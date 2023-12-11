На війні загинув один із творців легендарних фільмів "Захар Беркут" та "Кіборги" Руслан Володін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
11 грудня стало відомо про загибель працівника кіноіндустрії Руслана Володіна з позивним "Космос".
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно, передає Цензор.НЕТ.
Як саме він загинув і на якому напрямку це сталося - невідомо. Також поки не повідомляється дата і місце похорону.
Відомо, що Руслан Володін був творцем таких фільмів і серіалів як "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інших.
"28 лютого 2022-го як доброволець мобілізувався до лав ЗСУ. Дослужився до звання лейтенанта, був командиром роти вогневої підтримки 205-го батальйону.
Про загиблого колегу написав на своїй фейсбук-сторінці режисер українського детективного серіалу "Нюхач" Артем Литвиненко.
"Русік..... Не можу це усвідомити....... Перебирав фото - і майже на всіх ти працюєш. В найважчі зміни, з овертаймом та недосипами - ти завжди посміхаєшся, завжди в доброму гуморі. Справжній профі, надійний і "свій", тебе любили і поважали всі. Ти пішов добровольцем в перші ж дні. Не міг по-іншому. В цьому весь ти. Війна, клята росія, забирає в нас кращих...", - зазначають у Детектор Медіа.
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
І за те, яким ти був!
Спочивай з миром.
Хай Українська земля буде тобі пухом!
****** *******, де укріплена і ешелонована лінія оборони 😡 Майже 2 роки від повномасштабного вторгнення, чому із за ваших пройобів уже загинули десятки тисяч і далі гинуть, гниди зелені 😡😡
Характерні риси кацапських тролів-орків:
1. Дають дибільні ніки і логіни
2. Обовязково виступають під прапорцями союзників України ( французький , британський, польський , американський , канадський і тд)
3. Постійна тема зе, асфальту , якогось розкрадання , зради і тд і тп
4. Пишуть неграмотно в 90% випадків
5. Лайки ставлять свої ж знайомі тролі під тими ж прапорцями
6. Чувак чому писанина троляча іде тіпа з Канади , але згадується про якесь 60т місто
7. Чому не на фронті ( а типу в Канаді)
P.S. От вас якраз гнид і нелюдів і видно як на долоні
По перше подивися з якого я року на цензорів.
По друге я дійсно в Канаді, привіт тобі з Едмонтона, це місто мільйонник, хочеш загугли.
На рахунок чому не у війську , виїхав ще повномасштабного вторгнення не від хорошого життя.
Тим паче я комісований: маю опущену нирку і пролапс мітрального клапана
( клапан у серці не повністю закривається ).
Уже неодноразово на мене нападали чому ти не служиж і т.д🤦🤦🤦