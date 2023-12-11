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Єврокомісія підготувала пропозицію щодо використання податку на доходи від заморожених активів РФ, - єврокомісар Мамер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс,єк,єврокомісія

У вівторок, 12 грудня, Європейська комісія схвалить пропозицію щодо законопроєкту про використання оподаткування доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Колегія затвердить пропозицію комісії та високого представника (ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля - ред.) про іммобілізацію доходів від активів Центрального банку Росії", - зазначив прессекретар на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Раніше європейські ЗМІ повідомляли, що 12 грудня Єврокомісія може представити пропозицію щодо використання податку на прибуток із заморожених коштів РФ.

У разі затвердження пропозицію розглянуть глави держав і урядів країн ЄС на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.

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Налог на доход это лучше чем никуя, а сам доход почему нельзя направить нам? Хотя бы доход, если замороженный капитал не трогаете могли бы передать.
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11.12.2023 16:41 Відповісти
1. Довго. Збитки Україні завдае параша що дня. А платити не хоче. Тому той капітал що е в ЕС потрібен кожен день працювати на компенсацію збитків України.

2. Чому тільки мова іде про налог на доход?
Це ж копійки!
Кого ви захищаєте? Націстів єрефіі? Агрессора?

Мова повинна зараз йти про всі « основні заморожені» капітали рф, а не відсотки з відсотків.
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11.12.2023 16:51 Відповісти
Этих капиталов нет. В сундуках подвалов банков они не лежат.
Работают в "больной" экономике Европы. Передать их Украине это изъять из экономики Европы.
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11.12.2023 18:12 Відповісти
А Ви на форумі Цензора задаєте ці запитання Єврокомісії ?
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11.12.2023 18:12 Відповісти
 
 