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Новини Війна в Україні
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На війні загинув один із творців легендарних фільмів "Захар Беркут" та "Кіборги" Руслан Володін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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11 грудня стало відомо про загибель працівника кіноіндустрії Руслана Володіна з позивним "Космос".

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно, передає Цензор.НЕТ.

Як саме він загинув і на якому напрямку це сталося - невідомо. Також поки не повідомляється дата і місце похорону.

Відомо, що Руслан Володін був творцем таких фільмів і серіалів як "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інших.

"28 лютого 2022-го як доброволець мобілізувався до лав ЗСУ. Дослужився до звання лейтенанта, був командиром роти вогневої підтримки 205-го батальйону.

Про загиблого колегу написав на своїй фейсбук-сторінці режисер українського детективного серіалу "Нюхач" Артем Литвиненко.

"Русік..... Не можу це усвідомити....... Перебирав фото - і майже на всіх ти працюєш. В найважчі зміни, з овертаймом та недосипами - ти завжди посміхаєшся, завжди в доброму гуморі. Справжній профі, надійний і "свій", тебе любили і поважали всі. Ти пішов добровольцем в перші ж дні. Не міг по-іншому. В цьому весь ти. Війна, клята росія, забирає в нас кращих...", - зазначають у Детектор Медіа.

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Топ коментарі
+28
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.12.2023 18:28
+15
С.У.М.
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11.12.2023 18:33
+10
Слава герою! Ти вічно будеш в історії України!!!
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11.12.2023 19:06
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.12.2023 18:28 Відповісти
С.У.М.
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11.12.2023 18:33 Відповісти
😩🥺🙏🇺🇦
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11.12.2023 18:44 Відповісти
Дякую тобі за те, що ти був.

І за те, яким ти був!

Спочивай з миром.

Хай Українська земля буде тобі пухом!
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11.12.2023 18:52 Відповісти
Слава герою! Ти вічно будеш в історії України!!!
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11.12.2023 19:06 Відповісти
Це уже третій за останні дні з кіно. А тим часом подруги зе тільки кошти на безбідність отримують. Вічна Пам'ять Герою. Твої фільми навіки
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11.12.2023 19:06 Відповісти
НИЩАТЬ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ
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11.12.2023 19:19 Відповісти
Если столько известных за последние дни, то обычных людей вообще бе счета.
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11.12.2023 19:34 Відповісти
Пішов обмін людьми - а в такій війні ми програєм причому не війну а націю, етнос і і просто знищимось повністю
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11.12.2023 19:52 Відповісти
В моєму рідному місті з населенням 60 000 останні 2 місяці похорон за похороном військових 🤬
****** *******, де укріплена і ешелонована лінія оборони 😡 Майже 2 роки від повномасштабного вторгнення, чому із за ваших пройобів уже загинули десятки тисяч і далі гинуть, гниди зелені 😡😡
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11.12.2023 20:32 Відповісти
Ви якого віку? То може потрібно цивільним думати про майбутнє України в рядах ЗСУ? Тоді і цвинтарі не будуть такими рясними
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11.12.2023 21:49 Відповісти
Відповідаю : чувак ти кацапський троль , завдання якого розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
Характерні риси кацапських тролів-орків:
1. Дають дибільні ніки і логіни
2. Обовязково виступають під прапорцями союзників України ( французький , британський, польський , американський , канадський і тд)
3. Постійна тема зе, асфальту , якогось розкрадання , зради і тд і тп
4. Пишуть неграмотно в 90% випадків
5. Лайки ставлять свої ж знайомі тролі під тими ж прапорцями
6. Чувак чому писанина троляча іде тіпа з Канади , але згадується про якесь 60т місто
7. Чому не на фронті ( а типу в Канаді)
P.S. От вас якраз гнид і нелюдів і видно як на долоні
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11.12.2023 21:50 Відповісти
У вас методичка подоляка, бо 3 пункт є правдою, 4 то самі пишіть грамотно і 7,то це питання військових, що підтримувати ЗСУ і бути в ЗСУ це різні речі.
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11.12.2023 21:56 Відповісти
Ого, прикольно, я троль.😅😅😅
По перше подивися з якого я року на цензорів.
По друге я дійсно в Канаді, привіт тобі з Едмонтона, це місто мільйонник, хочеш загугли.
На рахунок чому не у війську , виїхав ще повномасштабного вторгнення не від хорошого життя.
Тим паче я комісований: маю опущену нирку і пролапс мітрального клапана
( клапан у серці не повністю закривається ).
Уже неодноразово на мене нападали чому ти не служиж і т.д🤦🤦🤦
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12.12.2023 02:03 Відповісти
💔💔💔🥲🥲🥲клята фрфія
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11.12.2023 21:56 Відповісти
 
 