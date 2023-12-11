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кордон (3113) Польща (5176) блокування (346)

Протест польських перевізників на першому КПП розігнав очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава, - Interia

Новини Цензор.НЕТ Події

кордон,польща

Очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати перевізників, які блокували пункт пропуску на кордоні з Україною. Він не хоче, щоб жителі гміни втрачали роботу.

Про це повідомляє портал Interia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

Також читайте: Партія фур залізницею прибула до Польщі. ВIДЕО

Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити далі.

У коментарі "Українській правді" Державна прикордонна служба України підтвердила розблокування пункту пропуску.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Читайте також: Держприкордонслужба про блокування кордону з Польщею: Ситуація майже незмінна, в черзі близько 3,5 тис. вантажівок

Як повідомлялося раніше, віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+85
Значить очільник якоїсь гміни може навести лад,а очільник Польщі ні?
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11.12.2023 15:32
+55
"...а потом вернулась жена лесника и разогнала всех к ё...ной матери!" (с)
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11.12.2023 15:34
+51
Це як осиновий кілок у дупу Зеленського, Європейської Раді та Уряду Польши:
Місцевий СамоУрядовець (яких дуже НЕ ******* всі можновладці) за 15 хвилин вирішив питання, яке вони не могли вирішити на протязі декількох місяців...
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11.12.2023 15:36
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Лёд тронулся, господа, присяжные заседатели!(с)
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11.12.2023 15:30 Відповісти
Ага , потріскав. Тому що Моравецькому (і який стояв за блокуванням) на посту ПМ Польщі зосталося всього-нічого, а новий ПМ буде пов'язаний із Шимоном Головнею, який до України (принаймні підтримки нас під час війни) відноситься набагато краще.
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11.12.2023 16:30 Відповісти
- ... Продовжив роботу з розблокування решти пунктів пропуску...!
&обані клоуни(зелені)
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11.12.2023 15:31 Відповісти
не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR

Це, ск, відповідь тим що розказували що військові вантажі йдуть без затримок...
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11.12.2023 15:42 Відповісти
Не обов'язково військові вантажі. Там на кордоні в очікуванні пальне, хімія, певні матеріали, у т.ч., виготовлені з пластику, перелік величезний.
А на рахунок військових вантажів Ви теж праві.
На кордоні застрягла велика кількість спорядження, амуніції, зимового спорядження, та сама термобілизна, тактичне зимове взуття, складові та замінники до техніки, цивільних дронів, акумалятори, запчастини до позашляховків, навіть звичайні розхідники, яке було замовлено ще до холодів та "зависло", бо не підпадає під ознаки "військових"
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11.12.2023 15:55 Відповісти
То зрозуміло. Заблоковано було все - і військове і цивільне.
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11.12.2023 16:01 Відповісти
Плюс мабуть ще одна причина: Бельгія, Нідерланди, Австрія і Італія вчора закликали ЄС не надавати ліцензії, дозвола польським перевізникам по ЄС, за блокування нашого кордону?!
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11.12.2023 16:48 Відповісти
ЗЕкоМанда була б сама не своя аби не видали за "своє досягнення " й не про піарились на цьому.
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11.12.2023 15:59 Відповісти
клоунада за яку дорого заплачено
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11.12.2023 15:31 Відповісти
Тому позови на відшкодування збитків повинні бути обов'язково!
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11.12.2023 15:44 Відповісти
Ти що не знаєш головне правило цього світу? Всім винні тільки українці, Еуропейчики святі, так треба було, в них був план, і знову ж таки дивись п.1 => ми всі винні
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11.12.2023 16:01 Відповісти
Значить очільник якоїсь гміни може навести лад,а очільник Польщі ні?
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11.12.2023 15:32 Відповісти
Скоро вже "бувший очільник", оскільки, як кажуть самі поляки: Morawiecki est do dupi
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11.12.2023 15:44 Відповісти
Правильно кажуть.
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11.12.2023 16:38 Відповісти
Morawiecki est do dupi
*****

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11.12.2023 18:20 Відповісти
До каземату муравецького за диверсію з рашистами
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12.12.2023 01:48 Відповісти
МОЖЕ і ХОЧЕ - різні речі. Навести лад могли там десятки посадовців - від місцевої влади (поліція, прокуратура, адміністрації) до державної влади (спецслужби, прокуратура, поліція, виконавча влада).

Але в них там тотальна політична боротьба. І "зачепити" цих "протестувальників" (яких організувала фактично одна фірма-перевізник) - це означало "зачепити" ПіС-івців. Які, формально, виграли парламентські вибори.
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11.12.2023 18:20 Відповісти
ви не праві...як же така подія без зелених вошей..
міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску (с)
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11.12.2023 18:23 Відповісти
карочє,кремлядсіє в бубєн отримувати зовсім не готові...
треба два місяці,щоб сцикунів вивести на чисту воду..
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11.12.2023 15:34 Відповісти
"...а потом вернулась жена лесника и разогнала всех к ё...ной матери!" (с)
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11.12.2023 15:34 Відповісти
Щира подяка нормальним полякам-сусідам
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11.12.2023 15:34 Відповісти
за що подяка? Мотив там втрата грошей, а не допомога Україні.
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11.12.2023 15:43 Відповісти
Наш мотив - вантаж у фурах, який чекають на фронті.
Тому - подяка за результат, а мотив - не цікавий. Головне, щоби доїхало
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11.12.2023 15:45 Відповісти
Ну дякуйте.
Тільки не забувайте що якраз оцей очільник гімни видав дозвіл на блокування...
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11.12.2023 15:58 Відповісти
Він свою дупу рятує. Як тільки дізнався, що ввечері парламент призначить Дональда Туска прем'єром то зразу набрався сміливості. А чого місяць не розганяв?
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11.12.2023 21:56 Відповісти
І не треба ні яких високих перемовин. Вийшов очільник гімни, і край страйку.
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11.12.2023 15:36 Відповісти
гміна це не те, що ви написали...
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11.12.2023 15:37 Відповісти
Слава Богу, що Ви розумний))
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11.12.2023 15:40 Відповісти
ну нарешті з'явились хоч одна притомна людина...
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11.12.2023 15:36 Відповісти
Це як осиновий кілок у дупу Зеленського, Європейської Раді та Уряду Польши:
Місцевий СамоУрядовець (яких дуже НЕ ******* всі можновладці) за 15 хвилин вирішив питання, яке вони не могли вирішити на протязі декількох місяців...
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11.12.2023 15:36 Відповісти
як це без зедупи?

міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску(с)
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11.12.2023 18:26 Відповісти
А що таке "гміна" та "війт"? Вперше таке чую.
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11.12.2023 15:37 Відповісти
отг, і голова отг, на українські мірки
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11.12.2023 15:46 Відповісти
Гугл знає майже все.
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11.12.2023 15:46 Відповісти
у вас на Рашці такого немає?
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11.12.2023 16:20 Відповісти
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11.12.2023 15:37 Відповісти
а тупі уральські цигани тепер хочуть блокувати перехід на Чоп. Якщо запрацюють всі польські переходи, то той мадярський нах. нікому не буде потрібен.
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11.12.2023 15:41 Відповісти
Слідопити відкопали в лісі щоденник партизана. На знищених часом сторінках вдалося прочитати наступне:
- День перший: німці вигнали нас з лісу!
- День другий: ми вигнали німців з лісу!
- День третій: прийшов лісник і вигнав з лісу нас та німців…
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11.12.2023 15:43 Відповісти
Потім прийшла жінка лісника і всі отримали ...
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11.12.2023 22:31 Відповісти
Красава!
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11.12.2023 15:44 Відповісти
А шо ? Так можна було ???
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11.12.2023 15:49 Відповісти
Найвпливовішою людиною Польщі та України виявився пан Войцех. 🤣
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11.12.2023 15:50 Відповісти
Пану Войцеху виявилось начхати на гроші ************ та на політичні чвари в їхньому сеймі.
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11.12.2023 18:22 Відповісти
Коротко і ясно :15 хвилин і вйо
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11.12.2023 15:50 Відповісти
Усе закінчилося, як у бородатому анекдоті: прийшов лісник (у цьому випадку - вуйт) і всіх розігнав.
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11.12.2023 15:51 Відповісти
а що так можна було?
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11.12.2023 15:51 Відповісти
Ось з ким перемовини потрібно було вісти. Його ім'я Войцех Сава.
Запам'ятайте це на майбутнє. Мало лі що.
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11.12.2023 15:51 Відповісти
голова сільради крутіше за президента країни . може наступний президент ?
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11.12.2023 15:53 Відповісти
бо через пару днів прийде пан Туск.. хто розумніший - вже домовляється з новою владою
нічого нового, політика - брудне лайно по всьому світу. просто наші політики його ще й їдять.
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11.12.2023 15:55 Відповісти
Але вуйт був такий сміливий, бо прокатали Моравєцкого і ще нині прем'єром стане Туск.
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11.12.2023 15:55 Відповісти
15 хвилин вистачило, да ?
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11.12.2023 15:57 Відповісти
Сьогодні сейм повинен голосувати за нового прем'єра Польщі , за Туска тобто . Місцеві влада мабуть не хоче починати псувати відносини з центральною - з першого ж дня .
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11.12.2023 15:59 Відповісти
Це і спочатку було зрозуміло - що втрати будуть з обох боків. Цікаво, а зеленский, персонально, щось робив у цьому напрямку - ну там підзвонити Дуді, поспілкуватись....
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11.12.2023 15:59 Відповісти
Zелене мурло із своєю "кулєбякою" місяць нічого не робили, а тут вийшов яийсь війт і розігнав ***** тих довбойобів. Отак і требі робити!
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11.12.2023 16:06 Відповісти
Государственной машине никто не может противостоять
Даже мафия
А если мафия существует
Значит государство с ней в доле...
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11.12.2023 16:08 Відповісти
А,чому так довго думав ?
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11.12.2023 16:11 Відповісти
Опа, виявляється вистачило попередження, що дадуть п*зди. От українці наїжджають на владу будь-яких часів за неспроможність в багатьох питаннях. Але ви подивіться які бездарі в керівництві Польщі, місяць нічого не могли. Вирішив один дядько з місцевої влади. За 15 хвилин.
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11.12.2023 16:11 Відповісти
Не - не могли , а - не хотіли . ! Дуда при бажанні - розігнав би тих блокувальників за одну хвилину , достатньо тільки було б підняти телефонну слухавку . Але бажання в нього було протилежне .
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11.12.2023 16:19 Відповісти
Спочатку німці загнали партизанів у ліс
Потім партизани загнали німців у село
Коли це стало "системою" - прийшов лісник і всіх "порозганяв по норах"
"Цирк на дроті" "Голова сільради" навів порядок там… де "жувала соплі" влада цілої держави! Це - не ГАНЬБА?
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11.12.2023 16:25 Відповісти
Це не ганьба, це ганебна політика ганебних популістів-політиканів.
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11.12.2023 16:37 Відповісти
Шкода, що так довго тягнули і відразу це не припинили за 15 хвилин((((
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11.12.2023 16:38 Відповісти
Як все просто насправді.
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11.12.2023 16:41 Відповісти
Та скільки можна нести хрінь?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.

Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.

Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання"
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11.12.2023 16:49 Відповісти
Мені цікаво, Олександр, за кого ви голосували на президентських виборах-2019?
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11.12.2023 17:17 Відповісти
Проти обох "кандидатів" - зіпсував бюлетень (а раніше такий варіант у бюлетенях був, але прибрали бо, мабуть, тоді б він вигравав усі вибори )
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14.12.2023 09:16 Відповісти
виявляєтсья, одни якийсь Войцех Сава може припинити багатотижневу блокаду кордону
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11.12.2023 16:58 Відповісти
Це ж прикордонна гміна. І очолює її не будь-хто. В панства там контрабас гниє, який по ціні геть перевищує ******* подачки. Тому до pracija.
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11.12.2023 17:14 Відповісти
Это :кооператив, сообщество, общинное поселение, кибуц, деревня. В каждой стране называюt по своему.
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11.12.2023 17:23 Відповісти
і у кожного сообщества кусочек держкордону(мааааленький, але свій)
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11.12.2023 18:32 Відповісти
Не польскіми рагулями підтерли сраку і викинули так само як в маріупалє лісічанскє данецке ггг От вам і саюз гггг нєподьская рагульня👍👍👍👍
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11.12.2023 17:25 Відповісти
И нашелся отважный и бравый МЕР поселения.Решил за 1 час и дал 15 мин на исполнение.
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11.12.2023 17:26 Відповісти
Може і в Україні прийде якийсь Голова громади, скаже, - Хватить, баста! -
та прожене все зелене шапіто?
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11.12.2023 17:37 Відповісти
Матрос Желєзняк?.
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11.12.2023 17:43 Відповісти
Очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава
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11.12.2023 17:45 Відповісти
Туск завтра/післязавтра стане премєром, він вже давно сказав, що розжине цих дибілів в перший же день. Вони знають що їх будуть гнати сцяними ганчірками.
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11.12.2023 17:45 Відповісти
на всю Польщу знайшовся один розумний дядько.
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11.12.2023 18:23 Відповісти
Прийшов лісник і всіх розігнав...
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11.12.2023 18:28 Відповісти
это точно европейская страна? больше похоже на зимбабве. Цирк собачий
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11.12.2023 22:50 Відповісти
Пан Дуда,їдьте в гміну і вчіться працювати.
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12.12.2023 01:33 Відповісти
 
 