Протест польських перевізників на першому КПП розігнав очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава, - Interia
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Очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати перевізників, які блокували пункт пропуску на кордоні з Україною. Він не хоче, щоб жителі гміни втрачали роботу.
Про це повідомляє портал Interia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.
"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.
Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити далі.
У коментарі "Українській правді" Державна прикордонна служба України підтвердила розблокування пункту пропуску.
"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Як повідомлялося раніше, віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску.
Будь ласка, зачекайте...
&обані клоуни(зелені)
Це, ск, відповідь тим що розказували що військові вантажі йдуть без затримок...
А на рахунок військових вантажів Ви теж праві.
На кордоні застрягла велика кількість спорядження, амуніції, зимового спорядження, та сама термобілизна, тактичне зимове взуття, складові та замінники до техніки, цивільних дронів, акумалятори, запчастини до позашляховків, навіть звичайні розхідники, яке було замовлено ще до холодів та "зависло", бо не підпадає під ознаки "військових"
*****
Але в них там тотальна політична боротьба. І "зачепити" цих "протестувальників" (яких організувала фактично одна фірма-перевізник) - це означало "зачепити" ПіС-івців. Які, формально, виграли парламентські вибори.
міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску (с)
треба два місяці,щоб сцикунів вивести на чисту воду..
Тому - подяка за результат, а мотив - не цікавий. Головне, щоби доїхало
Тільки не забувайте що якраз оцей очільник гімни видав дозвіл на блокування...
Місцевий СамоУрядовець (яких дуже НЕ ******* всі можновладці) за 15 хвилин вирішив питання, яке вони не могли вирішити на протязі декількох місяців...
міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску(с)
- День перший: німці вигнали нас з лісу!
- День другий: ми вигнали німців з лісу!
- День третій: прийшов лісник і вигнав з лісу нас та німців…
Запам'ятайте це на майбутнє. Мало лі що.
нічого нового, політика - брудне лайно по всьому світу. просто наші політики його ще й їдять.
Даже мафия
А если мафия существует
Значит государство с ней в доле...
Потім партизани загнали німців у село
Коли це стало "системою" - прийшов лісник і всіх "порозганяв по норах"
"Цирк на дроті" "Голова сільради" навів порядок там… де "жувала соплі" влада цілої держави! Це - не ГАНЬБА?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.
Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.
Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання"
та прожене все зелене шапіто?