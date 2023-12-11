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Азербайджан (607) Кулеба Дмитро (3175) Формула миру (51)

Кулеба і глава МЗС Азербайджану Байрамов обговорили Формулу миру й двосторонню співпрацю

Новини Цензор.НЕТ Події

дмитро,кулеба,байрамов,джейхун

Міністри закордонних справ України й Азербайджану Дмитро Кулеба та Джейхун Байрамов у Брюсселі провели зустріч, на якій обговорили Формулу миру та двосторонню співпрацю.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Було приємно зустрітися з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, щоб обговорити Формулу миру Зеленського та нашу двосторонню співпрацю. Я підтвердив підтримку Україною територіальної цілісності Азербайджану в його міжнародно визнаних кордонах, а також ініціатив щодо розвитку регіонального співробітництва на просторі між Каспійським і Чорним морями", – написав Кулеба.

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Автор: Наталя Джума
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як ви вже заграли своєю формуло. Єдина формула миру це вступ до НАТО.
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11.12.2023 18:15 Відповісти
Харашо ниньки у Брюсселі...
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11.12.2023 18:24 Відповісти
Здається, що коли якийсь представник України не привезе із поїздки "обговорив Формулу миру Зеленського", то кранти його карєрі...
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11.12.2023 18:30 Відповісти
А влада Азербайджану може якимось чином вплинути на Путіна? Клоуни
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11.12.2023 18:31 Відповісти
Може. Жене озброєння і підсанкційні товари подвійного призначення через свою територію в рашу. Але кулєбяка соромиться про це сказати візаві...
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11.12.2023 19:17 Відповісти
Вєсті с болот:

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11.12.2023 18:32 Відповісти
І цей цап вонючий в щиблетах за 1500 евро збирався з москалями воювати лопатою ?
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11.12.2023 18:54 Відповісти
А чому професійний дипломат не поїхав до Аргентини та США? А замість нього всюди сунеться жирний завгосп . ?
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11.12.2023 19:47 Відповісти
 
 