В окупованому Криму виник дефіцит пального, запасів вистачає на 9-15 днів, - ЦНС
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У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива через великі витрати та обмежену логістику через міст.
Про це повідомив Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЦНС, причиною дефіциту є великі витрати та обмежена логістика через міст.
"Запасів пального вистачає на 9-15 днів, що змушує місцеву окупаційну адміністрацію бити на сполох. При цьому паливо першочергово виділяють на потреби ЗС РФ, відтак цивільне населення відчуває дефіцит уже зараз", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Павло ШОвте
показати весь коментар11.12.2023 17:06
+14 Desar
показати весь коментар11.12.2023 17:06
+14 Павло ШОвте
показати весь коментар11.12.2023 17:17
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Будь ласка, зачекайте...
але чомусь не пуляють
хоча партнери не забороняють бити їх ракетами по території України
ставка не дає добро
а хто не дає добро ставці
а догадайтесь з двох разів.
і оба раза будуть правильні
Але Україна має цей міст побити так щоб він не підлягав відновленню, ось тоді в Криму будуть проблеми ще складніші
а ***** не одобрямс такі дії
Далее авто, по заправкам.
Вчора подивився фільм " 20 днів в Маріуполі" і просто плакав...
І якась **** в коментарях під фільмом написала
- а нам в Алчєвське путін 80 лифтов паставил 🤦
****** гниди живуть в ордло, куйло їхній дім зруйнувало і вбило десятки тисяч цивільних, а воно ліфту радіє - мразота.
У кацапов еще столько бала, что они эти проблемы решат...к нашему сожалению.