батьків таких дітей-гопників як правило виявляється алкоголізм, наркоманія і обов'язково туга за радянським минулим та мрії про срускій мір
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11.12.2023 16:56 Відповісти
Ірландець мені розповів історію, що після пабу вони з дружиною поверталися додому і на вулиці з сусіднього пабу до них причепився пʼяний і почав лізти бити цього чоловіка, той дав йому стусана,той забіяка впав. Все б нічого і кінець історії, от тільки забіяка впав і вдарився, набив гематому і набряк. Так от, ірландець, що штурхнув пʼяного забіяку прилип на 15 тисяч евро штрафу і це він вважає йому пощастило, бо якби дійшло до суду то там компенсації 50тис плюс. А у нас побили дітей вважай в учбовому закладі і ***** відрахували… як мінімум ********* з нанесенням тілесних має бути.
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11.12.2023 17:11 Відповісти
Молодці, що відреагували миттєво!
Тепер залишилося Департаментові освіти і науки Львівської ОВА навчитися грамотно писати слово "неприйнятним"
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11.12.2023 18:22 Відповісти
 
 