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Оператори "Армії дронів" за тиждень знищили 441 окупанта та 186 одиниць ворожої техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Оператори "Армії дронів" із 4 до 11 грудня 2023 року знищили 441 окупанта та 186 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Військові продовжують успішно демілітаризувати ворога на всіх напрямках фронту. Загалом "пташками" уражено 36 танків, 55 вантажівок, 55 броньованих машин, 375 опорних пунктів та 440+ одиниць особового складу росіян", - йдеться в повідомленні.

Оператори Армії дронів за тиждень знищили 441 окупанта та 186 одиниць ворожої техніки, - Федоров 01

Також, як видно з інфографіки, знищено 10 САУ, 11 складів бкм / палива та 2 ППО.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

Автор: Анастасія Потіха
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Лише один фонд Стерненко, та ті хто на нього донатить, забезпечує воїнів на передовій більше ніж 100 FPV-дронів на день. Не думаю що ураження ворогів завдяки отриманим від цього фонду дронам надто відстає від державної "Армії дронів"...
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11.12.2023 18:31 Відповісти
Інформацію від федорова не перевірити ніяк. Малюють що хочуть.
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11.12.2023 22:11 Відповісти
17:45



Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
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11.12.2023 18:35 Відповісти
 
 