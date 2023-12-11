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Зеленський (17463) США (14488) Сенат США (419)

Зеленський у США виступить перед сенаторами й зустрінеться зі спікером Палати представників Джонсоном, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Події

зеленський

Володимир Зеленський під час візиту до США 11-12 грудня зустрінеться з представниками Конгресу, де розглядається пакет додаткового фінансування для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США, повідомив представник верхньої палати Конгресу.

Крім того, речник спікера Палати представників Майка Джонсона Радж Шах підтвердив, що той зустрінеться з президентом України.

За даними Bloomberg, Зеленський у Вашингтоні також розраховує зустрітися з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на 15,6 мільярда доларів.

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Топ коментарі
+20
Було б дорічно привезти у Штати якійсь подарунок на кшталт "Беня у клітці в кайданках зі страпоном".
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11.12.2023 17:18
+12
После прошлого кидка он должен не только выступить, но еще и станцевать и спеть!
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11.12.2023 17:20
+12
Тільки до роялю його не можна підпускати!
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11.12.2023 17:23
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...хоч би задню не дав...
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11.12.2023 17:14 Відповісти
Це про що?Яку задню?
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11.12.2023 17:17 Відповісти
нещодавно відмовився виступати по відео зв'язку....
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html
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11.12.2023 17:18 Відповісти
А Ви про це...Не дасть,куди вже давати)))Все нормально буде,бабло дадуть.Факт.Ми просто не взнаем на яких умовах. Але експерти,вже давно описали про цю допомогу......Але голови цих знаючих людей,по марахфону не покажуть)))
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11.12.2023 17:25 Відповісти
які експерти? де описали?)))
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11.12.2023 17:47 Відповісти
ну я, напрімєр описав.

в ворді і описав.
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11.12.2023 19:43 Відповісти
Шановні Українці. Зробіть, будь ласка, збір коштів і купіть своєму президенту піджака. Бо приходити в сенат чужої країни в футболці та кедах то є порушення етикету і проява образливої зневаги до цієї країни.
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11.12.2023 19:02 Відповісти
Було б дорічно привезти у Штати якійсь подарунок на кшталт "Беня у клітці в кайданках зі страпоном".
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11.12.2023 17:18 Відповісти
Ага і Бєня покаже його справку з аналізами і валютні рахунки в офшорах....
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11.12.2023 17:41 Відповісти
Після чого Чмо сам себе відстрапонить)
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11.12.2023 22:57 Відповісти
После прошлого кидка он должен не только выступить, но еще и станцевать и спеть!
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11.12.2023 17:20 Відповісти
Тільки до роялю його не можна підпускати!
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11.12.2023 17:23 Відповісти
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11.12.2023 19:45 Відповісти
Краще би зустрівся з електричним стільцем
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11.12.2023 17:20 Відповісти
то єрмака звільниш?
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11.12.2023 17:20 Відповісти
Головне, щоб не пробував щось лепетати без телесуфлера.
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11.12.2023 17:22 Відповісти
А якщо будуть ставити запитання? Що робити?
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11.12.2023 17:42 Відповісти
В вухо мікрофона , і нехай повторює . Але зелені тупі, мабудь до такого не додумалися .
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11.12.2023 18:03 Відповісти
С первого раза наш президент не понимает
Нужно непременно дать по жопе,
Чтобы понял
Мне жопу президента не жалко
Мне мою Украину жалко
Которая страдает от непробиваемой и необучаемой жопы президента
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11.12.2023 17:24 Відповісти
Так бить надо не по жопе, а в рыло. Ногами в берцах.
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11.12.2023 18:05 Відповісти
Жопа и так понятно. Но когда небритая жопа в шортах... И это оно только приехало в США...
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11.12.2023 17:29 Відповісти
Тоді зрозуміло - чому поїздку Порошенко та його зустрічі так завзято зірвали...
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11.12.2023 17:32 Відповісти
После аргентинской инаугурации запасов кокса энергии хватит дней на 10.
Можно и на Луну успеть слетать, не только в Штаты.
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11.12.2023 17:36 Відповісти
Нагадить.
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11.12.2023 17:37 Відповісти
Виступить воно... Зніміть йому прищепку з носа !...
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11.12.2023 17:40 Відповісти
Давай Зєля, смали!
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11.12.2023 17:42 Відповісти
Что это зеленое ничтожество может сделать для Украины, кроме вреда???
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11.12.2023 17:51 Відповісти
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11.12.2023 18:04 Відповісти
Ну i що? В пiдсумку воно все одно працюэ на х..йла. Не одне так iнше зробить, щоб нашкодити якомога бiльше.
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11.12.2023 18:10 Відповісти
Мовчу вже про те, що зiбрав шоблу з 46 ублюдкiв i поiхали розважатися за наш рахунок.
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11.12.2023 18:12 Відповісти
Зате на Майдані Незалежності вперше в історії України за всі часи встановили потворну девятисвічкову ханукальну менору. Шалом, придурки...
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11.12.2023 19:05 Відповісти
Дивіться на це страхопудало https://tsn.ua/exclusive/nayvischu-v-********-menoru-vstanovili-u-kiyevi-na-maydani-nezalezhnosti-ne-minulosya-bez-incidentu-1920136.html
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11.12.2023 19:08 Відповісти
Це як символ влади над поневоленими? Чому він її собі в жОПі не поставив?
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12.12.2023 01:25 Відповісти
Там теж поставив.
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12.12.2023 09:45 Відповісти
А Тарас, це той що був довіреною особою Янека в 2005? Коли вже всі його почали чуратис
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11.12.2023 20:10 Відповісти
Василь Рибников

Безуглу боїться сам прутін

)
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11.12.2023 21:16 Відповісти
Гастролёр, .ля!
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11.12.2023 17:57 Відповісти
Цеж треба бути таким конченим, спочатку їде дружбан Дєрьмак, аби підготувати ґрунт "піти на дно", а вже потім Зедурень. *******, це тобі не на роялі ковбасити.
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11.12.2023 18:14 Відповісти
Мусять цю зелену ляльку показувати перед Президентом США, щоб хоч якось все це виглядало на політику, а ми на нормальних.
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11.12.2023 18:18 Відповісти
Пісюніст хренов!!! Треба міняти допомогу на дерьмака і татарова!!! Вигребе віслюк від амерекосів!!!
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11.12.2023 18:40 Відповісти
На днях цей гундосий "янелох-боневтік" запалював менору, хоча за Конституцією держава та всі її інститути відділені від релігії, тим більше релігії етнічної меншини яка нараховує 20 тисяч осіб в 40 мільйонній країні. І тут, БАБАХ, на Майдані Незалежності за державний рахунок вперше в історії України встановлюють страшну і гігантську ханукальну менору. Що за ***** відбувається? Яка мета цього встановлення? Що зе-слуги хочуть сказати українцям? ... Це девятипальцева дуля дурним хохлам які проголосували за жида в президенти. Це шабаш...
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11.12.2023 19:00 Відповісти
Який хоробрий. І рашистської ІПСи не боїться, даремно Пороха так оберігав від неї, що у США не випустив !
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11.12.2023 19:46 Відповісти
Переоденьте его.
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11.12.2023 20:22 Відповісти
Знов буде:

"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
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11.12.2023 21:22 Відповісти
 
 