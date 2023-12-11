Зеленський у США виступить перед сенаторами й зустрінеться зі спікером Палати представників Джонсоном, - Bloomberg
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Володимир Зеленський під час візиту до США 11-12 грудня зустрінеться з представниками Конгресу, де розглядається пакет додаткового фінансування для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
У вівторок, 12 грудня, Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США, повідомив представник верхньої палати Конгресу.
Крім того, речник спікера Палати представників Майка Джонсона Радж Шах підтвердив, що той зустрінеться з президентом України.
За даними Bloomberg, Зеленський у Вашингтоні також розраховує зустрітися з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на 15,6 мільярда доларів.
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https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-v-ostannyu-mit-vidmovivsya-vid-uchasti-v-sekretnomu-brifingu-dlya-senatoriv-ssha-12475983.html
в ворді і описав.
Нужно непременно дать по жопе,
Чтобы понял
Мне жопу президента не жалко
Мне мою Украину жалко
Которая страдает от непробиваемой и необучаемой жопы президента
коксаэнергии хватит дней на 10.
Можно и на Луну успеть слетать, не только в Штаты.
Безуглу боїться сам прутін
)
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."